Cómo enfrentarse a que no te admitan en un equipo según la entrenadora Courtney Banghart

Pregunta a tu coach: "No he entrado en el equipo de la universidad. ¿Ahora qué?
Coaching
Un joven jugador de baloncesto ha visto cómo sus sueños se han roto. Courtney Banghart de la UNC empatiza con él y le da unos sencillos consejos.
"Pregunta a tu coach" es una columna con consejos que te ayudarán a centrarte en el deporte.
P:
Hola, coach:
Siempre he destacado en todas las canchas que he pisado. Cuando jugaba partidos informales en el parque o campeonatos con mi instituto, era yo quien lideraba. Todo hasta que mi familia se mudó. En las pruebas para el equipo universitario que se celebraban en mi nuevo instituto, todo el mundo era más veloz, tenía más fuerza y simplemente era mejor que yo. Me sentí fatal y, por supuesto, no me cogieron. Me ofrecieron entrar en el equipo de reserva, pero me agobia pensar que ya no voy a llegar más lejos. ¿Puedo seguir siendo de los mejores sin jugar entre los mejores?
De repente, del montón
Jugador de baloncesto de 16 años
R:
He pasado por eso. De verdad, exactamente por lo que estás pasando tú. No entré en un equipo en el que sabía que merecía estar. Por supuesto, mucha gente ha pasado por esto, pero ¿por qué a la gente como nosotros nos duele aún más?
Por mi parte, puedo decirte que el deporte lo era todo para mí cuando era pequeña. Mi primera palabra no fue "papá" ni "mamá", fue "balón". No es broma. Yo soy de un pueblecito de New Hampshire donde todo el mundo practicaba muchos deportes a la vez, porque si no, no se llenaban los equipos. Yo era esa clase de niña que volvía a casa del entrenamiento de fútbol y se ponía a tirar a canasta sin ni siquiera quitarse las espinilleras. Puede que también añadiera skate, hockey sobre hielo y patinaje artístico a la combinación.
El fútbol fue mi primera pasión, pero también fue el primero en romperme el corazón.
Con 9 años, me presenté a las pruebas del equipo de fútbol para menores de 12 años. Mi colegio había sido el mejor del estado, así que me había acostrumbrado a ganar. Estaba segura de que entraría en el equipo, pero no lo conseguí. Al principio, no me lo creía. Nunca antes me había pasado que lo que podía ofrecer no fuera suficiente. No me necesitaban. La entrenadora le dijo a mis padres que era un diamante en bruto, pero demasiado pequeña. Mis padres intentaron animarme, pero nada sirvió. Estaba destrozada.
¿Cómo conseguí superarlo? Bueno, no sé si lo conseguí, dado que lo estamos hablando, pero seguí jugando porque cuando había que darlo todo, no me quedaba otra opción. Esto puede sonar exagerado, pero ahí va: el deporte ha sido siempre mi punto de conexión con el mundo. Es todo lo que he conocido, así que no había forma de que me rindiera. Y, a juzgar por tu correo electrónico de 100 palabras, tienes un carácter muy similar al mío.
Habrás oído hablar de muchos jugadores de élite que hacen de esto su motivación para volver con más fuerza, y a mí no me parece mal. Nunca está de más una buena historia clásica de revancha deportiva. Entrené a una chica que estaba en lo más bajo de la tabla de jugadoras de su clase. Se copió la clasificación para tenerla siempre presente y todos los días la miraba. Quiso demostrar que la clasificación estaba mal, y acabó siendo la jugadora con más minutos de todo el equipo siendo aún estudiante de primer año. Visto así no le salió tan mal la jugada.
Otro consejo: intenta cambiar tu definición personal de "mejor". Al fin y al cabo, son muchas las diferentes cualidades que distinguen a un gran jugador. Por supuesto, está el talento físico natural. Además, también está el apoyo que demuestres al equipo, que es como el pegamento que mejora la cultura colectiva. Y luego están las ganas, que es la disposición de seguir esforzándote, de seguir mejorando pase lo que pase. Estas siempre dependen de ti y es la mejor forma de medir lo bueno vas a ser.
Intenta cambiar tu definición personal de "mejor". Al fin y al cabo, son muchas las diferentes cualidades que distinguen a un gran jugador.
Son las ganas lo que te motivarán a observar con detenimiento cómo puedes perfeccionar tu juego y a marcar una serie de objetivos claros. Pregúntate cómo puedes identificar estas metas, escríbelas y descomponlas en pasos. Asegúrate de que sean cosas que puedas controlar. ¿Jugar en el equipo de la universidad? Fuera de tu control. ¿Mejorar los tiros largos o las asistencias? Perfectamente factible.
Entonces ¿cómo puedes dejar a un lado las cosas que no puedes controlar? Para ti, lo importante será competir, no comparar . Es bastante difícil cuando estamos inmersos en las redes sociales y vivimos en un mundo en el que las comparaciones son constantes, y a veces parece que está hecho adrede para hacernos daño. Sin embargo, cuando inviertes energía en compararte con aspirantes universitarios, estás perdiendo energía para competir con ellos. Incluso aunque no puedas controlar su juego, sí puedes controlar el tuyo.
De hecho, solo te he pedido cosas que puedes controlar: usar tu decepción como motivación, redefinir "mejor" cómo "trabajo duro", hacer una lista de objetivos alcanzables, dejar de preocuparte por el equipo principal y centrarte en darlo todo en la reserva. Es un sentimiento muy potente saber que tienes todas las herramientas que te hacen falta para triunfar, solo tienes que utilizarlas.
Entrenadora Banghart
Courtney Banghart es la entrenadora principal del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EE. UU.). Antes, lo fue en Princeton. Además, recibió el reconocimiento Naismith a la entrenadora del año en 2015 y trabajó como segunda entrenadora de la selección estadounidense femenina de baloncesto sub-23 en 2017. Banghart fue una de las jugadoras más destacadas de Dartmouth y batió el récord de la Ivy League de tiros de tres puntos que aún no ha superado nadie. Es miembro de la junta directiva de la Women’s Basketball Coaches Association y del Women’s Basketball Oversight Committee de la NCAA.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu actitud en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Fotografía: Jayson Palacio
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