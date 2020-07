¿Debería correr hoy? Te contamos cómo saberlo

Un simple cambio

Si te estás planteando si debes salir a correr, pregúntate lo siguiente: ¿Cómo me va a hacer sentir esta carrera?



Ese es el consejo de Shalane Flanagan, cuatro veces atleta olímpica y entrenadora del Bowerman Track Club. "Si salir a correr va a ser demasiado estresante, si algo te duele o tu día no va a mejorar con ello, ya tienes la respuesta: hoy no es el día para salir a correr", dice.



Flanagan, que se ha recuperado hace poco de dos operaciones de rodilla, dice que, últimamente, se hace esta pregunta a menudo. "Tengo que saber leer las se

ñales y ser honesta conmigo misma".

"La honestidad también significa saber si estás renunciando a una carrera porque quieres convencerte de no hacer el esfuerzo", afirma Bennett. Si es tu caso, te recomienda que te digas que vas a salir a correr solo cinco minutos. Siempre puedes parar o caminar. Pero puede que descubras que dar el primer paso era la parte más difícil y que los 30 minutos que has corrido eran exactamente lo que necesitabas.



Y si eres más el tipo de runner que siempre tiene que darlo todo, presta atención a este mensaje de Brett Kirby, científico especializado en rendimiento humano que ha trabajado con algunos de los mejores runners del mundo en el Nike Sport Research Lab.



"Lo ideal es crear una buena relación con el running. No debe ser una relación agresiva del tipo 'Voy a correr todos los kilómetros que pueda a todo gas para luego caer en un bache del que no podré salir al día siguiente'", aconseja Kirby. "Eso es sinónimo de abusar de la intensidad simplemente porque sí, sin ningún tipo de objetivo, y no creo que hayamos visto muchos logros con ese tipo de actitud".