Presentamos la chaqueta Nike ACG Lava Loft: la combinación perfecta de innovación revolucionaria con utilidad y funcionalidad

Presentamos la chaqueta Nike ACG Lava Loft: el equilibrio perfecto entre innovación y funcionalidad
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Diseñada para proporcionar calidez, comodidad y adaptabilidad en condiciones de trail extremas, Lava Loft es el resultado de la investigación basada en datos, la innovación tecnológica y las exhaustivas pruebas prácticas de Nike ACG.
- Nike ACG presenta la chaqueta Lava Loft, con un relleno de 280 gramos y 700 cuin, que ofrece calidez, transpirabilidad y protección contra las inclemencias del tiempo: todo lo que los atletas necesitan para adaptarse a las condiciones impredecibles de los senderos.
- Respaldada por una amplia investigación y pruebas con atletas, así como por Nike Running Innovation, la chaqueta Lava Loft, se presenta como la compañera perfecta para cualquier trail runner.
- La chaqueta es ultraligera y se puede plegar y guardar en su propio bolsillo, por lo que es ideal para llevar de viaje si planeas hacer actividades al aire libre.
- La chaqueta Lava Loft estará disponible en todo el mundo a partir del 1 de enero de 2026 en nike.com y en tiendas seleccionadas.
Los atletas que se preparan para el invierno de 2026 en los senderos tienen un nuevo artículo que añadir a su lista de imprescindibles: la chaqueta Nike ACG Lava Loft. Con un peso de solo 280 gramos y un relleno de 700 cuin, esta chaqueta prioriza la calidez, la transpirabilidad y la protección frente a las inclemencias del tiempo: todo lo que los atletas necesitan para adaptarse a las condiciones impredecibles de los senderos.
La chaqueta Lava Loft tiene la capacidad de adaptarse a climas extremos gracias a la combinación de aislamiento Nike, ventilación y otras tecnologías innovadoras, fruto de la investigación más avanzada. Presentada durante la International Import Expo 2025 en Shanghái, China, la chaqueta Lava Loft es un ejemplo perfecto de la unión de Nike Running Innovation y el espíritu aventurero de ACG.
Cada detalle de la chaqueta se ha diseñado meticulosamente a partir de la investigación y la creación de prototipos. En el Nike Sports Research Lab, los diseñadores Nike ACG identificaron las zonas en las que los trail runners necesitan más protección contra el frío y ventilación de la humedad a través de un detallado sistema de mapeo corporal. Los investigadores y los atletas pasaron cientos de horas haciendo pruebas para decidir la ubicación exacta de las perforaciones Nike AeroLoft en la chaqueta, que proporcionan unos niveles de transpirabilidad y calidez ideales.
La protección frente a las inclemencias del tiempo también fue un punto clave para crear el innovador diseño de la Lava Loft. La capa exterior de la chaqueta, de color naranja y caqui, está fabricada con una combinación de materiales resistente a la humedad para ofrecer protección y comodidad todo el día.
Todas estas características están integradas en una innovadora chaqueta que pesa solo 280 gramos. Quizá la función más singular de la chaqueta Lava Loft es que se puede plegar y guardar en su propio bolsillo, que tiene el mensaje "Pack it in. Pack it out".
Como resultado de una amplia investigación y de pruebas exhaustivas, Nike ha alcanzado un compromiso con la innovación tecnológica que va más allá de la chaqueta Nike ACG Lava Loft. Por ejemplo, las zapatillas de running Nike ACG Ultrafly pasaron más de trece rondas de pruebas; la revolucionaria tecnología de materiales Nike Radical AirFlow se ha diseñado para combatir el calor extremo al que se enfrentan los runners; y el All Conditions Racing Department está formado por atletas de élite que someten a pruebas extremas todos los productos Nike ACG.
La chaqueta Nike ACG Lava Loft estará disponible en todo el mundo en nike.com y en tiendas seleccionadas a principios de 2026.