Disfrutar de la soledad: cómo y por qué

Esto último puede ser un efecto secundario natural del aislamiento, especialmente cuando nos vemos obligados a llevarlo a cabo, tal como se afirma en un nuevo artículo publicado en "The Lancet". En algunas personas, esa sensación de soledad puede provocar ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental. Si te identificas con todo esto que hemos dicho, no estás solo. ¡Y nunca mejor dicho!



Los seres humanos somos animales sociales por naturaleza. Necesitamos a nuestra familia y amigos para sobrevivir mental y físicamente. La combinación de nuestras 86.000 millones de neuronas y todas las personas que forman nuestro círculo social nos ayuda a prosperar, pensar más rápido y trabajar mejor, tal como explica Stephanie Cacioppo, neurocientífica y miembro del Nike Performance Council especializada en conducta y soledad. ¿Y qué hay del estado de ánimo? Pues resulta que la socialización también influye sobre él, de acuerdo con Sari Chait, psicóloga clínica y fundadora del Behavioral Health & Wellness Center, en Newton (Massachusetts, EE. UU.). Tus seres queridos te apoyan y levantan el ánimo, y, según indican las investigaciones, cuanto más conectes con ellos, mejor será tu salud emocional.



Eso no significa que pasar tiempo a solas, lo elijas o no, sea malo. En realidad, puede ser todo un lujo. "Pasar tiempo a solas (y estar conforme con ello) te permite centrarte en ti y en tus necesidades", explica Chait. Además, dedicarnos tiempo nos permite recuperar las viejas aficiones que habíamos dejado un poco de lado, fijarnos nuevos objetivos, perfeccionar nuestras habilidades de afrontamiento y, de alguna manera, construir relaciones más sanas. Suma a todo esto que, sin el ruido del mundo exterior que te interrumpa, también podrás aprovechar mejor todos estos beneficios.



A continuación, te mostramos cómo sacar el máximo partido de tus ratos a solas.