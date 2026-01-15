Las nuevas Nike ACG Zegama: las zapatillas de trail running definitivas para terrenos difíciles
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Las Nike ACG Zegama son ligeras y muy cómodas. Su diseño robusto, seguro y resistente permite enfrentarse a las condiciones más adversas.
- Las Nike ACG Zegama, el modelo más resistente de la selección de zapatillas de running todoterreno, combinan una amortiguación, protección y tracción de primera calidad para ayudar a los runners a recorrer los terrenos más salvajes del mundo en cualquier condición, de día y de noche.
- Las Nike ACG Zegama cuentan con lo último en tecnologías innovadoras de trail running desarrolladas a partir de los comentarios de atletas de élite que pusieron a prueba las zapatillas en condiciones reales.
- Las mejoras en las Zegama incluyen una mediasuela dinámica que combina ZoomX y Cushlon 3.0 para un retorno de energía dinámico y estabilidad, y una suela exterior Vibram Megagrip mejorada para una tracción todoterreno.
- Las Nike ACG Zegama estarán disponibles en Nike.com y en tiendas seleccionadas en verano de 2026.
Abre paso a las zapatillas de trail running Nike definitivas para terrenos montañosos. Las ACG Zegama son la última versión de las populares Nike Zegama y el modelo más resistente de zapatillas todoterreno. Ofrecen la amortiguación, la protección y la tracción de primera calidad necesarias para que los runners recorran largas distancias en condiciones impredecibles a cualquier hora del día y de la noche.
Basándose en el legado de Nike ACG de crear zapatillas ligeras, rápidas y aptas para el trail, las ACG Zegama se han mejorado con las últimas tecnologías a partir de extensas pruebas preliminares realizadas no solo a través del desarrollo interno, sino también en el mundo real por un grupo de atletas de élite que forman el Nike All Conditions Racing Department.
"Las ACG Zegama se han diseñado, probado y fabricado para ofrecer la máxima amortiguación y comodidad en las aventuras más exigentes", afirma Brenden McAleese, director de zapatillas deportivas ACG de Nike. "Gracias a los comentarios de los atletas que superan los límites, nos hemos obsesionado con cada detalle para asegurarnos de que las ACG Zegama puedan soportar cualquier distancia. En cuanto te las pones, sientes la espuma ZoomX y que la puntera es más ancha, lo que te ayuda a adentrarte en terrenos técnicos y salvajes con confianza".
Mejoradas con tecnologías de vanguardia a partir de los comentarios de las pruebas realizadas por los atletas durante su desarrollo, las Nike ACG Zegama son ligeras, cuentan con la máxima amortiguación y son muy reactivas, pero también estables en senderos impredecibles e irregulares. Esta aparente paradoja es el resultado de una combinación de mediasuela expuesta hecha de espuma Nike ZoomX y Cushlon 3.0. Aún más singular es la colocación de estas tecnologías bajo el pie.
Esta estructura de vanguardia de la mediasuela es solo el comienzo de lo que hace de las Nike ACG Zegama las zapatillas de trail running ideales. La confianza que sienten los usuarios al recorrer terrenos rocosos en condiciones climáticas impredecibles, tanto húmedas como secas, durante varios días seguidos no es casualidad: se ha incorporado una suela exterior Vibram Megagrip con un patrón de tacos mejorado y una protección estratégica de goma para mejorar la tracción y la durabilidad. Además, la placa resistente en el antepié ayuda a los runners a moverse por senderos rocosos, mientras que el talón modificado mejora la colocación del pie en terrenos técnicos.
"Las ACG Zegama ofrecen la misma comodidad y estabilidad que sus predecesoras, que ya me encantaban para las sesiones de entrenamiento diarias, y además proporcionan más reactividad, lo que añade un toque de diversión", explica Caleb Olson, atleta del All Conditions Racing Department y ganador de la Western States Endurance Run de 2025. "Son unas zapatillas robustas, perfectas para competiciones más técnicas, en las que me enfrento a terrenos rocosos y necesito comodidad y amortiguación en los pies durante todo el día".
El diseño vanguardista de las ACG Zegama también proporciona un ajuste más cómodo y adaptable para largas distancias. Esto se debe al espacio adicional en el antepié y la puntera, junto con el acolchado en la lengüeta y el talón. Además, la banda de ajuste proporciona una sujeción adicional en el mediopié y una firmeza uniforme, para que los usuarios puedan sentirse seguros con la protección que ofrecen las Nike ACG Zegama. La polaina, más estrecha y adaptada, también ayuda a evitar que entren piedrecillas y suciedad dentro de las zapatillas.
Todas las características y mejoras de las zapatillas se deben a los comentarios del Nike All Conditions Racing Department, cuyos atletas usaron las ACG Zegama en una variedad de condiciones montañosas realistas en todo el mundo, cubriendo distancias de hasta 160 km y durante períodos de hasta ocho semanas. No se ha dejado nada al azar.
"Probé por primera vez las ACG Zegama unos días antes de una carrera importante en un recorrido muy empinado y rocoso", afirma Tyler Green, dos veces subcampeón de la Western States y miembro del All Conditions Racing Department. "Las zapatillas se sienten de maravilla desde el primer momento. La tracción es espectacular. Y, por supuesto, tienen un aspecto fantástico".
Las Nike ACG Zegama, cuyo lanzamiento está previsto para el verano de 2026, estarán disponibles en Nike.com y en tiendas seleccionadas.