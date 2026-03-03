Presentamos las Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas: unas botas de fútbol dignas de "La Reina"
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Las primeras zapatillas exclusivas de la estrella del fútbol son unas botas técnicas innovadoras con un estilo fácilmente identificable que rinde homenaje a su homónima en cada detalle.
- Las botas de fútbol Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas rinden homenaje a "La Reina" en cada detalle del diseño, desde su número favorito, el 11, hasta una "A" que forma una corona.
- Las primeras botas Player Edition de la campeona de fútbol cuentan con las últimas tecnologías de Nike Football, diseñadas para realizar movimientos precisos y cortes seguros en el campo.
- Las botas Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas se lanzarán el 2 de febrero de 2026 y estarán disponibles en tallas para adultos y niños en Nike.com y en tiendas seleccionadas.
La abeja reina del fútbol ahora tiene sus propias botas. Nike ha lanzado las primeras Player Edition de Alexia Putellas de sus populares botas de fútbol Phantom 6.
Las Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas se han diseñado pensando en el estilo de juego dominante de la superestrella y en sus aportaciones al juego. De hecho, cada detalle de sus primeras botas exclusivas recordará a quienes las lleven a la jugadora que les da nombre.
Con el número 11 presente en toda la bota, es evidente que este número tiene un significado personal especial para la estrella.
"Cuando empecé a ver al Barça, recuerdo que el 11 era Rivaldo, un zurdo", explica Putellas, también zurda, sobre el significado personal que tiene el número para ella. "Me enamoré de ese número. Todos quieren el número 10, pero el 11 es especial. Cuando la gente vea el número 11, quiero que lo asocie con Alexia".
El tema "More Than 11" es evidente en toda la bota, con el número 11 en varios lugares, desde los más obvios (es decir, la suela y la parte superior) hasta los más discretos (la plantilla).
Al observar de cerca el logotipo de Nike en las botas, se aprecian dos números 11 que se combinan para formar no solo una elegante letra "A" caligrafiada, sino también una corona, en alusión al dorsal de Putellas, su inicial y su apodo: "La Reina".
Como mujer y fuerza dominante en el campo en un deporte jugado principalmente por hombres, Putellas se ha ganado su apodo por derecho propio.
"Al crecer en España, solo podía ver a hombres jugando al fútbol", dice. "Nunca soñé con jugar en el Camp Nou o tener mis propias botas Nike".
Al igual que el resto del diseño, la paleta de colores de las Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas se inspira en sus movimientos y destreza en el campo, con rojos radiantes que reflejan potencia y creatividad y tonos negros que representan confianza y control. Los sutiles detalles metálicos y los elementos brillantes añaden toques de luz para un efecto mejorado, mientras que los gráficos en capas añaden un mayor atractivo visual.
Sus primeras botas exclusivas no solo cautivan por su diseño, sino también por su construcción, con innovadoras tecnologías desarrolladas a partir de las ideas de jugadores de élite, incluida, por supuesto, la propia Putellas. Esta versión de las Phantom 6 está diseñada para que jugadores de todas las edades realicen ataques precisos y cortes rápidos similares a los de su ídolo.
Esta capacidad para sorprender en el campo se debe a la parte superior Tuned Gripknit de las botas, que proporciona la máxima precisión en todas las condiciones. La placa Cyclone 360 ayuda con la tracción rotacional y los movimientos rápidos, mientras que la puntera está diseñada pensando en la comodidad y el control cercano de la pelota.
Junto con las botas Player Edition hay varias prendas de ropa divertidas a juego para los fieles seguidores de Alexia Putellas de todas las edades: un chándal para adultos y una camiseta y un pantalón corto para niños. Estas prendas presentan detalles de diseño similares a los de las botas y rinden homenaje a Putellas como una fuerza dominante en el deporte.
Las Phantom 6 Player Edition de Alexia Putellas ya están disponibles en Nike.com y en tiendas seleccionadas en versiones para adultos y niños: las Phantom 6 Elite FG Low-Top y las Jr. Phantom 6 Academy MG.