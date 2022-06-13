Cómo ponerse un gorro de natación

Cuando compras un gorro de natación nuevo, suele tener un doblez en el centro al sacarlo del embalaje. Si te lo pones bien, el doblez debería quedar en el centro de la parte superior de la cabeza, justo en el medio, de delante hacia atrás. (Imagina que tienes una aleta de tiburón en la cabeza: la línea debería seguir la misma dirección).

Si te pones el gorro de forma que la línea quede horizontal (de oreja a oreja), creará más fricción en el agua. Como una de las ventajas del gorro de natación es disminuir la resistencia al nadar, asegúrate de alinear correctamente el gorro al ponértelo.

Comprueba también que el gorro baja hasta la mitad de la frente, en lugar de quedarse en el nacimiento del pelo. Así te asegurarás de no perderlo al meterte en la piscina o al nadar.