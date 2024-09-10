Todos los secretos: Creación de las equipaciones de atletismo de élite Nike para mujer
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Para diseñar equipaciones de atletismo de élite, se requieren entre 3 y 4 años desde que se empieza a investigar hasta la fecha de lanzamiento.
La creación de uniformes de atletismo de élite para las federaciones patrocinadas por Nike en París no es una tarea sencilla. El equipo de diseño lo planifica con años de antelación mediante un proceso de varios pasos que combina investigación deportiva, datos y comentarios de atletas.
Aunque la mayoría de fans solo ven el producto final, el proceso de innovación es continuo. El objetivo es garantizar que la equipación de atletismo Nike utilice la tecnología más avanzada para adaptarse a las distintas preferencias de estilo de cada atleta de élite y maximizar la funcionalidad y el rendimiento, especialmente en la equipación femenina, donde se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres.
La runner de larga distancia Keira D'Amato ha declarado para Citius Mag, una publicación de atletismo, que Nike colabora estrechamente con sus atletas. Explica que el conjunto de atletas realiza pruebas y proporciona comentarios durante años. Y añade que no se limitan a reunirse y decir lo que les gusta, sino que la marca les da los uniformes y se los llevan a casa para un periodo de prueba en el que los usan de la forma habitual. Después, responden a encuestas y dan su opinión. D'Amato afirma que se siente muy orgullosa de esta colección, porque se ha diseñado específicamente para las atletas, teniendo en cuenta sus comentarios directa e indirectamente.
Descubre el proceso de creación de los uniformes de atletismo Nike para los eventos de este verano, desde el diseño inicial hasta el periodo de pruebas.
Creación de diseños para atletas: todo empieza con datos
La colección deportiva de 2024 es la equipación de atletismo más fundamentada en datos que ha creado Nike. Se ha utilizado el diseño computacional y la investigación deportiva de Nike NXT para lograr la máxima precisión en cada píxel y puntada del diseño y la confección de las prendas. El equipo de Nike estudió los cuerpos de atletas en el laboratorio de investigación deportiva con datos en 4D recopilados mediante tecnología de captura de movimiento. Se observó a cada atleta en acción y se analizaron las zonas de calor y de sudor, entre otros detalles, para definir la transpirabilidad y la elasticidad necesarias para un ajuste y un rango de movimiento perfectos.
Los uniformes cuentan con la innovadora tecnología Dri-FIT ADV, que ayuda a crear un tejido de microfibra y poliéster de alto rendimiento que capilariza el sudor. El objetivo es ofrecer transpirabilidad y comodidad durante la competición.
Una vez recopilados los datos, el equipo de diseño de Nike se propuso crear una serie de modelos que sirvieran para diversos eventos, teniendo en cuenta los diferentes tipos de cuerpo y los requisitos de tallaje, así como uniformes especializados adaptados a las necesidades de todos los géneros.
Para los uniformes de atletismo femenino, el equipo de diseño reestructuró los sujetadores incorporados para que las atletas pudieran llevar sujetadores Swoosh independientes debajo. El resultado es una combinación de prendas que se complementan. Las prendas para hombre son muy variadas, con modelos basados en la definición corporal y las especificaciones para cada evento.
La innovación es fundamental en un deporte como el atletismo de gran dinamismo y diversidad. Por ejemplo, Nike presentó nuevas partes de arriba para lanzadores con un ajuste más holgado y un material más ligero que en la equipación anterior. La parte de arriba de lanzadora cuenta además con aberturas en la parte posterior de los hombros para aumentar la movilidad y la amplitud de movimiento. El equipo de diseño también priorizó la versatilidad y añadió a la línea un nuevo mono para mujer con perneras cortas. Además, modificó la opción de maillot existente para poder llevarla con pantalón corto sobre la parte superior.
Janett Nichol, vicepresidenta del equipo de innovación en ropa de Nike, explica que tienen en cuenta el sexo y los cuerpos de todos los tamaños y capacidades. Añade que, en atletismo, la ropa debe ofrecer un rendimiento distinto según sea para correr una maratón, hacer salto de longitud o hacer lanzamiento de peso, por ejemplo. Además, los datos influyen mucho a la hora de diseñar de manera diferente y novedosa. Nichol afirma que, además de utilizar la información para innovar en el ámbito del rendimiento, también han tenido en cuenta las opiniones de los y las atletas en cuanto a la estética.
El enfoque del color de las equipaciones de competición para París se llama "metaprisma". Potencia los tonos tradicionales de las federaciones creando efectos a través del color, utilizando la luz y el movimiento. Cada equipación cuenta con los colores de su selección, pero lleva la gama de tonos hacia una nueva dirección al tiempo que mantiene el look tradicional de la federación.
Los uniformes para las pruebas preliminares y semifinales incluyen principalmente partes superiores de colores lisos, pero las equipaciones para las finales tienen un estampado por toda la prenda. Es la primera vez que Nike crea un diseño especial para las finales. Gracias a la visualización de datos del equipo de diseño computacional, la marca ha desarrollado un concepto único denominado "emoción del movimiento".
En un avance pionero, el equipo ha convertido la captura de movimiento del Nike Sports Research Lab de un runner de larga distancia en un campo de partículas con códigos de color en constante evolución. Estas visualizaciones se han trasladado directamente al gráfico "emoción del movimiento". A pesar de que las pruebas de atletismo son tan variadas, hay un aspecto unificador: el movimiento. Y estas equipaciones se han creado para celebrar los logros deportivos al más alto nivel.
El resultado son casi 50 modelos y más de una docena de diseños de competición entre los que elegir.
Creación de diseños con atletas: los comentarios son cruciales
En Nike creemos que las aportaciones continuas del equipo de atletas son esenciales para el éxito del proceso de creación de uniformes. Sarah Gardner, responsable principal de la línea de productos y ropa global de Nike, comenta que los y las atletas participaron en el proceso de creación de principio a fin. Gardner explica que la inspiración para el diseño del uniforme de atletismo de 2024 comenzó en 2021, cuando Nike pidió a quienes habían participado en las pruebas olímpicas de EE. UU. sus comentarios sobre el diseño del año anterior. Según la experta, aunque la información recogida en ese momento les permitió iniciar el trabajo de diseño, la recopilación de datos y las reuniones con atletas fueron una parte constante del proceso.
Gardner añade que, entre otras cosas, los lanzadores pedían partes superiores más ligeras con materiales que favorecieran el rendimiento. Tanto hombres como mujeres querían opciones de partes de abajo con un ajuste ceñido que les permitiera moverse libremente sin llamar la atención. Además, las mujeres expresaron la importancia de contar con numerosas opciones el día de la competición, y que se pudieran combinar con el sujetador u otros estilos de uniforme según fuera necesario. Explica que estos comentarios, y muchos otros, se integraron en los nuevos uniformes.
Cuando los nuevos prototipos estuvieron listos, Nike pidió al equipo de atletas que los probaran y dieran sus opiniones sobre factores como el peso del material o la comodidad en general. Para el diseño final y como parte fundamental del largo proceso de recopilación de comentarios, Nike estudió detenidamente esas respuestas.
Gracias a las aportaciones de atletas, Nike rediseñó la camiseta básica y la camiseta de lanzamiento para mujer, y creó un modelo básico alternativo con un look más discreto. Nike elaboró un nuevo diseño de camiseta básica para mujer que cubre más el pecho, las axilas y la espalda que el uniforme anterior. También añadió un nuevo material de forro en los refuerzos para hombre y mujer para ofrecer una protección adicional en la parte delantera del cuerpo. La línea de calentamiento ahora incluye nuevas opciones para combinar con otras prendas, mientras que el material de la chaqueta y el pantalón impermeables se ha cambiado por un tejido Woven elástico e impermeable que tiene más elasticidad.
La vallista Anna Cockrell, quien compitió en Tokio en 2021, dijo que el uniforme para esa competición era "muy bonito", pero le quedaba demasiado ajustado y no le permitía moverse como le hubiera gustado. Nike tuvo en cuenta estos comentarios para las equipaciones de 2024. Según la atleta, el uniforme de este año ha mejorado muchísimo en cuanto a flexibilidad y movilidad.
Cockrell añade que le encantan los puntos por encima de la cadera en el mono de uno de los uniformes de atletismo para mujer. Ella fue una de las personas que lo recomendó cuando probó las prendas.
Creación de diseños con y para atletas: participación en las pruebas previas a la competición
Si un o una atleta se clasifica para el equipo olímpico de EE. UU., debe completar un formulario con sus tallas y modelos de uniforme preferidos. También tiene la posibilidad de ver y probarlo todo.
Después, se entregan los uniformes a cada atleta con antelación. Pueden usar los uniformes durante el entrenamiento y probar diferentes estilos para determinar sus preferencias.
Pero la innovación no se detiene en París. Gardner afirma que ya están hablando con atletas para conocer sus reacciones iniciales y saber en qué deben centrarse a la hora de actualizar los uniformes para Los Ángeles 2028.
Texto: Korin Miller