Cómo ponerse un gorro de natación
Consejos de estilo
Sigue estos pasos para ponerte un gorro de natación rápido y sin dolor.
El gorro de natación es una equipación clave para cualquiera que practique natación. Los gorros de natación pueden reducir la resistencia en el agua, evitar que el cloro dañe el pelo y mantener la cara despejada (y la piscina). Aunque parece algo sencillo, ponerse ese pequeño gorro de silicona puede suponer un dolor de cabeza si todavía no le has cogido el tranquillo.
El gorro de natación debe estar bien sujeto antes de meterte al agua para tener un entrenamiento de natación fantástico. Sigue estos consejos de eficacia demostrada de Nike para saber cómo ponerte el gorro de natación.
Cómo ponerse correctamente el gorro de natación
Cuando compras un gorro de natación nuevo, suele tener un doblez en el centro al sacarlo del embalaje. Si te lo pones bien, el doblez debería quedar en el centro de la parte superior de la cabeza, justo en el medio, de delante hacia atrás. (Imagina que tienes una aleta de tiburón en la cabeza: la línea debería seguir la misma dirección).
Si te pones el gorro de forma que la línea quede horizontal (de oreja a oreja), creará más fricción en el agua. Como una de las ventajas del gorro de natación es disminuir la resistencia al nadar, asegúrate de alinear correctamente el gorro al ponértelo.
Comprueba también que el gorro baja hasta la mitad de la frente, en lugar de quedarse en el nacimiento del pelo. Así te asegurarás de no perderlo al meterte en la piscina o al nadar.
Cómo recogerse el pelo debajo de un gorro de natación
Si tienes pelo largo, hazte una coleta. Si tienes el pelo tan largo que se sale por debajo del gorro, aunque lleves coleta, recógelo en un moño apretado en la parte superior de la cabeza (en lugar de justo encima de la nuca).
Después de hacerte el moño o la coleta, mójate un poco el pelo. Te resultará más fácil deslizar el material del gorro si tienes el cabello mojado. Si está seco, puede que el gorro te tire del pelo y te haga daño.
Consejo: Espolvorea talco en el interior del gorro de natación para que no te tire del pelo al quitártelo (también te facilitará el ponértelo).
La forma más fácil de ponerse un gorro de natación
Ahora que tienes el pelo sujeto y preparado, estira bien el gorro sin dañarlo ni clavar las uñas en el material. Después, sujétalo con las dos manos.
Agáchate un poco y colócate la parte interior delantera del gorro sobre la frente. Luego, tira del gorro hasta que la parte posterior llegue cómodamente por debajo del nacimiento del pelo. Puede que te lleve varios intentos hacerlo bien, pero cuando lo consigas, comprueba que tengas todo el pelo dentro y que el gorro esté puesto firmemente. El gorro de natación debería llegarte hasta la mitad de las orejas.
Consejo: Aunque los nadadores y nadadoras profesionales se pongan las gafas antes que el gorro para disminuir aún más la fricción y que el gorro las mantenga en su sitio, también te las puedes poner por encima. Elige la opción que te resulte más cómoda.
Texto: Claire Tak