Qué hacer si tu entrenadora te ignora

P:

Hola, coach:



Acabo de mudarme y me han cambiado de instituto. Así que ahora tengo una nueva entrenadora de natación. En mi antiguo instituto me llevaba genial con mi coach y había un gran espíritu de equipo entre los compañeros y compañeras. Ahora las cosas son un poco diferentes. La gente de mi clase es un encanto y todo el mundo se está esforzando un montón por hacerme sentir cómoda. Pero no tengo la misma sensación de estar en familia que tenía antes. Y es que todos nos conocíamos desde el colegio. Mi problema tiene que ver con la entrenadora. Siento que pasa de mí totalmente. Es como si tuviera a sus nadadores estrella y yo no formara parte de su club de élite. Es verdad que no estoy entre las tres mejores del grupo, como lo era en mi anterior equipo, pero soy buena y sé que puedo seguir mejorando. Lo que me pregunto es si de verdad voy a tener que hacerlo sin su apoyo.



El favoritismo es algo real

Una nadadora de 16 años