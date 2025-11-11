Presentamos la chaqueta Nike ACG Lava Loft: la combinación perfecta de innovación revolucionaria con utilidad y funcionalidad

Los atletas que se preparan para el invierno de 2026 en los senderos tienen un nuevo artículo que añadir a su lista de imprescindibles: la chaqueta Nike ACG Lava Loft. Con un peso de solo 280 gramos y un relleno de 700 cuin, esta chaqueta prioriza la calidez, la transpirabilidad y la protección frente a las inclemencias del tiempo: todo lo que los atletas necesitan para adaptarse a las condiciones impredecibles de los senderos.

La chaqueta Lava Loft tiene la capacidad de adaptarse a climas extremos gracias a la combinación de aislamiento Nike, ventilación y otras tecnologías innovadoras, fruto de la investigación más avanzada. Presentada durante la International Import Expo 2025 en Shanghái, China, la chaqueta Lava Loft es un ejemplo perfecto de la unión de Nike Running Innovation y el espíritu aventurero de ACG.