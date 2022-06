Entrevista a Madison Keys y Sloane Stephens

Sloane: Crecí jugando al tenis en un club y mi primera experiencia fue increíble. Tuve al mejor entrenador del mundo, uno muy simpático. Siempre digo que la razón por la que todavía juego es por esa primera experiencia. Me lo pasaba en grande y siempre quería volver. Tenía muchísimas ganas de ver a Francisco otra vez. Era tronchante. Me lo pasaba de maravilla y me gustaba ver a mis amigos. Creo que cualquier primera experiencia de un/a niño/a es determinante. Si te apuntas a tenis, pero tu entrenador no es agradable y no te diviertes, probablemente no volverás a coger una raqueta en la vida.



El tenis me ha dado mucho: me ha permitido viajar, conocer gente y hacer muchísimas cosas increíbles. Por eso, quería darles esta misma oportunidad a los niños y niñas que, por sus circunstancias, no se imaginan con una raqueta en la mano. Obviamente, el tenis no es un deporte muy diverso que digamos. Por eso, conseguir que cojan una raqueta cuando normalmente no pueden es la razón por la que creé mi fundación. Quería hacer que esos niños y niñas, que tanto se parecen a mí y me siguen, se sintiesen capaces de jugar. Aunque no seas profesional y solo juegues para tu instituto, el tenis es un deporte que irá contigo allá donde vayas. Fíjate que en los clubes sénior juegan personas de entre 85 y 90 años. Al final, el tenis te acompaña toda la vida y te da muchas cosas. Por eso quiero que las próximas generaciones disfruten como yo. Quiero ayudar a que los niños y niñas jueguen, incluso si nunca se lo han planteado por sus circunstancias.



Madison: Creé la fundación porque en el pasado trabajé con una llamada Fearlessly Girl, cuyo objetivo era conseguir que chicas de secundaria confiasen en sí mismas y aprendiesen a liderar. Fui a un par de escuelas, conocí a las chicas y hablé con ellas. La experiencia me encantó. Por eso, quería expandir la idea y no solo centrarme en chicas de secundaria, porque también había muchas trabajadoras mayores que yo y de mi edad que nos decían: "Vuestros mensajes son muy positivos, pero nosotras también los necesitamos". También quería que fuera realmente accesible para otras atletas que quisieran formar parte de una fundación, porque crear una es un proceso muy largo. Quería construir algo de lo que pudieran formar parte muchas personas y así hacer crecer nuestro proyecto. Me gustó la idea de Kindness Wins porque es bastante amplia y se puede colaborar de muchas maneras. Fue la mejor manera de ayudar un poco al mundo.