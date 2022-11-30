El look de Nike FC: Maria

"El fútbol inspira mi trabajo y mi estilo", explica Maria Maleh, la polifacética directora creativa y cofundadora del club Hamster FC. "Soy una apasionada de las equipaciones bonitas, de sus paletas de colores, materiales, tipografía y ajuste".



Nos reunimos con Maria en su casa-estudio cerca de Hackney Marshes, donde practican sus "Hammies", para conocer algunos de sus looks inspirados en el fútbol que combinan nuestras últimas colecciones de selecciones con prendas del fondo de armario de Maria. Desliza para verlo.