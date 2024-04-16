Los looks de golf para hombre no tienen por qué ser complicados. Opta por prendas básicas, como un polo y un pantalón largo o corto. A continuación, añade unas zapatillas, unos guantes y una gorra.

Para pasar un día cualquiera en el club de golf, ya sea para superar los 18 hoyos o para practicar vueltas más cortas de 9 hoyos, no olvides llevar contigo básicos como un cinturón, unas gafas de sol y prendas que te aporten calidez. Los diseños de manga corta y los tejidos transpirables de rendimiento son clave para los días más cálidos. Lo mismo ocurre con los pantalones cortos si te decantas más por prendas que dejen al aire los gemelos (y si el código de vestimenta lo permite).

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El código de vestimenta de golf para hombre es bastante sencillo y es muy habitual ver en el campo prendas de estilo preppy, como los polos, los pantalones chinos y los caquis. Esto no significa que no puedas dar rienda suelta a tu creatividad y añadir tu toque personal al look. Puedes apostar por nuevos colores, un estampado llamativo o una prenda con un diseño más innovador, como las sudaderas de cuello redondo y los joggers de golf.

Ocurre lo mismo con el calzado de golf. Lo más habitual son los zapatos con puntera reforzada, los de estilo brogue y los Oxford. Pero ¿quién dice que no puedes lucir unas Air Jordan diseñadas para el green? Con ellas acapararás todas las miradas y te sentirás imbatible del primer hoyo al último.

Tanto si te preparas para tu primera clase como si estás a punto de empezar el circuito de torneos, sigue leyendo para descubrir los 7 looks de golf para hombre que te ayudarán a dominar el green con el mejor estilo.