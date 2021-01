María Pruijin, jugadora de rugby mexicana, desafía todas las expectativas

¿Cómo reacciona la gente cuando les dices que juegas al rugby?

Lo más habitual es que se sorprendan. No necesariamente una sorpresa negativa, sino más bien en plan: "Vaya, no sabía que ese deporte existía y mucho menos que hubiera una categoría femenina". Tengo la gran suerte de contar con unos padres que me han apoyado desde el primer momento. Conozco a otras chicas que han tenido problemas con eso porque sus padres les decían que era un deporte para hombres.



Sin embargo, he notado una cosa: la gente da por sentado que mi cuerpo no está hecho para el rugby; piensan que me voy a partir por la mitad o algo en medio del campo. Cuando empiezas a jugar, te das cuenta de que el tipo de cuerpo no es ningún impedimento por sí solo. Prácticamente todo el mundo puede encajar en una posición u otra si siguen un entrenamiento planificado y se esfuerzan lo suficiente.