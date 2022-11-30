El look de Nike FC: Maria
Cultura
Detrás de todo lo que toca Maria hay una estrategia creativa, desde la mezcla de estampados artísticos hasta sus homenajes a las futbolistas, pasando por los conjuntos deportivos que ha creado con Nike.
"Más allá del estilo" es una serie que explora cómo las mentes creativas emergentes unen estilo personal e identidad.
"El fútbol inspira mi trabajo y mi estilo", explica Maria Maleh, la polifacética directora creativa y cofundadora del club Hamster FC. "Soy una apasionada de las equipaciones bonitas, de sus paletas de colores, materiales, tipografía y ajuste".
Nos reunimos con Maria en su casa-estudio cerca de Hackney Marshes, donde practican sus "Hammies", para conocer algunos de sus looks inspirados en el fútbol que combinan nuestras últimas colecciones de selecciones con prendas del fondo de armario de Maria. Desliza para verlo.
"Creamos nuestro club como un espacio seguro donde todas las mujeres pudieran ser ellas mismas. Nos apoyamos mutuamente con un espíritu de sororidad que valoro mucho".
Maria
Directora creativa, estilista y cofundadora de Hamster FC
Una combinación perfecta
"Siempre me han gustado las cosas visuales", señala Maria, que, además de fundar un equipo de fútbol, creó su propio estudio creativo. Aquí, el estampado de jaguar de un body de la selección brasileña complementa una capa base psicodélica y unos pantalones metalizados para lograr un efecto visual caótico y controlado al mismo tiempo.
Comodidad y glamour
Adornamos la camiseta de la Inglaterra natal de Maria con un corsé de satén a juego y accesorios como las joyas de oro de su madre. "Algunas piezas tienen mi edad", comenta. Los vaqueros de cintura alta, las zapatillas Air Max y el abrigo vintage le dan un toque de comodidad.
Cambia las reglas del juego
Algunas de las jugadoras favoritas de Maria son brasileñas. "Siempre recordaré cómo influyeron en mi idea de una mujer futbolista", dice. Para salir por la noche, combinamos este top verde menta con una cómoda cazadora puffer y una falda de piel sintética, todo ello en negro intenso para resaltar el toque de color.
Fotografía: Elliot James Kennedy
Estilismo: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon