Las Nike Metcon 10 ofrecen agilidad y estabilidad para el entrenamiento de fitness funcional

Como no hay dos sesiones de entrenamiento funcional iguales, los atletas necesitan unas zapatillas capaces de rendir en cualquier situación. Deben ofrecer la estabilidad y la adherencia necesarias para levantar peso, pero también ser ligeras y flexibles para rendir bien en carreras cortas (como sprints y carreras rápidas) y ejercicios pliométricos intensos.

El deseo de crear unas zapatillas realmente versátiles dio origen al diseño de las primeras Nike Metcon. Los comentarios de los atletas han sido claves para perfeccionar el diseño, que culminó en las nuevas Metcon 10.

A continuación, te explicamos cómo el equipo de diseño de productos de Nike ha renovado estas icónicas zapatillas pensando en atletas profesionales, universitarios y de a pie.