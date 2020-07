La hora de la comida podría ser más importante que la propia comida

¿Cuál es la mejor manera de preparar la comida? Esto es lo que sugieren tanto los expertos como los estudios:

Desayuno: Panda nos explica que debemos esperar una hora o dos después de despertarnos antes de desayunar, y procurar hacerlo siempre a la misma hora. ¿Por qué? Cuando te levantas, todavía tienes unos niveles altos de melatonina, la hormona del sueño, en el torrente sanguíneo, lo cual puede interferir con la producción de insulina, una hormona que el cuerpo necesita para descomponer y usar los carbohidratos. Siempre que puedas, trata de concentrar las calorías, y cualquier antojo azucarado, en el desayuno. Los estudios publicados en "The Journal of Nutrition" descubrieron que hacer esto en la comida más importante del día podría ayudarte a mantener un IMC (índice de masa corporal) saludable, mientras que otras investigaciones sugieren que también podría ayudarte a dormir mejor. La idea detrás de todo esto es que un desayuno copioso puede ayudarte a mantener a raya los antojos a lo largo del día que, de lo contrario, podrían hacerte subir de peso e influir negativamente sobre las hormonas del sueño. Además, es posible que experimentes una respuesta a la insulina más suave cuando tomes un alimento o bebida azucarada por la mañana, ya sea un vaso de zumo de naranja o una magdalena, en comparación con la que experimentarías si los tomaras por la noche.



Aperitivos: Panda nos aconseja que mantengamos al menos una diferencia de dos horas entre las comidas y los aperitivos. Cada vez que comes, el páncreas libera insulina; unos 90 minutos más tarde, tus niveles de insulina vuelven a la normalidad. Si comes con demasiada frecuencia, tus niveles de insulina nunca tendrán la oportunidad de regresar a sus niveles normales, lo que podría hacerte subir de peso.



Almuerzo: come cuando tengas hambre, lo que podría ocurrir a última hora de la tarde si has desayunado copiosamente o si te has tomado un aperitivo a media mañana. Si los desayunos copiosos no son lo tuyo, podrías hacer del almuerzo tu comida principal. En cualquier caso, de acuerdo con Panda, debería ser más abundante que la cena. El mismo estudio concluyó que consumir el porcentaje más alto de calorías diarias durante el almuerzo supone una ventaja similar, aunque más pequeña, que hacerlo en el desayuno.



Cena: debe tomarse 10 horas después de la primera comida. Ese intervalo es un poco más fácil de cumplir que el popular método que consiste en comer 8 horas al día y ayunar durante 16 y, según la investigación, también puede mejorar la tensión arterial, el peso y el porcentaje de grasa corporal. Tan solo tienes que cenar menos cantidad, tal y como explica Panda. Así, tu cuerpo tiene menos trabajo que hacer. Si 10 horas te resultan fáciles, puedes estrechar el intervalo a 8 horas, cenando a las 18 si desayunaste a las 10.



Por supuesto, limitar la comida a un intervalo estricto cada día no siempre es factible o deseable. A veces, una llamada tarde del trabajo, un niño que no ha dormido la siesta o una celebración de cumpleaños se pueden interponer en el camino, pero no pasa nada. De acuerdo con Panda, organizar las comidas solo cinco días a la semana puede resultar beneficioso. De hecho, cualquier clase de iniciativa en torno a la alimentación te permitirá estar más saludable. La mejor parte es que ya tienes el reloj incorporado y solo tienes que aprender a ajustarlo.