Cómo hacer bien una dominada

La Nike Master Trainer Flor Beckmann te muestra cómo y por qué añadir la dominada perfecta a tu rutina de entrenamiento. Pon en práctica todos sus consejos para empezar a ver resultados.



Es posible que la dominada parezca el típico movimiento para alardear. ¿Se te ocurre una mejor forma de demostrar tu fuerza? Sin embargo, su fama se debe a una buena razón: resulta un ejercicio increíblemente exigente y efectivo, ya que te permite entrenar el tren superior de una forma más eficiente que con cualquier otro ejercicio de peso corporal.



A continuación, la Nike Master Trainer Flor Beckmann comparte las ventajas de las dominadas y las instrucciones para hacerlas paso a paso, para que puedas demostrar toda tu fuerza tanto si es tu primera repetición como si ya llevas cientos de ellas y tienes una mejor técnica.