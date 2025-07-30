Las Ja 3 son las zapatillas de Morant más personalizadas hasta la fecha

Posteriormente, Ja y su familia visitaron la sede central de Nike en Beaverton (Oregón) para profundizar en el proceso. Durante las sesiones, Ja no se limitó a dar su opinión: se metió de lleno en el proceso. Trabajó codo a codo con el equipo de diseño llenando la pizarra de ideas y experimentando con aerosol. Y esa dinámica marcó un antes y un después. Así nacieron las Ja más auténticas hasta la fecha.

Ja no dibujaba el Swoosh como todos lo conocemos, sino en diagonal, con una intención clara y un enfoque atrevido. Ben se dio cuenta de inmediato. ¿Ese ángulo? Evocaba la forma de una "J". Y, al ponerle una "A" al lado, todo encajó. Así nació el diseño que une el legado de Nike con la esencia de Ja. Ese detalle, el más icónico de las Ja 3, nació directamente de su imaginación.

Como primer atleta destacado de la generación Z con una línea exclusiva en Nike Basketball, Ja no solo está cambiando las reglas del juego, sino que también está redefiniendo el proceso creativo. ¿El resultado? Unas zapatillas con las que cualquier jugador puede pisar la cancha con confianza.