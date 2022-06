Cómo enfrentarse a que no te admitan en un equipo según la entrenadora Courtney Banghart

He pasado por eso. De verdad, exactamente por lo que estás pasando tú. No entré en un equipo en el que sabía que merecía estar. Por supuesto, mucha gente ha pasado por esto, pero ¿por qué a la gente como nosotros nos duele aún más?



Por mi parte, puedo decirte que el deporte lo era todo para mí cuando era pequeña. Mi primera palabra no fue "papá" ni "mamá", fue "balón". No es broma. Yo soy de un pueblecito de New Hampshire donde todo el mundo practicaba muchos deportes a la vez, porque si no, no se llenaban los equipos. Yo era esa clase de niña que volvía a casa del entrenamiento de fútbol y se ponía a tirar a canasta sin ni siquiera quitarse las espinilleras. Puede que también añadiera skate, hockey sobre hielo y patinaje artístico a la combinación.



El fútbol fue mi primera pasión, pero también fue el primero en romperme el corazón.



Con 9 años, me presenté a las pruebas del equipo de fútbol para menores de 12 años. Mi colegio había sido el mejor del estado, así que me había acostrumbrado a ganar. Estaba segura de que entraría en el equipo, pero no lo conseguí. Al principio, no me lo creía. Nunca antes me había pasado que lo que podía ofrecer no fuera suficiente. No me necesitaban. La entrenadora le dijo a mis padres que era un diamante en bruto, pero demasiado pequeña. Mis padres intentaron animarme, pero nada sirvió. Estaba destrozada.



¿Cómo conseguí superarlo? Bueno, no sé si lo conseguí, dado que lo estamos hablando, pero seguí jugando porque cuando había que darlo todo, no me quedaba otra opción. Esto puede sonar exagerado, pero ahí va: el deporte ha sido siempre mi punto de conexión con el mundo. Es todo lo que he conocido, así que no había forma de que me rindiera. Y, a juzgar por tu correo electrónico de 100 palabras, tienes un carácter muy similar al mío.