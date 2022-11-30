El look de Nike FC: AntsLive

"Para mí, la moda y el fútbol van de la mano", afirma AntsLive, músico, modelo y futbolista de toda la vida, con quien hablamos por teléfono desde el estudio en el que graba música en Hackney (Londres).



Después de pasar 10 años jugando al fútbol y, a continuación, 8 entrenando a equipos juveniles, las camisetas de equipos y los conjuntos de estilo deportivo son siempre elementos clave en los looks de Ants cuando está fuera del campo.