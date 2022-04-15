Seis formas de desinfectar tus zapatillas

6 formas de desinfectar tus zapatillas
Cuidado del producto
No dejes que tus zapatillas metan virus y bacterias en casa. Desinféctalas de manera segura y fácil con estos consejos.
Suministros
- Pulverizador o toallitas desinfectantes
- Peróxido de hidrógeno
- Alcohol
- Lejía
- Bicarbonato sódico
- Vinagre
Herramientas
- Desinfectantes ultravioleta para zapatillas
- Pulverizador
- Paño
- Cepillo
Aunque nunca hayas tenido la desagradable sorpresa de pisar un regalo que haya dejado el perro del vecino, las bacterias invisibles pueden usar la suela de tus zapatillas como caballo de Troya para entrar en tu casa o provocar malos olores en el interior de las zapatillas. Además, si tienes una infección por hongos, como el pie de atleta, tendrás que desinfectar las zapatillas para no volver a pillarla.
Por eso, todo el mundo debería desinfectar las zapatillas con frecuencia. La desinfección va más allá de limpiar con productos químicos para acabar con los gérmenes. Existen varios métodos para desinfectar zapatillas y algunos funcionan mejor en materiales delicados que otros.
Antes de empezar, quítate las zapatillas fuera de casa o en la entrada y elimina la suciedad superficial con un cepillo seco. Aplica una solución de jabón suave y agua en la parte inferior de las zapatillas y deja que seque durante un minuto. Después, en función de la zapatilla y del tipo de suciedad, usa uno de los siguientes métodos de descontaminación.
Cómo desinfectar las zapatillas
1.Pulverizador o toallitas desinfectantes
Ideal para: Eliminar virus
Aunque puedes usar un pulverizador o toallita antibacterias que tengas por casa, existen productos específicos para las zapatillas. Si vas a utilizar toallitas, usa una nueva para cada zapatilla. Después de pulverizar o limpiar la suela de la zapatilla, deja que se quede humedecida con el producto de tres a cinco minutos o sigue las instrucciones de la etiqueta.
También puedes usar un pulverizador antibacteriano dentro de la zapatilla, lo que evitará la proliferación de hongos.
O prueba a limpiar la parte inferior de las zapatillas en un felpudo desinfectante impregnado de solución higienizante. Sumerge las zapatillas en la solución durante un minuto o el tiempo que recomiende el fabricante.
2.Peróxido de hidrógeno
Ideal para: Zapatillas manchadas
Una solución al tres por ciento de peróxido de hidrógeno desinfectará tus zapatillas y eliminará las manchas visibles. Además, no suele dañar los colores. Pulverízala en la parte inferior de las zapatillas y déjala reposar durante cinco minutos antes de limpiarla con un paño.
También puedes mezclar una parte de peróxido de hidrógeno con dos partes de bicarbonato sódico para crear una pasta con la que desinfectar la parte superior de las zapatillas. Aplica dos capas de la pasta y, después, aclárala. O deja que se seque al sol y retírala con un paño.
3.Desinfectantes ultravioleta para zapatillas
Ideales para: Limpiar las zapatillas sin esfuerzo
Un desinfectante ultravioleta para zapatillas utiliza la luz UVC para destruir hasta el 99,9 por ciento de las bacterias de la superficie de la zapatilla. Los productos de SteriShoe cuentan con el sello de aprobación de la American Podiatric Medical Association y pueden eliminar las bacterias que provocan afecciones como el pie de atleta y las verrugas.
No hace falta que frotes o pulverices nada. Inserta uno en cada zapatilla, enchúfalo y espera 45 minutos a que el dispositivo se apague automáticamente. Estos productos ofrecen la manera más fácil de desinfectar unas zapatillas, pero son bastante caros.
4.Alcohol
Ideal para: Zapatillas de piel, ante o nobuck
La piel es un material duradero, pero también delicado, y necesita un cuidado especial. Si tus zapatillas tienen la parte superior de piel, usa alcohol. Es más suave que otros desinfectantes, pero sigue siendo efectivo para acabar con gran variedad de gérmenes.
Prepara una solución de tres partes de alcohol y una parte de agua. Sumerge un paño limpio en la mezcla. Frota la parte exterior de la zapatilla con la solución y luego deja que seque durante 15 minutos.
5.Lejía
Ideal para: Zapatillas de lona blanca
La lejía es un desinfectante muy potente, pero estropeará las zapatillas de colores. Sin embargo, si tienes unas zapatillas de lona blanca, quedarán de un blanco brillante y parecerán nuevas.
Prepara una solución con una parte de lejía y cinco partes de agua. Sumerge un paño en la mezcla y frota con él la parte exterior de las zapatillas. (Te recomendamos que les quites los cordones y los desinfectes por separado). Cuando hayas terminado, deja que las zapatillas se sequen al aire en un lugar bien ventilado antes de ponértelas.
6.Bicarbonato sódico y vinagre
Ideal para: Evitar la proliferación de hongos dentro de las zapatillas
El vinagre no acaba con todos los virus, pero frena la proliferación de los hongos. El bicarbonato sódico también reduce la actividad de las esporas fúngicas y elimina los olores.
Para usar estos productos en combinación, espolvorea bicarbonato sódico por fuera y por dentro de las zapatillas. Después, pulveriza las zapatillas con vinagre blanco o de manzana diluido en agua. Frota toda la zapatilla con un paño blanco limpio, con movimientos circulares. Deja reposar las zapatillas 12 horas antes de limpiarlas con un paño húmedo.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo se desinfectan las zapatillas usadas?
Aplica un pulverizador desinfectante, peróxido de hidrógeno, alcohol o lejía para eliminar las enfermedades infecciosas de las zapatillas sucias o de segunda mano. Comprueba que las zapatillas estén humedecidas con el producto durante al menos 5 minutos o sigue las instrucciones de la etiqueta. Deja que las zapatillas se sequen por completo antes de ponértelas.
¿Cómo se desinfectan las zapatillas si tienes pie de atleta?
La mejor manera de desinfectar las zapatillas si tienes pie de atleta es un desinfectante ultravioleta para zapatillas. Sin embargo, también puedes usar peróxido de hidrógeno y bicarbonato sódico para librarte de los hongos que provocan el pie de atleta. El vinagre también es eficaz para frenar la proliferación de hongos en las zapatillas.