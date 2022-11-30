El look de Nike FC: Nicole

"A veces describo mi look como 'siempre listo para jugar al fútbol'", nos dice Nicole. "Siempre llevo algún elemento deportivo casual". A esta artista del bordado le encanta combinar lo que le gusta con colores brillantes y texturas inesperadas.



Quedamos con Nicole cerca de su apartamento en el este de Londres, en una mercería a la que suele ir. El objetivo era combinar productos de nuestra nueva colección de selecciones. Sigue leyendo para ver cómo combina la equipación de fútbol con las prendas favoritas de su propio fondo de armario.