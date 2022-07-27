El mejor equipamiento de aerobic acuático para principiantes

La mejor equipación para hacer aeróbic acuático para principiantes
Guía de compra
Echa un vistazo a ocho elementos de equipamiento de aeróbic acuático para ayudarte a mejorar tus entrenamientos en la piscina según una instructora de este deporte.
Los entrenamientos en el agua tienen muchos beneficios: son ejercicios de poco o nulo impacto en los que se ejerce menos presión en las articulaciones, por lo que pueden ser una alternativa de cross-training para aquellas personas que quieren evitar deportes de alto impacto como el running.
El aeróbic acuático consiste en hacer en el agua variaciones de ejercicios de aerobic (o de cardio) que se hacen fuera de la piscina, como caminar, dar saltos de tijera y levantar brazos y piernas. El aeróbic acuático también puede servir como entrenamiento de resistencia. El agua ejerce más resistencia que el aire, por lo que entrenar en la piscina puede ayudarte a ganar fuerza y resistencia sufriendo un menor impacto en las articulaciones.
"Tú eres en gran parte quien establece el nivel de resistencia", nos cuenta Courtney Virden, instructora de aeróbic acuático en Calabasas (California, EE. UU.). "Si te mueves despacio, no notarás mucha resistencia, pero, si lo haces rápido, la resistencia será enorme".
Para sacarle el máximo partido a tus sesiones en la piscina y hacer que tus entrenamientos sean más intensos, Virden recomienda utilizar varios artículos de equipamiento de aeróbic acuático. Echa un vistazo a estos divertidos y prácticos elementos de equipamiento que harán que tus entrenamientos en el agua sean más interesantes y eficaces.
8 artículos de equipamiento esenciales para el aeróbic acuático
1. Bañador
Empecemos por lo esencial: usa un bañador técnico en tus entrenamientos en el agua. Nike te ofrece una gran variedad de bañadores para hombre y mujer, como bañadores de una pieza, bikinis, bañadores largos, bañadores tipo jammer y slips. Si necesitas protección contra el sol, puedes combinarlo con una camiseta de natación, sin olvidar ponerte crema solar en las partes del cuerpo que queden expuestas.
2. Cinturón de flotación
Gran cantidad de runners y atletas que practican otros deportes de alto impacto empiezan a correr en la piscina después de sufrir una lesión. Esta actividad es una alternativa de bajo impacto al running y puede contribuir a la recuperación y rehabilitación de lesiones.
"Llevar un cinturón de flotación te permite flotar en la parte profunda de la piscina para hacer muchos ejercicios en los que se trabajan los abdominales profundos para mantenerte en una posición erguida", afirma Virden. "También te permite hacer movimientos más dinámicos en el agua".
Además de correr y caminar en la piscina, puedes probar a hacer ejercicios pliométricos. Este tipo de entrenamiento, pensado para desarrollar la potencia y la explosividad, consiste en saltar para ejercer la máxima fuerza en intervalos cortos de tiempo. Fuera del agua, los saltos pliométricos ejercen presión sobre las articulaciones, pero en el agua se pueden hacer sin sobrecargarlas.
"En la parte poco profunda de la piscina, puedes hacer saltos pliométricos, caminar o correr. También puedes caminar o correr en la parte profunda si usas un cinturón de flotación", nos explica Virden. "Puedes hacer pliometría sea cual sea tu nivel. La única diferencia es que alguien con poca experiencia tiene menos explosividad que alguien que ya ha entrenado con saltos. Al saltar, el agua ayuda a reducir gran parte del impacto en las articulaciones".
3. Mancuernas
Las mancuernas para piscina añaden resistencia al movimiento de los ejercicios, lo que puede ayudar a desarrollar la fuerza y la resistencia en los entrenamientos acuáticos, de acuerdo con Virden. Puedes hacer movimientos como remos básicos, zancadas frontales y curls de bíceps con peso. Virden recomienda dar rienda suelta a la imaginación y recrear en el agua ejercicios que haces fuera de la piscina añadiéndole dificultad con las mancuernas (si ese es tu objetivo).
4. Botas de natación
Otra forma de añadir peso que Virden recomienda para los entrenamientos en la piscina son las botas de natación. Al llevarlas en los pies, añaden resistencia para fortalecer el tren inferior, de manera que ofrecen unos beneficios similares a los que aportan las mancuernas al tren superior.
Al igual que ocurre con los entrenamientos con mancuernas o con el peso corporal, cuanto más rápido hagas un ejercicio con las botas de natación puestas, más resistencia crearás en el agua, por lo que es importante que apliques siempre la técnica correcta si aumentas la velocidad.
5. Tabla de natación
Si no tienes cinturón de flotación, una tabla de natación puede ser una opción eficaz para fortalecer los músculos de las piernas mientras haces un entrenamiento cardiovascular eficaz en el agua. Sujeta la tabla delante de ti mientras das patadas para impulsarte en el agua.
6. Gorro de natación
Los gorros de natación son un accesorio muy útil para el aeróbic acuático ya que protegen el cabello del cloro y evitan que te molesten pelos en la cara o que queden sueltos en el agua. Nike ofrece varias opciones de gorros de natación de silicona en diferentes colores.
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7. Bolsa de natación
Una bolsa de natación es un accesorio imprescindible para transportar todo el equipamiento de aeróbic acuático. Nike tiene una gran variedad de bolsas de natación en diferentes colores y diseños, que cuentan con orificios para drenar el agua, por lo que el bañador, la toalla y los demás artículos se secarán mientras los llevas en la bolsa.
8. Gafas de natación
Las gafas impiden que el agua entre en los ojos. Además, algunos modelos con lentes de espejo reducen el deslumbramiento y los efectos perjudiciales de los rayos UV de la luz solar. Si vas a mantener la cabeza fuera del agua durante el entrenamiento, puede que no necesites gafas, pero siempre es aconsejable tenerlas a mano por si en algún momento tienes que bucear.
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Texto: Emilia Benton