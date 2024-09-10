Todos los secretos: Creación de las equipaciones de atletismo de élite Nike para mujer

La colección deportiva de 2024 es la equipación de atletismo más fundamentada en datos que ha creado Nike. Se ha utilizado el diseño computacional y la investigación deportiva de Nike NXT para lograr la máxima precisión en cada píxel y puntada del diseño y la confección de las prendas. El equipo de Nike estudió los cuerpos de atletas en el laboratorio de investigación deportiva con datos en 4D recopilados mediante tecnología de captura de movimiento. Se observó a cada atleta en acción y se analizaron las zonas de calor y de sudor, entre otros detalles, para definir la transpirabilidad y la elasticidad necesarias para un ajuste y un rango de movimiento perfectos.

Los uniformes cuentan con la innovadora tecnología Dri-FIT ADV, que ayuda a crear un tejido de microfibra y poliéster de alto rendimiento que capilariza el sudor. El objetivo es ofrecer transpirabilidad y comodidad durante la competición.

Una vez recopilados los datos, el equipo de diseño de Nike se propuso crear una serie de modelos que sirvieran para diversos eventos, teniendo en cuenta los diferentes tipos de cuerpo y los requisitos de tallaje, así como uniformes especializados adaptados a las necesidades de todos los géneros.

Para los uniformes de atletismo femenino, el equipo de diseño reestructuró los sujetadores incorporados para que las atletas pudieran llevar sujetadores Swoosh independientes debajo. El resultado es una combinación de prendas que se complementan. Las prendas para hombre son muy variadas, con modelos basados en la definición corporal y las especificaciones para cada evento.

La innovación es fundamental en un deporte como el atletismo de gran dinamismo y diversidad. Por ejemplo, Nike presentó nuevas partes de arriba para lanzadores con un ajuste más holgado y un material más ligero que en la equipación anterior. La parte de arriba de lanzadora cuenta además con aberturas en la parte posterior de los hombros para aumentar la movilidad y la amplitud de movimiento. El equipo de diseño también priorizó la versatilidad y añadió a la línea un nuevo mono para mujer con perneras cortas. Además, modificó la opción de maillot existente para poder llevarla con pantalón corto sobre la parte superior.

Janett Nichol, vicepresidenta del equipo de innovación en ropa de Nike, explica que tienen en cuenta el sexo y los cuerpos de todos los tamaños y capacidades. Añade que, en atletismo, la ropa debe ofrecer un rendimiento distinto según sea para correr una maratón, hacer salto de longitud o hacer lanzamiento de peso, por ejemplo. Además, los datos influyen mucho a la hora de diseñar de manera diferente y novedosa. Nichol afirma que, además de utilizar la información para innovar en el ámbito del rendimiento, también han tenido en cuenta las opiniones de los y las atletas en cuanto a la estética.

El enfoque del color de las equipaciones de competición para París se llama "metaprisma". Potencia los tonos tradicionales de las federaciones creando efectos a través del color, utilizando la luz y el movimiento. Cada equipación cuenta con los colores de su selección, pero lleva la gama de tonos hacia una nueva dirección al tiempo que mantiene el look tradicional de la federación.

Los uniformes para las pruebas preliminares y semifinales incluyen principalmente partes superiores de colores lisos, pero las equipaciones para las finales tienen un estampado por toda la prenda. Es la primera vez que Nike crea un diseño especial para las finales. Gracias a la visualización de datos del equipo de diseño computacional, la marca ha desarrollado un concepto único denominado "emoción del movimiento".

En un avance pionero, el equipo ha convertido la captura de movimiento del Nike Sports Research Lab de un runner de larga distancia en un campo de partículas con códigos de color en constante evolución. Estas visualizaciones se han trasladado directamente al gráfico "emoción del movimiento". A pesar de que las pruebas de atletismo son tan variadas, hay un aspecto unificador: el movimiento. Y estas equipaciones se han creado para celebrar los logros deportivos al más alto nivel.

El resultado son casi 50 modelos y más de una docena de diseños de competición entre los que elegir.