La futbolista francesa Florine Kouessan y su club, el Witch FC

La futbolista que ha hechizado a todo el mundo con en el equipo más creativo de París
Atletas
Florine Kouessan trabaja para formar un equipo (el Witch FC) que refleje el mundo en el que vive.
"Retratos" es una serie en la que hablamos con atletas urbanos de todo el mundo.
Todo equipo de fútbol necesita jugadoras creativas y el Witch FC está repleto de ellas. El equipo parisino está formado por mujeres artistas y creativas, algunas con experiencia y otras más novatas en este deporte.
Nos reunimos con la escritora y creativa Florine Kouessan, una de las jugadoras estrella del Witch FC, en el parque infantil Saint-Paul, que se encuentra en la calle de la iglesia de San Luis de París. Se trata de un edificio jesuita del siglo XVII ubicado en el centro del barrio Le Marais. Florine nos habla sobre su pasión por el deporte y cómo encontró su comunidad en un sorprendente equipo de artistas que acabaron siendo futbolistas.
¿Cómo empezaste a interesarte por el fútbol?
Mis padres son de Togo, pero yo nací en París. Tengo dos hermanos pequeños y nos llevamos pocos años, por lo que estamos muy unidos. Cuando éramos pequeños, jugábamos juntos y con los otros niños de nuestro edificio. En la infancia, solo necesitas una pelota y listo, lo demás no importa. No conocía a niñas con las que quedar para jugar, por lo que casi siempre estaba jugando a fútbol o baloncesto con mis hermanos y los demás niños de nuestro edificio.
¿Cómo ha evolucionado el fútbol femenino en Francia?
Cuando era pequeña, el fútbol se consideraba un deporte exclusivo para los niños. De hecho, a veces mis hermanos bromeaban diciéndome que solo querían jugar con los otros niños cuando querían excluirme. Aun así, a lo largo de los años me he dado cuenta de que las mujeres luchan por conseguir el lugar que merecen en este deporte. Desde los niveles profesionales, que están acaparando más atención, hasta el campeonato femenino más importante del mundo, que se celebró en Francia el verano pasado, o las mujeres que son el punto de mira de los medios de comunicación. Se ha pasado de infravalorar el fútbol femenino a que ya no resulte un tema de debate. En la actualidad, es más normal verlo en televisión y revistas.
En los últimos dos o tres años, he visto cosas que jamás había imaginado. Los anuncios de fútbol femenino se ven de forma totalmente natural. Estoy orgullosa de ver este progreso, ya que me ha motivado a la hora de crear un equipo femenino con el que entrenar día a día. Aunque me encantaba jugar, nunca imaginé que acabaría formando parte de un equipo.
Háblanos del Witch FC.
El Witch FC es un equipo de mujeres que sienten pasión por este deporte y que tienen ganas de aportar su grano de arena al equipo. Aunque nos juntamos para jugar a fútbol, el equipo es, sin duda, una forma de empoderarnos las unas a las otras. Primero, queríamos un nombre que fuese una declaración de principios, con pegada, ya que las brujas son el principal icono femenino, aunque también hay brujas buenas. No obstante, como en los equipos de roller derby, queríamos un nombre colectivo que no incluyera ninguna ubicación específica.
¿Qué aportas al equipo?
Juego como centrocampista o como defensa. Me gusta ir a por todas, con mucho ritmo y mucho despliegue físico. Ir de un lado a otro y cambiar el rumbo del partido en las dos áreas es algo que me encanta. El mediocampo me da libertad para correr, implicarme en el partido e incluso causar impacto si tengo la energía suficiente. Mis compañeras creen que tengo mucha energía y compromiso. Al final, eso es lo más importante para mí de este deporte. Quiero que sepan que me entrego totalmente y que me divierto.
"Ir de un lado a otro y cambiar el rumbo del partido en las dos áreas es algo que me encanta".
¿Qué sientes al jugar con personas afines a ti?
A medida que el vínculo del equipo se va fortaleciendo, se nota cómo nos apoyamos las unas a las otras, tanto dentro como fuera del campo. Por ejemplo, una de nosotras ha escrito el guion que siempre había querido, otra de las integrantes suele pintar más y, en mi caso, he empezado a ir a clases de teatro con una compañera. Todo eso son pequeñas acciones solidarias entre mujeres que nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Es increíble la seguridad que ganas cuando tienes el apoyo incondicional de tus amigas.
Texto: Massaër Ndiaye
Fotografía: Manuel Obadia-Wills
Publicado: octubre de 2020