Las Ja 3 son las zapatillas de Morant más personalizadas hasta la fecha

Las Ja 3: un diseño de vanguardia que acapara todas las miradas
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Ja Morant y Nike han creado unas zapatillas que ofrecen el mismo diseño (y las mismas sensaciones) que las del propio jugador.
Ja Morant domina la cancha sin miedo, con fintas imposibles y mates que desafían la lógica. El número 12 es espectáculo garantizado. Y esa misma energía arrolladora es la que da vida sus últimas zapatillas, las Ja 3. Además de ofrecer un alto rendimiento, este modelo cuenta la historia de un chico que pasó de entrenar con su padre en casa a ser Rookie del Año de la NBA y formar parte del Mejor Quinteto de la NBA.
Fiel a su estilo, Ja nunca ha tenido miedo de ir más allá. Por eso no es de extrañar que tuviera un papel clave en la historia que acompaña sus nuevas zapatillas. Cuando te pongas las Ja 3, llevarás toda su esencia.
Un proceso de diseño que rompe moldes
Las Ja 3 comenzaron a tomar forma gracias a un intercambio constante de ideas por correo electrónico entre Ja y el equipo de diseño de Nike. Aunque colaborar a distancia es parte del proceso, el equipo quería dar un paso más allá, así que se reunieron con Ja en San Francisco para seguir puliendo conceptos.
"Queríamos que se sintiera como un artista, no solo como un atleta", afirma Ben Nethongkome, que lideró aquel primer encuentro de diseño.
Posteriormente, Ja y su familia visitaron la sede central de Nike en Beaverton (Oregón) para profundizar en el proceso. Durante las sesiones, Ja no se limitó a dar su opinión: se metió de lleno en el proceso. Trabajó codo a codo con el equipo de diseño llenando la pizarra de ideas y experimentando con aerosol. Y esa dinámica marcó un antes y un después. Así nacieron las Ja más auténticas hasta la fecha.
Ja no dibujaba el Swoosh como todos lo conocemos, sino en diagonal, con una intención clara y un enfoque atrevido. Ben se dio cuenta de inmediato. ¿Ese ángulo? Evocaba la forma de una "J". Y, al ponerle una "A" al lado, todo encajó. Así nació el diseño que une el legado de Nike con la esencia de Ja. Ese detalle, el más icónico de las Ja 3, nació directamente de su imaginación.
Como primer atleta destacado de la generación Z con una línea exclusiva en Nike Basketball, Ja no solo está cambiando las reglas del juego, sino que también está redefiniendo el proceso creativo. ¿El resultado? Unas zapatillas con las que cualquier jugador puede pisar la cancha con confianza.
Make Them Watch: la nueva era de las Ja
Evolucionar implica innovar, pero la esencia de Ja como atleta no podía perderse. "Así soy yo, y no voy a cambiar", comentó al equipo de diseño. Por eso, el nuevo diseño incorpora los arañazos icónicos de los modelos anteriores. Esta vez, las texturas superpuestas y el dinamismo de las líneas representan la esencia de Ja en la cancha: velocidad y una actitud desafiante.
Mejoras listas para la cancha
Uno de los grandes retos para el equipo de diseño fue lograr un diseño innovador sin disparar el precio. Para dar forma al futuro del calzado, había que pensar de forma diferente. Es la primera vez que unas zapatillas de baloncesto Nike de alto rendimiento incorporan la espuma híbrida Nike ZoomX de longitud completa en capas, diseñada para maximizar el retorno de energía y la comodidad.
Cada elemento técnico se diseñó al detalle para acompañar los movimientos característicos de Ja y ofrecer estabilidad a quienes cruzan la defensa o entran en la zona. Con un patrón de tracción donde se repite el logo de Ja, la suela exterior está diseñada para responder a sus rápidos cambios de dirección. "La idea era ofrecerle más suspensión en el aire y estabilidad en esas penetraciones impredecibles", explicó Monique Currie, responsable sénior de producto y exatleta de la WNBA. "Cada vez que Ja deja atrás a los defensas con su técnica bulldog crossover, sus zapatillas responden con toda la potencia que su estilo necesita".
El elixir
Para él, 2025 representa una nueva etapa en su camino, y este modelo lo demuestra: cada detalle plasma su energía, tanto dentro como fuera de la cancha. Para el primer lanzamiento de las Ja 3, Ja y el equipo se centraron en un par de combinaciones de colores exclusivas que encarnan su presencia magnética en la cancha. "Light Show" y "Price of Admission" no son solo nombres llamativos, sino que también reflejan la esencia de Ja. En la cancha, como en sus zapatillas, cada detalle habla: no apartes la mirada.
Las Ja 3 llegan con un diseño pensado para quienes buscan dejar huella, dentro o fuera de la cancha. Cada detalle cuenta, incluidas las texturas tipo arañazo. Las Ja 3 estarán disponibles en agosto de 2025. Las nuevas zapatillas estarán disponibles en tiendas seleccionadas y Nike.com.
Preguntas frecuentes
¿Qué tienen de especial las Ja 3?
Son las primeras Ja diseñadas desde cero. El diseño, la tracción y las texturas llevan el sello personal de la estrella del baloncesto.
¿Son adecuadas para exteriores?
Sí. El patrón de tracción está diseñado para responder a movimientos rápidos y precisos, como el característico bulldog crossover de Ja.
¿Qué representa el grafiti?
Durante una sesión creativa en el campus de Nike, Ja dibujó letras y Swoosh con aerosol, que sirvieron como base para la tipografía y el logo del modelo.
¿Tenéis previsto lanzar más combinaciones de colores?
Sí. Pronto llegarán nuevas combinaciones de colores.