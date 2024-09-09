Nike anuncia el lanzamiento de las Wildhorse 10 y las Kiger 10

Avance de las Nike Wildhorse 10 y las Kiger 10
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Las clásicas zapatillas de trail running siguen mejorando.
- En 2014, Nike lanzó sus primeras zapatillas de trail running, entre las que estaban las Kiger y las Wildhorse. Las Kiger son ligeras y están diseñadas para competiciones de trail de menos de 50 km, mientras que las Wildhorse son más voluminosas y están hechas para soportar todos los tipos de running, desde sesiones de entrenamiento breves hasta ultramaratones.
- En Nike, llevamos desde entonces trabajando para perfeccionar estas zapatillas, y en abril de 2025 lanzaremos la décima versión de ambos modelos en todo el mundo.
- Por primera vez, las Nike Kiger 10 incluirán la suela exterior Vibram Megagrip, que ofrece más tracción y durabilidad. Las zapatillas también contarán con protección en el antepié y espuma Cushlon 3.0 en la mediasuela.
- Las Nike ReactX Wildhorse 10 tendrán una mediasuela 3 mm más gruesa que la de la versión anterior, cobertura en el antepié y protección mejorada para los dedos. Gracias a la espuma Nike ReactX, estas zapatillas pesarán 35 g menos que sus predecesoras.
Cualquier trail runner que se aprecie siempre busca nuevas maneras de mejorar, igual que Nike. En 2014, la empresa lanzó su línea de zapatillas de trail running, que incluía las Kiger y las Wildhorse. Para las competiciones de menos de 50 km, Nike creó las Kiger, que son ligeras y minimalistas. Por su parte, las Wildhorse, más voluminosas y con una tracción, una amortiguación y una contención mejoradas, están pensadas para todos los tipos de running, desde sesiones de 5 km hasta ultramaratones. A lo largo de estos años, Nike ha ido mejorando continuamente sus diseños con el lanzamiento de distintas versiones de ambas zapatillas. En abril de 2025, se presentarán los últimos modelos: las Nike Kiger 10 y las Nike ReactX Wildhorse 10.
Las Nike Kiger 10 cuentan con una suela exterior resistente con agarre y mejoras en las zonas de gran desgaste. Para ofrecer más sujeción y amortiguación, incorporan protección en el antepié y espuma Cushlon 3.0 reactiva en la mediasuela. En palabras de la atleta de Nike Trail Bailey Kowalczyk, que ha sido la fuente inspiración para las Kiger, si estás buscando unas zapatillas de perfil bajo que sean rápidas y te permitan moverte por cualquier tipo de terreno, hasta distancias de unos 50 km, este modelo está hecho para ti. Ofrece una pisada veloz, precisa y estable tanto en superficies planas como en terreno técnico y empinado.
Por su parte, las Nike ReactX Wildhorse 10 se han diseñado para superar los desafíos más exigentes del trail running. Esta versión nueva y mejorada tiene una suela exterior All-Terrain Compound, cobertura en el antepié y protección mejorada para los dedos. Aunque cuentan con características mejoradas y una mediasuela 3 mm más gruesa que la de sus predecesoras, estas zapatillas pesan 35 g menos que la versión anterior gracias a la sustitución de la espuma Nike React por espuma Nike ReactX, más ligera y reactiva. Sally McRae, ultrarunner y fuente de inspiración de estas zapatillas, afirma que las Wildhorse están a la altura de las expectativas y te ayudan a llegar a la meta sin importar el terreno o las condiciones meteorológicas. La atleta ya sabe que correrá su próxima competición de 300 km con sus Wildhorse.
Pero ¿qué hay de la búsqueda de la perfección del equipo de diseño de Nike? Sin duda, seguirán haciendo todo lo que esté en sus manos para alcanzarla. McRae siempre ha valorado de Nike Trail el hecho de que todas las personas involucradas en la marca están continuamente buscando formas de mejorar. Siempre están preguntándose cómo ser más innovadoras, cómo crear diseños más vanguardistas y qué necesitan los y las atletas. Las respuestas, con toda seguridad, nos las dará la innovación.