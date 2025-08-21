Kobe 3 Protro: cómo ha actualizado Nike un diseño icónico con una tecnología innovadora.

Estas zapatillas no están pensadas únicamente para presumir de look: hay que ponerlas a prueba. Las Kobe 3 Protro integran una tecnología avanzada para ofrecer a los atletas la combinación perfecta de velocidad, precisión y control. Si te mueves rápido por la pista y necesitas la máxima reactividad, este modelo combina una amortiguación completa con una unidad Zoom Strobel y una mediasuela rediseñada. La amortiguación de longitud completa es el resultado de sustituir dos cámaras de aire Zoom más pequeñas por una más grande.



"La reactividad se nota al instante", explica Hailey Dunham, analista de pruebas de producto de zapatillas de baloncesto en Nike. "Los atletas nos dijeron que querían más comodidad en la planta del pie, así que la hicimos más suave y reactiva que la de las Kobe 3 originales. Y el resultado es todo un éxito".



La parte superior, con un diseño inspirado en la red de las canastas, no solo cumple una función estética. Gracias al refuerzo de malla, ofrece sujeción y ventilación, manteniendo el pie en su sitio y permitiendo que respire. El patrón mejorado ayuda a los jugadores a hacer cortes en distintas direcciones, paradas en seco y despegues explosivos con la seguridad que caracterizaba a la Mamba Negra.



"Es la primera vez que renovamos la suela exterior, la mediasuela y la parte superior de unas Protro", añadió Jeni Takekawa McDonald, directora de productos de calzado Kobe en Nike. "Escuchamos la opinión de los usuarios durante el periodo de prueba e hicimos mejoras que realmente marcaban la diferencia".