El look de Nike FC: AntsLive
Cultura
Este músico, modelo y exentrenador de equipos juveniles nació y creció en Londres, pero su gusto por las prendas inspiradas en el fútbol tiene una visión más global.
"Más allá del estilo" es una serie que explora cómo las mentes creativas emergentes unen estilo personal e identidad.
"Para mí, la moda y el fútbol van de la mano", afirma AntsLive, músico, modelo y futbolista de toda la vida, con quien hablamos por teléfono desde el estudio en el que graba música en Hackney (Londres).
Después de pasar 10 años jugando al fútbol y, a continuación, 8 entrenando a equipos juveniles, las camisetas de equipos y los conjuntos de estilo deportivo son siempre elementos clave en los looks de Ants cuando está fuera del campo.
"A veces, mi manager intenta que vista de forma elegante", dice riéndose. "Pero la mayoría de veces voy de chándal. Me crie así, es parte de mi identidad".
Nos reunimos con Ants en su estudio para probar productos de nuestras últimas colecciones de selecciones. Desplázate hacia abajo para ver looks de tres de sus equipos favoritos.
El deporte más increíble
"Me pondría cualquier camiseta de Brasil porque me encantan los colores. Algunos de mis jugadores favoritos son brasileños. Uno de mis bienes más preciados es una camiseta firmada por Ronaldinho, que es mi jugador favorito de todos los tiempos".
"Si conozco a alguien y le gusta el fútbol o la música, o somos del mismo equipo, nos vamos a llevar bien. Así de simple".
AntsLive
Músico, modelo, futbolista y exentrenador de equipos juveniles
Con los Bleus
"La camiseta de entrenamiento de Francia es sin duda la que más me gusta. El país es un referente en moda. La forma de vestir de la gente de París es alucinante. Cuando salió la colaboración de PSG x Jordan, me lo compré todo".
Los orígenes están presentes
"Hacia Inglaterra siento algo especial. Al fin y al cabo, nací y crecí en Londres. Cuando empieza el campeonato, me meto de lleno en la cultura británica y voy a pubs a ver los partidos. Me encanta".
Fotografía: Elliot James Kennedy
Estilismo: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon