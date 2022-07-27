El mejor equipamiento de aerobic acuático para principiantes

Los entrenamientos en el agua tienen muchos beneficios: son ejercicios de poco o nulo impacto en los que se ejerce menos presión en las articulaciones, por lo que pueden ser una alternativa de cross-training para aquellas personas que quieren evitar deportes de alto impacto como el running.

El aeróbic acuático consiste en hacer en el agua variaciones de ejercicios de aerobic (o de cardio) que se hacen fuera de la piscina, como caminar, dar saltos de tijera y levantar brazos y piernas. El aeróbic acuático también puede servir como entrenamiento de resistencia. El agua ejerce más resistencia que el aire, por lo que entrenar en la piscina puede ayudarte a ganar fuerza y resistencia sufriendo un menor impacto en las articulaciones.

"Tú eres en gran parte quien establece el nivel de resistencia", nos cuenta Courtney Virden, instructora de aeróbic acuático en Calabasas (California, EE. UU.). "Si te mueves despacio, no notarás mucha resistencia, pero, si lo haces rápido, la resistencia será enorme".

Para sacarle el máximo partido a tus sesiones en la piscina y hacer que tus entrenamientos sean más intensos, Virden recomienda utilizar varios artículos de equipamiento de aeróbic acuático. Echa un vistazo a estos divertidos y prácticos elementos de equipamiento que harán que tus entrenamientos en el agua sean más interesantes y eficaces.