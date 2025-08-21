Kobe 3 Protro: cómo ha actualizado Nike un diseño icónico con una tecnología innovadora.

Kobe 3 Protro: cómo Nike rediseñó un icono con tecnología innovadora
Novedades sobre productos
Rediseñadas para el nivel de juego actual, las Kobe 3 Protro ofrecen una capacidad de respuesta, una tracción y una comodidad excepcionales en un diseño sencillo y sobrio pensado para los jugadores que lo dan todo en la pista.
El lanzamiento de las Kobe 3 Protro no solo rinde homenaje a la legendaria historia de Kobe: también representa la vuelta de unas zapatillas de baloncesto de alto rendimiento adaptadas a las necesidades actuales. Diseñadas para los atletas de hoy en día, las Kobe 3 Protro combinan comodidad, tracción, transpirabilidad y reactividad en un elegante y sencillo color blanco con un patrón de tracción en forma de diamante en honor a la hija mayor de Kobe, cuyo segundo nombre es Diamanté.
Tanto si te dejas la piel en el gimnasio como si participas en torneos los fines de semana o simplemente buscas una sensación excepcional en la cancha, las Kobe 3 Protro te ofrecen todo lo que necesitas. Esta edición renovada de las zapatillas que Kobe usó durante su temporada 2007-08 como MVP se centra en la innovación funcional sin sacrificar el diseño.
Diseñadas para triunfar en la cancha
Estas zapatillas no están pensadas únicamente para presumir de look: hay que ponerlas a prueba. Las Kobe 3 Protro integran una tecnología avanzada para ofrecer a los atletas la combinación perfecta de velocidad, precisión y control. Si te mueves rápido por la pista y necesitas la máxima reactividad, este modelo combina una amortiguación completa con una unidad Zoom Strobel y una mediasuela rediseñada. La amortiguación de longitud completa es el resultado de sustituir dos cámaras de aire Zoom más pequeñas por una más grande.
"La reactividad se nota al instante", explica Hailey Dunham, analista de pruebas de producto de zapatillas de baloncesto en Nike. "Los atletas nos dijeron que querían más comodidad en la planta del pie, así que la hicimos más suave y reactiva que la de las Kobe 3 originales. Y el resultado es todo un éxito".
La parte superior, con un diseño inspirado en la red de las canastas, no solo cumple una función estética. Gracias al refuerzo de malla, ofrece sujeción y ventilación, manteniendo el pie en su sitio y permitiendo que respire. El patrón mejorado ayuda a los jugadores a hacer cortes en distintas direcciones, paradas en seco y despegues explosivos con la seguridad que caracterizaba a la Mamba Negra.
"Es la primera vez que renovamos la suela exterior, la mediasuela y la parte superior de unas Protro", añadió Jeni Takekawa McDonald, directora de productos de calzado Kobe en Nike. "Escuchamos la opinión de los usuarios durante el periodo de prueba e hicimos mejoras que realmente marcaban la diferencia".
"Es una versión más sofisticada, más precisa y mejor de un modelo que ya daba muy buen resultado".
Jeni Takekawa McDonald
Directora de productos de calzado Kobe
Pruebas y opiniones reales, resultados de verdad
Los diseñadores de Nike hicieron cinco rondas de pruebas con las Kobe 3 Protro, un proceso riguroso que refleja los implacables principios de la Mamba Mentality de Kobe. Participaron tanto hombres como mujeres para garantizar una muestra diversa de opiniones y reflejar la pluralidad de estilos que se ven en la pista. Los resultados fueron reveladores.
"Comparamos el modelo original con la muestra de las Protro, y 12 de los 15 participantes prefirieron las Protro", explica Dunham. "Fue entonces cuando supimos que teníamos un producto estrella".
Para los jugadores acostumbrados a las zapatillas de perfil bajo, el corte de altura media de las Protro 3 supone un cambio, pero merece la pena probarlo. "Te sorprendería saber cuántos jugadores aseguraron que notaban más sujeción sin perder movilidad", afirma Dunham. "Incluso los atletas acostumbrados a las zapatillas de perfil bajo se adaptaron rápidamente y agradecieron la sujeción".
Características técnicas que te encantarán
- Unidad Zoom Strobel de longitud completa: un retorno de la energía y una sensación de contacto con la cancha inmejorables
- Mediasuela Cushlon 3.0: sujeción ligera sin perder reactividad
- Parte superior de TPU con refuerzo de malla: sujeción segura y mayor transpirabilidad
- Patrón de tracción en forma de diamante: mayor agarre y control multidireccional
- Perfil de corte medio: sujeción equilibrada del tobillo sin sacrificar la movilidad
¿Para quién están pensadas?
Estas zapatillas son para los jugadores que lo dan todo en la cancha y necesitan una equipación que no les falle. Las Kobe 3 Protro destacan especialmente bajo presión. Tanto si juegas en la pista defensiva haciendo cortes rápidos como si haces de alero y necesitas sujeción en los aterrizajes y giros, las Kobe 3 Protro son ideales para los jugadores que pasan mucho tiempo en la cancha.
Las zapatillas que necesitas están aquí y se ajustan a los estándares más exigentes. Ahora te toca a ti.
Preguntas frecuentes: Kobe 3 Protro
¿Cuándo se lanzarán las Kobe 3 Protro?
Las Nike Kobe 3 Protro se lanzarán el 23 de agosto de 2025, fecha en la que se conmemora el cumpleaños de Kobe Bryant. Se trata de una edición limitada sin reposiciones previstas.
¿Cuánto costarán las Kobe 3 Protro?
Las Kobe 3 Protro estarán disponibles en tallas para adultos por 200 $. Los precios podrán variar según vayan saliendo más combinaciones de colores y modelos, así que no pierdas de vista la SNKRS App para estar al día.
¿Qué diferencia a las Kobe 3 Protro de las Kobe 3 originales?
Las Kobe 3 Protro incorporan una tecnología de rendimiento innovadora sin perder la esencia del diseño original. Ofrecen una tracción mejorada, con una amortiguación de longitud completa que incorpora una unidad Zoom Strobel (una gran mejora con respecto a las Kobe 3 originales) y una mayor transpirabilidad.
¿Cómo se probaron las zapatillas?
El proyecto incluyó cinco rondas de pruebas, lo que demuestra nuestro compromiso por perfeccionar este modelo.
¿Qué importancia tienen los elementos de diseño?
La parte superior, inspirada en la red de las canastas, recrea el movimiento de una red al encestar y representa la fluidez de Kobe en la pista. El patrón de tracción en forma de diamante rinde homenaje al segundo nombre de su hija mayor, Diamanté, y combina dos aspectos de vital importancia para Kobe: el baloncesto y la familia.