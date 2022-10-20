Si tienes un producto Nike Forward, ya sabrás que es muy especial: ofrece suavidad, ligereza y una caída única. Además, la huella de carbono es, de media, un 75 % menor en comparación el Fleece Knit tradicional.



Nike Forward está hecho para soportar el uso cotidiano sin dificultades, pero su diseño especial implica que hay que dejar descansar las prendas hechas con este material de cuando en cuando. Para que el material Nike Forward esté como nuevo durante años, hay que respetar ciertas normas básicas. Si lo cuidas, este material también cuidará de ti.

Lava las prendas Nike Forward en agua fría. Es clave para mantener la estructura del material y evitar que encoja. Extiende las prendas Nike Forward para secarlas. No usar la secadora y extender las prendas es importante para mantener la forma y la estructura. Si aparecen bolitas en el material, puedes quitarlas con un peine o un cepillo. Estas bolitas aparecen por el diseño único de Nike Forward y es una parte natural del ciclo de vida del material.

Si sigues estos consejos de cuidado, podrás ponerte tus prendas Nike Forward durante mucho tiempo. Además, cuidar la ropa y utilizar menos energía para el lavado también favorece al planeta. Todo el mundo sale ganando.