Nike anuncia el lanzamiento de las Wildhorse 10 y las Kiger 10

Las Nike Kiger 10 cuentan con una suela exterior resistente con agarre y mejoras en las zonas de gran desgaste. Para ofrecer más sujeción y amortiguación, incorporan protección en el antepié y espuma Cushlon 3.0 reactiva en la mediasuela. En palabras de la atleta de Nike Trail Bailey Kowalczyk, que ha sido la fuente inspiración para las Kiger, si estás buscando unas zapatillas de perfil bajo que sean rápidas y te permitan moverte por cualquier tipo de terreno, hasta distancias de unos 50 km, este modelo está hecho para ti. Ofrece una pisada veloz, precisa y estable tanto en superficies planas como en terreno técnico y empinado.





Por su parte, las Nike ReactX Wildhorse 10 se han diseñado para superar los desafíos más exigentes del trail running. Esta versión nueva y mejorada tiene una suela exterior All-Terrain Compound, cobertura en el antepié y protección mejorada para los dedos. Aunque cuentan con características mejoradas y una mediasuela 3 mm más gruesa que la de sus predecesoras, estas zapatillas pesan 35 g menos que la versión anterior gracias a la sustitución de la espuma Nike React por espuma Nike ReactX, más ligera y reactiva. Sally McRae, ultrarunner y fuente de inspiración de estas zapatillas, afirma que las Wildhorse están a la altura de las expectativas y te ayudan a llegar a la meta sin importar el terreno o las condiciones meteorológicas. La atleta ya sabe que correrá su próxima competición de 300 km con sus Wildhorse.