La futbolista francesa Florine Kouessan y su club, el Witch FC

¿Cómo ha evolucionado el fútbol femenino en Francia?

Cuando era pequeña, el fútbol se consideraba un deporte exclusivo para los niños. De hecho, a veces mis hermanos bromeaban diciéndome que solo querían jugar con los otros niños cuando querían excluirme. Aun así, a lo largo de los años me he dado cuenta de que las mujeres luchan por conseguir el lugar que merecen en este deporte. Desde los niveles profesionales, que están acaparando más atención, hasta el campeonato femenino más importante del mundo, que se celebró en Francia el verano pasado, o las mujeres que son el punto de mira de los medios de comunicación. Se ha pasado de infravalorar el fútbol femenino a que ya no resulte un tema de debate. En la actualidad, es más normal verlo en televisión y revistas.



En los últimos dos o tres años, he visto cosas que jamás había imaginado. Los anuncios de fútbol femenino se ven de forma totalmente natural. Estoy orgullosa de ver este progreso, ya que me ha motivado a la hora de crear un equipo femenino con el que entrenar día a día. Aunque me encantaba jugar, nunca imaginé que acabaría formando parte de un equipo.