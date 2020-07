Duerme mejor hoy para correr mejor mañana

Puede que no seas runner profesional, pero dedicas casi un tercio de tu día a entrenar. O al menos, deberías hacerlo.



"Dormir entre siete y nueve horas es una excelente herramienta de entrenamiento: es tu oportunidad de cargar las pilas para darlo todo", afirma Cheri Mah, médica, investigadora en el Human Performance Center de la Universidad de California en San Francisco y miembro del Nike Performance Council especializada en el sueño y su rendimiento en los atletas de élite. "Si te cargas al 60 % durmiendo tan solo seis horas, te cansarás mucho más rápido", explica la Dra. Mah. "No obstante, si te cargas al 80, 90 o 100 % cada noche, descubrirás de lo que realmente eres capaz".



Según Mah, si te privas de ese descanso, todo se desmoronará. Nos da estos ejemplos:



1. Tu mente no será tan aguda. No dormir durante 24 horas seguidas produce un deterioro cognitivo y motor equivalente a una concentración de alcohol en sangre de aproximadamente un 0,10 %, un nivel más alto del permitido para conducir.



2. Podrías enfermar. Dormir seis horas o menos te hace cuatro veces más susceptible a coger un resfriado común que si durmieras siete horas o más.



3. Podrías subir de peso. La privación crónica del sueño altera la leptina y la ghrelina, las hormonas que regulan el hambre, lo que puede aumentar la probabilidad de que elijas alimentos más altos en grasas saturadas y azúcar.



Sin embargo, quizá la peor noticia para los atletas venga de la investigación actual de Mah, que sugiere que varios días de falta de sueño puede cambiar el patrón de coordinación y la biomecánica. "Esto tiene implicaciones en el rendimiento, por supuesto, pero la otra posible consecuencia es ser propensos a sufrir lesiones mientras corremos", explica.



Teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué el 70 % de los adultos estadounidenses no duerme la cantidad de horas recomendada? Porque dormir bien es difícil, al igual que conseguir tiempo para hacer ejercicio con regularidad y comer lo mejor posible, dice Mah.