El look de Nike FC: Nicole
Cultura
La creatividad de Nicole siempre brilla, desde los equipos de fútbol base que encabeza a su llamativo, artístico y funcional estilo personal.
"Más allá del estilo" es una serie que explora cómo las mentes creativas emergentes unen estilo personal e identidad.
"Principalmente futbolístico con toques de moda vanguardista". Así es cómo nos describe Nicole Chui su estilo personal por correo electrónico. Enseguida supimos que queríamos reunirnos con ella.
Creció jugando al fútbol en Hong Kong y luego redescubrió su pasión por el deporte a través de la cultura fanzine cuando se mudó a Londres. Ahora, el deporte inspira todos los aspectos de su vida; desde sus obras a su ropa, pasando por su equipo de fútbol base y la comunidad inclusiva de la que es cofundadora.
"A veces describo mi look como 'siempre listo para jugar al fútbol'", nos dice Nicole. "Siempre llevo algún elemento deportivo casual". A esta artista del bordado le encanta combinar lo que le gusta con colores brillantes y texturas inesperadas.
Quedamos con Nicole cerca de su apartamento en el este de Londres, en una mercería a la que suele ir. El objetivo era combinar productos de nuestra nueva colección de selecciones. Sigue leyendo para ver cómo combina la equipación de fútbol con las prendas favoritas de su propio fondo de armario.
Saca tu lado creativo
"Los bordados que hago son llamativos, atrevidos y actuales. Y eso combina perfectamente con la ropa que me gusta llevar. Me encanta cómo queda la camiseta lila de Países Bajos con mi pantalón naranja. Así llevaría yo una camiseta de fútbol. El color es muy de mi estilo".
"Hay que empezar por lo más pequeño. Con amigos, por ejemplo. Y a partir de ahí seguir construyendo. Si creas un espacio para algo importante, al final te siguen".
Nicole
Directora creativa, bordadora y cofundadora del Baesianz FC
Piensa de forma global
"Hong Kong no suele participar mucho en torneos mundiales, así que no siento mucho vínculo con ningún equipo concreto. Para mí, la camiseta va más ligada al outfit que esté creando. La uso para seguir el esquema de color o para reflejar cómo me siento".
Moda y funcionalidad
"Me encanta ponerme faldas encima de los monos por la mezcla de texturas. Este look me parece superdivertido y refleja la alegría que siento cuando estoy con mi Baesianz FC".
Fotografía: Elliot James Kennedy
Estilismo: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon