Cómo gestionar los dolores del embarazo con el movimiento, según los expertos

Para las atletas dedicadas que esperaban mantener sus carreras de 10 km hasta el último mes del embarazo (y para cualquiera que esté embarazada), las molestias y dolores prenatales pueden ser un jarro de agua fría. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo puedes mantenerte activa a pesar de todos los cambios físicos que intentan frenarte?



Lo primero que debes saber es que no hay una estrategia universal para el movimiento en el embarazo (en realidad, para ninguna cosa), porque cada día y cada persona son diferentes. Si el dolor interfiere en tus actividades, tu descanso o tu trabajo, pregunta a tu especialista en ginecología, matrona o fisioterapeuta. Pueden ayudarte a averiguar el por qué y cómo gestionar los síntomas, indica Laurel Proulx, doctora en fisioterapia, fisioterapeuta especialista en salud pélvica y fundadora de FEM Physical Therapy, en Colorado Springs.



Sin embargo, si te enfrentas a las molestias diarias que acompañan a la barriga, no hace falta que dejes de entrenar siempre que cambies de actividad cuando notes que algo no te va bien. De hecho, un ejercicio adecuado puede hacerte sentir mejor y, con suerte, ayudarte a mantener el ritmo en el gimnasio. "A menudo, a las mujeres les da miedo moverse porque temen hacerse daño, pero la inactividad puede empeorar mucho las cosas", declara Ann Nwabuebo, doctora en fisioterapia, fisioterapeuta especialista en salud pélvica y fundadora de Body Connect Physical Therapy.



¿Estás incómoda, pero no estás segura de lo que te pide el cuerpo? Sigue esta guía.