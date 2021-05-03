María Pruijin, jugadora de rugby mexicana, desafía todas las expectativas

Cuestionarse los estereotipos: Una jugadora de rugby mexicana desafía las ideas preconcebidas
Atletas*
Maria Pruijn derrocha fuerza en un deporte que no se practica mucho en México, especialmente las mujeres.
"Retratos" es una serie en la que hablamos con atletas urbanos de todo el mundo.
Piensa en alguien que juegue al rugby. ¿Lo tienes? Normalmente, la gente no suele imaginarse a una chica joven. María Pruijn está luchando para cambiar eso: esta mexicana de 22 años es fotógrafa y fisioterapeuta en prácticas, y está aquí para echar por tierra todos esos prejuicios tan manidos y las muestras de machismo cotidianas. Las miradas de incredulidad solo alimentan su ambición de demostrarle a todo el mundo que todas las mujeres tienen cabida en el mundo del deporte, independientemente de su tamaño.
Nos reunimos con María en el campo de tierra de su equipo tras una sesión de entrenamiento pasada por agua. Charlamos con ella mientras recoge su equipación para que nos cuente más cosas sobre cómo el deporte la ha ayudado a comprender mejor su identidad y su lugar en el mundo.
¿Cómo reacciona la gente cuando les dices que juegas al rugby?
Lo más habitual es que se sorprendan. No necesariamente una sorpresa negativa, sino más bien en plan: "Vaya, no sabía que ese deporte existía y mucho menos que hubiera una categoría femenina". Tengo la gran suerte de contar con unos padres que me han apoyado desde el primer momento. Conozco a otras chicas que han tenido problemas con eso porque sus padres les decían que era un deporte para hombres.
Sin embargo, he notado una cosa: la gente da por sentado que mi cuerpo no está hecho para el rugby; piensan que me voy a partir por la mitad o algo en medio del campo. Cuando empiezas a jugar, te das cuenta de que el tipo de cuerpo no es ningún impedimento por sí solo. Prácticamente todo el mundo puede encajar en una posición u otra si siguen un entrenamiento planificado y se esfuerzan lo suficiente.
¿En qué posición juegas?
Mi posición principal es fly-half. En el rugby, hay 15 jugadores por equipo: 8 en la parte de delante y 7 en la de atrás. Los que están en la parte de atrás son los que esprintan más y pueden esquivar a otros jugadores y pasar el balón, mientras que los de delante tienen un estilo de juego más físico y deben placar a otros jugadores. Mi posición es una especie de nexo entre ambas partes del equipo.
El rugby no es demasiado popular en México. ¿Cómo empezaste a jugar?
Descubrí el rugby en 2009 gracias a una película que vi en el cine, Invictus [una película sobre el impacto del campeonato mundial de rugby en la Sudáfrica post-apartheid]. Puede parecer un tópico, pero mientras la veía, pensaba "¡Quiero jugar a eso!". En la película, todos los jugadores eran hombres, así que di por hecho que quizá no existía una categoría femenina. Años después, empecé el instituto y el rugby era una optativa en la que podía apuntarme, así que me decidí y di el paso. Allí conocí a una amiga que me dijo que sabía de alguien que entrenaba fuera de clase y quería formar un equipo femenino para representar a Ciudad de México.
¿Este es el campo de tu equipo?
Hemos tenido otros, pero ahora es este. No es lo mejor del mundo, ya que no está diseñado para jugar al rugby. No hay hierba ni tampoco tenemos taquillas para dejar nuestras bolsas, pero es el más económico que hemos podido encontrar y, además, podemos entrenar todos los días si queremos. También se encuentra en una zona bien comunicada con transporte público. Como somos un equipo formado exclusivamente por mujeres, no queremos tener que caminar demasiado por la noche para llegar al metro. Y con la lluvia de hoy, bueno... Nos gusta ser optimistas: cuando nos toque jugar en un campo de hierba y haga buen tiempo, diremos "¡Esto es pan comido!". Porque hay veces que entrenamos en unas condiciones...
"Puedo con todo lo que me echen; nada me desanima".
¿Qué es lo que más te gusta de jugar al rugby?
Ser capaz de jugar me hace sentir empoderada. Pensar que puedo correr más rápido, que nadie podrá atraparme ni placarme pero que yo sí podré hacer placajes. Ver que tengo el físico para hacerlo me ha dado la confianza que necesito para alcanzar otras metas en la vida. Siempre he sido más bien delgada, pero de repente he podido decir: "Puedo con cualquiera; nadie puede conmigo" o "Puedo con todo lo que me echen; nada me desanima". Es emocionante y sienta muy bien.
¿El rugby te ha transformado más allá de los cambios físicos?
Sí, de muchas formas, especialmente porque es un deporte de equipo. Siempre pienso que puedo mejorar todo lo que mi cuerpo me permita, pero estos progresos no valdrán para nada si no ayudan a mi equipo. He aprendido a aplicar esta mentalidad en mi día a día. Quiero ser una buena ciudadana y contribuir a hacer del mundo un lugar mejor, no echarme flores solo por hacer lo correcto. En el rugby, si no tienes una mentalidad de equipo, no logras nada.
Texto: Karina Zatarain
Fotografía: Darryl Richardson
Publicado: septiembre de 2020