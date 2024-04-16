7 looks de golf para hombre
Consejos de estilo
Apuesta por polos, bermudas y zapatillas de golf elegantes.
Los looks de golf para hombre no tienen por qué ser complicados. Opta por prendas básicas, como un polo y un pantalón largo o corto. A continuación, añade unas zapatillas, unos guantes y una gorra.
Para pasar un día cualquiera en el club de golf, ya sea para superar los 18 hoyos o para practicar vueltas más cortas de 9 hoyos, no olvides llevar contigo básicos como un cinturón, unas gafas de sol y prendas que te aporten calidez. Los diseños de manga corta y los tejidos transpirables de rendimiento son clave para los días más cálidos. Lo mismo ocurre con los pantalones cortos si te decantas más por prendas que dejen al aire los gemelos (y si el código de vestimenta lo permite).
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El código de vestimenta de golf para hombre es bastante sencillo y es muy habitual ver en el campo prendas de estilo preppy, como los polos, los pantalones chinos y los caquis. Esto no significa que no puedas dar rienda suelta a tu creatividad y añadir tu toque personal al look. Puedes apostar por nuevos colores, un estampado llamativo o una prenda con un diseño más innovador, como las sudaderas de cuello redondo y los joggers de golf.
Ocurre lo mismo con el calzado de golf. Lo más habitual son los zapatos con puntera reforzada, los de estilo brogue y los Oxford. Pero ¿quién dice que no puedes lucir unas Air Jordan diseñadas para el green? Con ellas acapararás todas las miradas y te sentirás imbatible del primer hoyo al último.
Tanto si te preparas para tu primera clase como si estás a punto de empezar el circuito de torneos, sigue leyendo para descubrir los 7 looks de golf para hombre que te ayudarán a dominar el green con el mejor estilo.
7 looks de golf para hombre
1.Polo + pantalón de tres cuartos + cinturón + zapatillas de golf con malla
Realza el look con un polo y un pantalón con colores y estampados llamativos. Para crear un estilo más veraniego, cuánto más vivo sea el color de la parte de arriba, mejor. Un pantalón blanco, confeccionado con un tejido que evita el roce, también es una buena opción a la hora de crear un look perfecto para los días más calurosos del año.
Otros dos elementos que puedes incluir, y que te ayudarán a la hora de combatir el calor, son los diseños a la altura del tobillo y de pernera flexible, ya que te aportan libertad de movimiento. Las zapatillas de golf con malla transpirable y el cinturón darán un toque sofisticado a todo el conjunto.
2.Chaqueta de golf + polo + pantalón caqui + zapatillas con sujeción
Si te pilla la lluvia en el campo, llevar contigo una chaqueta de golf ligera confeccionada con un tejido repelente al agua será crucial. Se trata de una prenda transpirable y versátil, ya que también te sirve para los días de viento o soleados. El pantalón caqui flexible es otra prenda clásica en el mundo del golf que también podrás ponerte haga el tiempo que haga. Igual que un polo blanco que capilarice el sudor para eliminarlo.
Las zapatillas de golf con sujeción siempre son una opción infalible. Más aún si incluyen detalles como una amortiguación supersuave en las zonas más cruciales, como el tobillo o la parte media del pie, ya que te darán la comodidad que necesitas durante los 18 hoyos.
3.Jersey de golf + parte de arriba con cremallera de un cuarto + pantalón chino + zapatillas de golf retro
Lo ideal para un día fresco en el campo es combinar diferentes prendas: empieza por un jersey de golf de lana merino. Una parte de arriba con cremallera de un cuarto en un tono similar te resultará de lo más práctica para disfrutar de más calidez sin renunciar a tu estilo personal. Los pantalones chinos son un básico en cualquier época del año. Cuando haga más frío, apuesta por uno en un tono oscuro, como el negro. Por último, un par de zapatillas de golf de estilo retro darán a tu look un toque noventero que no pasará desapercibido, y son aún mejores si incorporan lo último en tecnología.
4.Pantalón entallado + polo clásico + chaqueta con cremallera + zapatillas de vestir
El look para un torneo de golf suele tener un toque elegante y profesional. Un pantalón entallado hecho con tejido flexible, además de causar buena impresión, te proporcionará una comodidad increíble a la hora de hacer cualquier movimiento durante el partido.
Un polo jaspeado es otro clásico de culto que, además, te ayuda a mantener la frescura en los momentos de más calor. Por su parte, una chaqueta de golf con cremallera te resultará de lo más fácil de poner y quitar, tanto para entrar en calor como para refrescarte si la temperatura cambia. Unas zapatillas de golf inspiradas en los zapatos de vestir añadirán el toque elegante y aportarán sujeción. Busca un modelo con clavos que te proporcione el agarre que necesitas para mantener el ritmo en cada golpe.
5.Sudadera con capucha + pantalón de 5 bolsillos + gorra + zapatillas de perfil alto
Los looks de golf para hombre normalmente parten de prendas clásicas, pero eso no significa que no puedas añadir elementos de inspiración urbana para lograr un aire más innovador. Una sencilla sudadera con capucha confeccionada con un tejido de rendimiento es una muy buena prenda para empezar tu look: es versátil, cómoda y algo más holgada que un jersey (pero sin renunciar a un estilo sofisticado). Un pantalón de 5 bolsillos inspirado en los vaqueros también añadirá un aire fresco. Apuesta por un modelo elástico para tener total libertad de movimiento. Y, sin duda, el elemento más potente para completar el look serán unas zapatillas de golf de perfil alto que capilaricen el sudor con cierre posterior a presión.
6.Polo transpirable + pantalón corto + gorra + gafas de sol
El atuendo de golf para hombre definitivo e ideal para el verano tiene como elementos principales un pantalón corto y un polo ligero con tecnología de gestión del sudor. Unos accesorios que te protejan del sol harán que este look sea perfecto para los días de más claridad y calor. Opta por una gorra clásica con una banda interior para la frente y unas gafas de sol de rendimiento con ventilación antiempañamiento.
7.Polo + zapatillas + cinturón reversible + guante para niño
Prepara a los más jóvenes de la casa para triunfar con prendas clásicas que pueden ponerse durante las clases y las vueltas de entrenamiento. Empieza con un polo transpirable en un tono versátil y combínalo con un pantalón corto o largo. Las zapatillas de golf serán la siguiente pieza del look. Apuesta por unas con tracción, que sean transpirables y tengan mediasuelas de espuma flexible. Un cinturón reversible será la pieza clave para combinar con cualquier conjunto de golf. Por último, un guante de golf ligero y elástico le dará el toque profesional que no puede faltar.
Texto: Laura Lajiness Kaupke