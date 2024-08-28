Las mejores faldas para senderismo
Guía de compra
Desde protección UV y bolsillos a tejidos repelentes al agua y con capilarización del sudor. Te enseñamos las mejores faldas de senderismo que combinan moda y funcionalidad a la perfección.
Las excursiones de senderismo hay que prepararlas. Por ejemplo, tienes que elegir la ruta o qué vas a llevar. Puede que a veces dudes sobre qué ponerte si el tiempo está cambiante o que no sepas dónde guardar el móvil y el resto de tus cosas. Si es así, te recomendamos una falda de senderismo. Las faldas y las faldas pantalón son una opción con mucho estilo y superpráctica para el senderismo. Echa un vistazo a esta selección de las mejores faldas Nike para hacer senderismo. Incluye modelos con tejidos que gestionan la humedad, longitudes regulables y bolsillos estratégicamente colocados.
1. Falda con cremallera Nike ACG "Smith Summit" para mujer
El tiempo puede ser impredecible, pero esta práctica falda con cremallera te prepara para cualquier condición meteorológica. Su tejido Woven duradero y repelente al agua cuenta con protección UV para ofrecerte lo mejor tanto si llueve como si hace sol. Tiene un cordón elástico en el dobladillo para personalizar la forma y una cintura elástica revestida con un cinturón para darte el ajuste perfecto. Además, como incluye varios bolsillos y un mosquetón, te ofrece mucho espacio para llevar tus cosas. Si empieza a hacer calor, solo tienes que bajar la cremallera de la falda inferior extraíble.
2. Falda pantalón de running Nike Trail Repel de 13 cm de talle medio con bolsillos para mujer
Las faldas pantalón son perfectas para disfrutar de la sensación y la funcionalidad de un pantalón, pero con el estilo de una falda. El pantalón corto elástico y la capa exterior holgada de este modelo proporcionan libertad de movimiento. ¿Necesitas quitarte alguna capa? Engancha tu camiseta o gorra en la presilla estratégica de la cintura. Cuenta con una capa exterior con tejido repelente al agua que evita que te mojes cuando llueve y con 6 bolsillos que te dan mucho espacio para guardar tus cosas.
3. Falda con protección UV Nike ACG "Snowgrass" para mujer
El tejido duradero y repelente al agua con protección UV, los múltiples bolsillos y la longitud regulable hacen de la Snowgrass la falda de senderismo definitiva. El cinturón funcional incorporado ofrece el ajuste perfecto, mientras el tejido elástico en dos direcciones mantiene la comodidad durante todo el día. Además, los dos bolsillos con cremallera, los dos bolsillos de malla tipo militar y el mosquetón triangular te permiten llevar todas tus cosas. Si te topas con un charco, solo tienes que acortar la capa extraíble más larga y, si necesitas algo sobre lo que sentarte, puedes desabrochar toda la parte extraíble.
4. Falda pantalón de entrenamiento Nike Dri-FIT Bliss de talle medio para mujer
Esta versátil falda pantalón de entrenamiento es perfecta tanto para el día como para la noche. Parece una minifalda normal, pero en realidad es la falda perfecta para hacer senderismo y muchas actividades más. Disfruta de comodidad y transpirabilidad con el suave tejido con tecnología Nike Dri-FIT que gestiona el sudor. Además, el modelo ofrece sujeción con un pantalón corto interior ceñido y una cintura ancha por encima de las caderas. El diseño se completa con unos bolsillos laterales perfectos para guardar tus cosas.
5. Falda pantalón de talle ultraalto Dri-FIT Nike One para mujer
Esta falda pantalón con sujeción es perfecta para hacer senderismo y muchas más actividades. El pantalón corto cosido y la cintura ultraalta proporcionan un buen nivel de sujeción, mientras la tecnología de gestión de la humedad de la capa exterior supersuave mantiene la comodidad y la transpirabilidad incluso en las condiciones más incómodas. Guarda el móvil en su bolsillo de gran tamaño y empieza tu excursión.
6. Falda pantalón Nike Pro Dri-FIT de 8 cm de talle alto con bolsillos para mujer
Esta falda pantalón con bolsillos presenta la misma tecnología que absorbe el sudor, el mismo pantalón corto interior con sujeción y la misma cintura cómoda que la falda pantalón de talle ultraalto Dri-FIT Nike One para mujer. Pero, además, cuenta con más bolsillos y un elegante estampado Nike Pro en los paneles de malla exteriores.
7. Vestido Dri-FIT Nike One para mujer
¿Quién dijo que no se puede hacer senderismo con vestido? Este vestido de diseño sostenible hace que elegir tu look de senderismo sea mucho más fácil. Se ha confeccionado con un tejido elástico y supersuave de densidad media para adaptarse a tus movimientos y ofrecerte un secado rápido. Además, incluye un pantalón corto y un bolsillo en el lado izquierdo para que tengas las ventajas de una falda pantalón sin tener que preocuparte por la cintura.
8. Falda de golf larga Nike Dri-FIT Advantage para mujer
Si buscas un poco más de protección, esta práctica falda larga de golf es exactamente lo que necesitas. Es perfecta tanto para golf como senderismo y muchas actividades más. Su ligero tejido Dri-FIT gestiona el sudor y elimina la humedad, mientras el pantalón corto interior, que es elástico y más largo, añade sujeción. Además, tiene varios bolsillos para que lleves tus cosas a mano mientras te mueves.
Texto: Erica Brooke Gordon