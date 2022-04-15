Seis formas de desinfectar tus zapatillas

Aunque nunca hayas tenido la desagradable sorpresa de pisar un regalo que haya dejado el perro del vecino, las bacterias invisibles pueden usar la suela de tus zapatillas como caballo de Troya para entrar en tu casa o provocar malos olores en el interior de las zapatillas. Además, si tienes una infección por hongos, como el pie de atleta, tendrás que desinfectar las zapatillas para no volver a pillarla.

Por eso, todo el mundo debería desinfectar las zapatillas con frecuencia. La desinfección va más allá de limpiar con productos químicos para acabar con los gérmenes. Existen varios métodos para desinfectar zapatillas y algunos funcionan mejor en materiales delicados que otros.

Antes de empezar, quítate las zapatillas fuera de casa o en la entrada y elimina la suciedad superficial con un cepillo seco. Aplica una solución de jabón suave y agua en la parte inferior de las zapatillas y deja que seque durante un minuto. Después, en función de la zapatilla y del tipo de suciedad, usa uno de los siguientes métodos de descontaminación.