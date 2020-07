Cómo la memoria muscular acelera el progreso

El equipo de Moberg también realizó dos biopsias de los músculos de los participantes, una justo después del período de entrenamiento de 10 semanas y otra después del entrenamiento final, cinco meses más tarde. Los investigadores descubrieron que la pierna entrenada presentaba niveles más elevados de los marcadores genéticos y proteicos que se asocian a la salud, el desarrollo y la resistencia muscular, lo que podría explicar su fuerza.



"En ese sentido, parece que el cerebro y los músculos trabajan juntos", explica Moberg. El cerebro consolida las habilidades motoras, al tiempo que los músculos realizan cambios estructurales que te ayudan a recuperar y renovar antes las fuerzas perdidas.



No obstante, esta noticia no es ninguna excusa para guardar las mancuernas en el armario. Es cierto que el desacondicionamiento puede empezar a producirse tan solo unas semanas después de dejar de hacer ejercicio, pero los efectos varían en función de las actividades y el nivel de forma física que tuviéramos antes de dejar de entrenar. "Casi todo el mundo pierde algo de capacidad aeróbica durante la primera semana", afirma Milton. El entrenamiento de fuerza tarda más en disiparse, y cada cual lo experimenta de manera distinta. Pero tanto si solo llevas una semana sin entrenar como si ya han pasado cinco meses, una cosa está clara: "Si has entrenado antes, lo más probable es que no hayas perdido todo tu progreso", afirma Milton. "Seguramente estés en un punto intermedio entre la mejor forma física que alcanzaste y tu punto de partida". Así que podría ser peor.



Sabiendo esto, tampoco te recomendamos que salgas a darlo todo en cuanto vuelvas a tu rutina de ejercicio. Hazte un favor y tómate las primeras sesiones o semanas con algo más de calma que antes del parón. "Incluso la persona mejor entrenada tendrá que empezar en un nivel inferior, aunque seguramente mejore más deprisa que quien tenga menos experiencia entrenando", explica Milton. No sirve de nada terminar con una lesión o sobreentrenamiento nada más empezar.



Y aunque un ejercicio no te guste o te salga mal después de una pausa larga (como la voltereta lateral), es bastante motivador saber que es casi imposible volver a la línea de salida en cuestión de meses o incluso años, y también que es probable que mejores más deprisa que la primera vez. Pero no te olvides de darles las gracias al cerebro y los músculos.