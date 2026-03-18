Las Nike Tiempo Maestro llegan para convertir ocasiones de gol en triunfos
Novedades sobre productos
Llega la última incorporación a la delantera Tiempo, con una parte superior en piel técnica ultrasuave Techleather, lista para revolucionar el terreno de juego.
- Las Tiempo Maestro, el último modelo de la línea Tiempo, son unas innovadoras botas de fútbol diseñadas para transformar cada oportunidad en una jugada triunfal.
- La innovación revolucionaria de las Tiempo Maestro nace de su parte superior de Techleather, una piel técnica y extremadamente suave que se ajusta al pie de forma natural.
- Junto con las Maestro, se lanzan otros tres modelos Tiempo más, diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los atletas.
- La nueva línea Tiempo se lanzará a nivel mundial en nike.com y en tiendas seleccionadas el 22 de enero de 2026.
Las Nike Tiempo Maestro han venido para salvar el partido cuando todo pende de un hilo. Diseñadas con una parte superior de piel sintética premium supersuave, las Maestro dan a los jugadores el impulso que necesitan para hacerse rápidamente con el balón y llevarse a casa la victoria en esos juegos de infarto. Entre los atletas, lo que más destaca de esta piel técnica, el Techleather, es que presenta similitudes con la piel auténtica sin comprometer el rendimiento.
"Los atletas nos pidieron todo lo que les gusta de la piel natural —el ajuste, el tacto, la confianza— pero sin renunciar al rendimiento", afirma Marian Dougherty, vicepresidenta de Global Football Footwear en Nike. "Con el TechLeather hemos logrado mucho más; hemos creado un material que respeta el legado de las Tiempo y abre camino para que las botas de piel tengan un futuro aún más brillante".
Al igual que las demás botas de la colección Nike Tiempo, las Tiempo Maestro ayudan a los delanteros más creativos a hacerse con el balón rápidamente. Lo que diferencia a las Maestro es su innovadora placa dividida, que permite que su revolucionario material superior se envuelva aún más alrededor de la bota para garantizar un contacto uniforme con la pelota.
Los atletas que han probado las Tiempo Maestro aseguran que el nuevo material de la parte superior rinde bien en condiciones de humedad extrema, un escenario previsto para el mayor torneo de fútbol del mundo para el verano de 2026. Como los partidos suelen jugarse en condiciones de humedad, se trata de un avance clave.
Otras características de las Maestro son la zona del tobillo de tejido Knit y un sistema de ojales que complementa su parte superior de Techleather para ofrecer una sujeción dinámica y un ajuste ceñido. Mientras tanto, los tacos cónicos de la suela, alargados, ligeramente retorcidos y de colores llamativos contrastan con el distintivo color morado de la bota para ofrecer un look atrevido que proporciona una tracción y un control excepcionales. Esta potente combinación de tecnologías innovadoras permite realizar giros rápidos y acelerar en momentos críticos, lo que da a los jugadores la oportunidad de robar el balón y marcar.
"Las Maestro son la combinación perfecta de unas botas modernas y ligeras con la emblemática piel de primera calidad y un toque más elegante", afirma el futbolista alemán Jamal Musiala.
Junto con las Maestro, se lanzan otros tres modelos más de la misma línea Tiempo, diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los atletas. Están las Tiempo Ligera, con un diseño sencillo y tradicional creado para el rendimiento; las Tiempo ReactGato, las zapatillas de interior por excelencia diseñadas para jugadores de fútbol sala de competición; y las Tiempo StreetGato, una opción versátil que se adapta bien tanto a la cancha como al uso diario.
La nueva línea Nike Tiempo estará disponible en todo el mundo el 22 de enero de 2026 en nike.com y en tiendas seleccionadas.