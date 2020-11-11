¿Debería correr hoy? Te contamos cómo saberlo

1. Aprende de tus errores.

¿Has corrido una carrera larga después de una noche sin apenas dormir y los resultados han sido catastróficos? Céntrate en el lado bueno: ya sabes que debes modificar tu horario para la próxima vez. Como dice Kirby: "Castigarnos por perder un día o hacer una mala carrera solo nos hunde más. Conseguiremos más beneficios al tratar de aceptar nuestra experiencia, aprender de ella y avanzar".



2. Prueba algo más aparte de correr.

"Si tu cuerpo o tu mente no se sienten preparados para una carrera, puedes levantar pesas, hacer yoga o dar un paseo largo", dice Derek Samuel, fisioterapeuta y miembro del Nike Performance Council. "Los ejercicios de cross-training pueden ayudar a que tu cuerpo se prepare para la próxima carrera", añade. Y lo que es igual de importante: evitas cualquier asociación negativa con salir a correr.



3. Retoca tu plan.

"Recuerda que la recuperación no tiene por qué equivaler a no salir a correr", explica Bennett. Una carrera puede ser mentalmente catártica y una gran liberación de la ansiedad y el estrés acumulados. Es posible que esta catarsis no dependa de la velocidad de la carrera ni de unos intervalos superexigentes. "El objetivo es progresar y, a veces, basta con ajustar la planificación para poder avanzar", dice Bennett. "Hay una infinidad de maneras de adaptar una carrera: más corta, más lenta, en terrenos más llanos... Y todo puede ayudar a darle a tu cuerpo y a tu mente la carrera que necesitan".



4. Deja algo en la recámara.

"Si te exiges demasiado, muchas veces tendrás que pagar un precio por ello", advierte Samuel. Él suele decir a sus clientes que está bien irse a la cama pensando "Necesito hacer más". "Eso va a alimentar tu deseo de exigirte más", dice Samuel, "en lugar de pensar 'Hoy me he pasado y me siento fatal'"