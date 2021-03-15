Cómo evitar los nervios y puntuar bajo presión

Antes de nada, quiero decirte que te entiendo.



En muchos partidos he tenido la sensación de haber jugado terriblemente mal. Sin embargo, al ver la grabación, me he dado cuenta de que no era para tanto. No quiero quitarle importancia a lo horrible que es esa sensación en el momento, pero solemos ver nuestros fallos mucho peores de lo que son en realidad.



Mi entrenador de fútbol del instituto me enseñó una de las lecciones más importantes que he aprendido sobre esto en mi vida. Cuando terminaba un partido y me sentía frustrada por cómo había jugado, me decía: "Nunca vas a hacer un partido perfecto. Tu objetivo en el partido es rozar la perfección tantas veces como sea posible". En otras palabras, alcanzar la perfección es imposible, pero puedes hacer un pase perfecto, un tiro perfecto o una jugada defensiva perfecta.



En tu lugar, pediría a alguien de confianza que me hiciese un "chequeo de realidad". Siéntate con tu entrenador y dale un repaso a tus estadísticas para comprobar si coinciden con tu percepción de la realidad. La mayoría de la veces, cuando alguien dice que no lo hace bien se refiere a que no anota ningún tanto. Sin embargo, es importante tener en cuenta todos los números. Si la tendencia es positiva, significa que hay una mejora (y, por tanto, que estás más cerca de rozar la perfección).