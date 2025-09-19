Bloques y zapatillas: presentamos la colección Nike Air Max Dn x LEGO®

Construye tu estilo desde los pies: presentamos la colección Nike Air Max Dn x LEGO®
Novedades sobre productos
Descubre una nueva forma de jugar con la última colaboración de Nike y The LEGO Group.
- La primera colaboración oficial entre Nike y The LEGO Group llega pisando fuerte: descubre las zapatillas, la camiseta de sportswear y el balón de baloncesto de la colección Nike Air Max Dn x LEGO.
- The LEGO Group y Nike lanzarán esta colección el 1 de agosto de 2025.
- El 1 de septiembre de 2025 llegarán más diseños icónicos.
La imaginación pisa fuerte
Estas nuevas zapatillas te llevarán a un universo donde la diversión y la imaginación no tienen límites. La colección Nike Air Max Dn x LEGO es mucho más que una colaboración: es la puerta a un mundo en el que reinan el deporte y la creatividad. Max, el héroe de las Nike Air Max, y las minifiguras LEGO se asoman entre las unidades Nike Air y los detalles holográficos que recorren la mediasuela de estas zapatillas, invitando a los peques a soñar a lo grande. Sentirán que flotan mientras dejan volar su imaginación a cada paso.
La parte superior incorpora una malla texturizada con relieve que evoca el diseño icónico de los ladrillos LEGO. Estas zapatillas, bañadas en el inconfundible amarillo de las minifiguras, respiran creatividad: desde el llamativo distintivo rojo de LEGO en la lengüeta hasta el logotipo holográfico estampado en el talón. ¡Incluso la caja se suma al juego! Además, las unidades Nike Air esconden más de una sorpresa, como la minifigura de un travieso alien, dispuesto a robarte una sonrisa. "Ambas marcas despiertan algo especial en muchos consumidores", afirma Eden Pearson, director global de la línea de zapatillas Nike Sportswear para niño/a. Y este modelo rinde tributo a esas personas a las que les fascinan tanto las zapatillas como los mundos LEGO.
Las zapatillas de la colección Air Max Dn x LEGO se lanzarán junto con una camiseta y un balón de baloncesto de la colección Nike x LEGO, también con el inconfundible amarillo de LEGO como protagonista y el logotipo de la colaboración entre ambas marcas. Fruto de la unión de dos marcas legendarias, esta nueva línea reinventa los clásicos de siempre con una propuesta atrevida e innovadora que marca el inicio de una nueva era para el deporte y la diversión.
La colección, además de destacar por su diseño y sus prestaciones, busca reavivar esa mirada ingenua y curiosa propia de la infancia. "Eso es lo que nos mueve cada día", explica Eden.
"Colaborar con una marca que promueve la inclusión y devuelve a los niños y a las niñas las ganas de jugar es justamente lo que nos impulsó a crear este producto".
Eden Pearson
Director global de la línea de zapatillas Nike Sportswear para niño/a
No son unas simples zapatillas: son una invitación a frenar, divertirse y dejar volar la imaginación. "Lo que realmente queremos es devolver la chispa de la ilusión a aquellos niños y niñas que están perdiendo (o ya han perdido) el gusto por jugar", afirma Eden.
Con el objetivo de materializar esta visión, los equipos se sumergieron en el legado de ambas marcas y rescataron elementos de colecciones icónicas para dar forma a algo nunca visto. "Una parte clave del proceso de diseño fue reunir a los equipos de The LEGO Group y Nike para analizar lo que verdaderamente define a ambas marcas", añade Eden. ¿El resultado? Una colección pensada no solo para moverse, sino también para dar alas a la imaginación.
Nike y The LEGO Group no solo están innovando: están creando un universo donde la diversión y el deporte van de la mano. "Estas zapatillas invitan a las futuras generaciones a explorar la magia de The LEGO Group de la mano del estilo rompedor de Nike", señala Eden. Así, se lo pasarán en grande mientras hacen ejercicio.
Hora de atarse los cordones y vivir nuevas aventuras: preparados, listos, ¡a jugar!