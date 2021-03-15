Cómo evitar los nervios y puntuar bajo presión

Pregunta a tu coach: ¿Por qué me bloqueo en el partido?
Coaching
Este joven jugador del baloncesto quiere que sus partidos sean tan buenos como sus entrenamientos. Kara Lawson, entrenadora de baloncesto de la universidad Duke, le ayuda a ver las cosas con otra perspectiva.
"Pregunta a tu coach" es una columna con consejos que te ayudarán a centrarte en el deporte.
P:
Hola, coach:
Juego al baloncesto en el instituto y en los entrenamientos lo hago genial. Encesto casi siempre que lanzo, se me da bien ir rápido en ambos extremos de la cancha y disfruto cada segundo. Pero, cuando llega un partido, me bloqueo. Es como si, de repente, el miedo a fallar me paralizase tanto que mis músculos no recuerdan cómo lanzar la pelota (sobre todo en los tiros libres, que siempre clavo en los entrenamientos). Siento que mi ansiedad empeora cada vez más. Sé que tengo buenas aptitudes, pero no sé cómo canalizarlo cuando llega el momento. ¿Por qué me está pasando esto y qué puedo hacer para solucionarlo?
Falta de habilidad en los partidos
Un jugador de baloncesto de 18 años
R:
Antes de nada, quiero decirte que te entiendo.
En muchos partidos he tenido la sensación de haber jugado terriblemente mal. Sin embargo, al ver la grabación, me he dado cuenta de que no era para tanto. No quiero quitarle importancia a lo horrible que es esa sensación en el momento, pero solemos ver nuestros fallos mucho peores de lo que son en realidad.
Mi entrenador de fútbol del instituto me enseñó una de las lecciones más importantes que he aprendido sobre esto en mi vida. Cuando terminaba un partido y me sentía frustrada por cómo había jugado, me decía: "Nunca vas a hacer un partido perfecto. Tu objetivo en el partido es rozar la perfección tantas veces como sea posible". En otras palabras, alcanzar la perfección es imposible, pero puedes hacer un pase perfecto, un tiro perfecto o una jugada defensiva perfecta.
En tu lugar, pediría a alguien de confianza que me hiciese un "chequeo de realidad". Siéntate con tu entrenador y dale un repaso a tus estadísticas para comprobar si coinciden con tu percepción de la realidad. La mayoría de la veces, cuando alguien dice que no lo hace bien se refiere a que no anota ningún tanto. Sin embargo, es importante tener en cuenta todos los números. Si la tendencia es positiva, significa que hay una mejora (y, por tanto, que estás más cerca de rozar la perfección).
Alcanzar la perfección es imposible, pero puedes hacer un pase perfecto, un tiro perfecto o una jugada defensiva perfecta.
Y, en cuanto a la dificultad de llevar lo que haces bien en los entrenamientos a los partidos: ¡Así es la vida! No quiero quitarle importancia, pero es muy complicado trasladar algo que hacemos bien en la práctica y sin presión a la acción en directo, bajo mucha presión. He tenido jugadoras que, cuando quieren mejorar sus tiros, se pasan toda una semana practicándolos y se frustran si sigue sin salirles bien en el próximo partido. "¡Llevo toda la semana practicando", me dicen. Yo les respondo: "De acuerdo. Sigue practicando durante un par de años y, después, hablamos". Mucha gente joven tiene esta visión distorsionada del crecimiento y el tiempo que se tarda en mejorar. El verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana.
No se trata solo de tus tiros, sino de todo lo que haces.
Para mejorar, tienes que hacer lo que yo hacía cuando jugaba: tocar la pelota y practicar todos los días. Día tras día. Encuentra la forma de crear tu espacio ideal para practicar, ya sea en casa o en un parque. Te sorprederás de lo mucho que puedes progresar en un mes. Y en dos meses. Y en tres.
La repetición es lo que te permite actuar con precisión
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Actualmente, Kara Lawson es la entrenadora del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Duke. Anteriormente, fue entrenadora asistente de los Boston Celtics y respetada comentarista. Destacó como jugadora de la WNBA durante 13 temporadas. En una fue clave para que las Sacramento Monarch ganaran la liga, y también jugó en la selección estadounidense que ganó la medalla de oro olímpica en Pekín en 2008. Fue determinante en su etapa de jugadora en Tennessee, donde llevó a las Lady Volunteers a participar en tres ocasiones en la Final Four de la NCAA.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu actitud en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Ilustración: Harrison Freeman
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