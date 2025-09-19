Bloques y zapatillas: presentamos la colección Nike Air Max Dn x LEGO®

Estas nuevas zapatillas te llevarán a un universo donde la diversión y la imaginación no tienen límites. La colección Nike Air Max Dn x LEGO es mucho más que una colaboración: es la puerta a un mundo en el que reinan el deporte y la creatividad. Max, el héroe de las Nike Air Max, y las minifiguras LEGO se asoman entre las unidades Nike Air y los detalles holográficos que recorren la mediasuela de estas zapatillas, invitando a los peques a soñar a lo grande. Sentirán que flotan mientras dejan volar su imaginación a cada paso.

La parte superior incorpora una malla texturizada con relieve que evoca el diseño icónico de los ladrillos LEGO. Estas zapatillas, bañadas en el inconfundible amarillo de las minifiguras, respiran creatividad: desde el llamativo distintivo rojo de LEGO en la lengüeta hasta el logotipo holográfico estampado en el talón. ¡Incluso la caja se suma al juego! Además, las unidades Nike Air esconden más de una sorpresa, como la minifigura de un travieso alien, dispuesto a robarte una sonrisa. "Ambas marcas despiertan algo especial en muchos consumidores", afirma Eden Pearson, director global de la línea de zapatillas Nike Sportswear para niño/a. Y este modelo rinde tributo a esas personas a las que les fascinan tanto las zapatillas como los mundos LEGO.