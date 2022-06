¿Acabas de dar a luz y quieres ponerte a entrenar? Esto es lo que los expertos quieren que sepas

Es probable que las semanas siguientes al parto se cuenten entre las más emocionantes y agotadoras de tu vida. Por eso, lo último que necesitas es que la sociedad te exija que recuperes la figura de antes de inmediato, como si nunca hubieras parido o como si no tuvieras problemas para equilibrar tu vida.



Ya es hora de que rechacemos esos mensajes que, por desgracia, están tan extendidos.



Brianna Battles, especialista certificada en fuerza y acondicionamiento físico de Eagle, Idaho (EE. UU.), y creadora de Pregnancy and Postpartum Athleticism, señala que lo primero que hay que rechazar es que debes recuperar tu figura. No es realista. Piénsalo: has llevado a tu bebé dentro de ti durante 9 meses y eso no hubiera sido posible si tu cuerpo no se hubiese transformado. Jane Wake, especialista en gimnasia pre- y posnatal de Londres, añade que no se tiene en cuenta que lo que acabas de hacer es lo más increíble que puede hacer tu cuerpo, fisiológicamente hablando. En serio: hay estudios que afirman que la energía que gastas durante el embarazo equivale a la de un maratón de 40 semanas. Te dejamos unos segundos para digerirlo.



¿Y lo segundo? Eso de que no hay excusas entrenar (ya sabes, cuando te dicen eso de que "Beyoncé tiene las mismas horas en el día que tú"). A Battles no le parece justo, especialmente para las madres primerizas, quienes no pueden ni deben tener que compaginarlo todo en el día. El deporte debe ser una forma de celebrar todo lo que el cuerpo puede hacer cuando está listo, no como una obligación o castigo.



¿Hay una forma más sostenible de pensar en el ejercicio posparto (siempre que tu médico te lo recomiende)? Sí, y pasa por replantearte tus intenciones adaptándolas a tu nueva realidad. ¿Empezamos?