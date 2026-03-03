Presentamos las Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas: unas botas de fútbol dignas de "La Reina"

"Al crecer en España, solo podía ver a hombres jugando al fútbol", dice. "Nunca soñé con jugar en el Camp Nou o tener mis propias botas Nike".

Al igual que el resto del diseño, la paleta de colores de las Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas se inspira en sus movimientos y destreza en el campo, con rojos radiantes que reflejan potencia y creatividad y tonos negros que representan confianza y control. Los sutiles detalles metálicos y los elementos brillantes añaden toques de luz para un efecto mejorado, mientras que los gráficos en capas añaden un mayor atractivo visual.

Sus primeras botas exclusivas no solo cautivan por su diseño, sino también por su construcción, con innovadoras tecnologías desarrolladas a partir de las ideas de jugadores de élite, incluida, por supuesto, la propia Putellas. Esta versión de las Phantom 6 está diseñada para que jugadores de todas las edades realicen ataques precisos y cortes rápidos similares a los de su ídolo.

Esta capacidad para sorprender en el campo se debe a la parte superior Tuned Gripknit de las botas, que proporciona la máxima precisión en todas las condiciones. La placa Cyclone 360 ayuda con la tracción rotacional y los movimientos rápidos, mientras que la puntera está diseñada pensando en la comodidad y el control cercano de la pelota.

Junto con las botas Player Edition hay varias prendas de ropa divertidas a juego para los fieles seguidores de Alexia Putellas de todas las edades: un chándal para adultos y una camiseta y un pantalón corto para niños. Estas prendas presentan detalles de diseño similares a los de las botas y rinden homenaje a Putellas como una fuerza dominante en el deporte.

Las Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas ya están disponibles en Nike.com y en tiendas seleccionadas en versiones para adultos y niños: las Phantom 6 Elite FG Low-Top y las Jr. Phantom 6 Academy MG.