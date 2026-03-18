Las Nike Tiempo Maestro llegan para convertir ocasiones de gol en triunfos

"Los atletas nos pidieron todo lo que les gusta de la piel natural —el ajuste, el tacto, la confianza— pero sin renunciar al rendimiento", afirma Marian Dougherty, vicepresidenta de Global Football Footwear en Nike. "Con el TechLeather hemos logrado mucho más; hemos creado un material que respeta el legado de las Tiempo y abre camino para que las botas de piel tengan un futuro aún más brillante".

Al igual que las demás botas de la colección Nike Tiempo, las Tiempo Maestro ayudan a los delanteros más creativos a hacerse con el balón rápidamente. Lo que diferencia a las Maestro es su innovadora placa dividida, que permite que su revolucionario material superior se envuelva aún más alrededor de la bota para garantizar un contacto uniforme con la pelota.

Los atletas que han probado las Tiempo Maestro aseguran que el nuevo material de la parte superior rinde bien en condiciones de humedad extrema, un escenario previsto para el mayor torneo de fútbol del mundo para el verano de 2026. Como los partidos suelen jugarse en condiciones de humedad, se trata de un avance clave.

Otras características de las Maestro son la zona del tobillo de tejido Knit y un sistema de ojales que complementa su parte superior de Techleather para ofrecer una sujeción dinámica y un ajuste ceñido. Mientras tanto, los tacos cónicos de la suela, alargados, ligeramente retorcidos y de colores llamativos contrastan con el distintivo color morado de la bota para ofrecer un look atrevido que proporciona una tracción y un control excepcionales. Esta potente combinación de tecnologías innovadoras permite realizar giros rápidos y acelerar en momentos críticos, lo que da a los jugadores la oportunidad de robar el balón y marcar.