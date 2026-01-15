Las nuevas Nike ACG Zegama: las zapatillas de trail running definitivas para terrenos difíciles 

"Las ACG Zegama se han diseñado, probado y fabricado para ofrecer la máxima amortiguación y comodidad en las aventuras más exigentes", afirma Brenden McAleese, director de zapatillas deportivas ACG de Nike. "Gracias a los comentarios de los atletas que superan los límites, nos hemos obsesionado con cada detalle para asegurarnos de que las ACG Zegama puedan soportar cualquier distancia. En cuanto te las pones, sientes la espuma ZoomX y que la puntera es más ancha, lo que te ayuda a adentrarte en terrenos técnicos y salvajes con confianza".

Mejoradas con tecnologías de vanguardia a partir de los comentarios de las pruebas realizadas por los atletas durante su desarrollo, las Nike ACG Zegama son ligeras, cuentan con la máxima amortiguación y son muy reactivas, pero también estables en senderos impredecibles e irregulares. Esta aparente paradoja es el resultado de una combinación de mediasuela expuesta hecha de espuma Nike ZoomX y Cushlon 3.0. Aún más singular es la colocación de estas tecnologías bajo el pie.

Esta estructura de vanguardia de la mediasuela es solo el comienzo de lo que hace de las Nike ACG Zegama las zapatillas de trail running ideales. La confianza que sienten los usuarios al recorrer terrenos rocosos en condiciones climáticas impredecibles, tanto húmedas como secas, durante varios días seguidos no es casualidad: se ha incorporado una suela exterior Vibram Megagrip con un patrón de tacos mejorado y una protección estratégica de goma para mejorar la tracción y la durabilidad. Además, la placa resistente en el antepié ayuda a los runners a moverse por senderos rocosos, mientras que el talón modificado mejora la colocación del pie en terrenos técnicos.

"Las ACG Zegama ofrecen la misma comodidad y estabilidad que sus predecesoras, que ya me encantaban para las sesiones de entrenamiento diarias, y además proporcionan más reactividad, lo que añade un toque de diversión", explica Caleb Olson, atleta del All Conditions Racing Department y ganador de la Western States Endurance Run de 2025. "Son unas zapatillas robustas, perfectas para competiciones más técnicas, en las que me enfrento a terrenos rocosos y necesito comodidad y amortiguación en los pies durante todo el día".