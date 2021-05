Técnicas para respirar bien y aumentar tu rendimiento al correr

También es la razón por la que el Coach Bennett recurre a esta respiración cuando pierde un poco el control mientras corre. "Si notas que te estás haciendo daño o que te puede el miedo en algún momento, tomarte un minuto para respirar hondo es la mejor forma de recuperar la calma y seguir adelante", nos dice. Si la respiración diafragmática no te resulta natural, Bennett sugiere que quizá no sea el tipo de respiración más adecuado para correr tus 10 km más rápidos. Es normal no poder centrarte en respirar hondo desde el abdomen cuando intentas superar una marca personal. No obstante, puede ayudarte a conquistar cada sesión, tanto a nivel físico como mental, si tienes que gestionar alguna adversidad.