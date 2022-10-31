Cómo arreglar una cremallera
Cuidado del producto
Una cremallera rota puede ser frustrante y reduce la vida útil de tu prenda favorita. Descubre cómo arreglar una cremallera con estos consejos.
Suministros
- Lavavajillas, vaselina o lubricante para cremalleras
Herramientas
- Mina de grafito o lápiz del n.º 2
- Pinzas
- Paño o bola de algodón
- Trapo
- Alicates de punta
- Un cursor nuevo (opcional)
Si al abrocharte una chaqueta ves que la cremallera no sube, o peor, tiene huecos donde debería estar cerrada, no te preocupes. Claro que es frustrante, pero no deberías alarmarte. Con las herramientas adecuadas y algunos trucos, podrás arreglar la cremallera rota en casa.
Para arreglar una cremallera, es importante saber cómo funciona. Estos son los componentes principales:
- El cursor es el mecanismo que se desplaza por los dientes de la cremallera y los engancha.
- El tirador es la pieza que cuelga del cursor y se usa para subir y bajar la cremallera.
- Los dientes son las patillas de plástico o metal que se encuentran por toda la cremallera y la cierran.
- El tope superior y tope inferior son las piezas de plástico o metal de la parte superior e inferior de la cremallera que evitan que el cursor pase de los bordes de esta.
Algunas cremalleras tienen un mecanismo más complejo en el tope inferior con una caja del cursor en un lado y un pasador en el otro. Este es más intrincado que el diseño estándar de tope inferior, así que es mejor no quitar estas piezas cuando vayas a arreglar la cremallera. Sin embargo, puedes quitar los topes superiores para acceder a los componentes que estén rotos.
Estos son algunos trucos para arreglar una cremallera estropeada.
Si la cremallera está atascada
En primer lugar, no tires de la ella, porque podrías dañar los dientes sin querer. Comprueba que no haya materiales atascados en la cremallera, como tela o hilos. Usa las manos o unas pinzas para quitar cualquier cosa que bloquee la cremallera.
Si no ves que esté atascada, engrasa los dientes con una mina de grafito o un lápiz del n.º 2 para que el cursor pueda moverse libremente. Frota la mina de grafito por los dientes de alrededor del cursor y sacúdelo con cuidado hasta que se mueva.
Si la cremallera sigue atascada, mezcla unas gotas de lavavajillas con agua y pon la mezcla en el cursor y los dientes de la cremallera con un algodón o un paño. Tira con cuidado del cursor para ver si se mueve.
También puedes usar vaselina para engrasar la cremallera. Pon un poco por los dientes de la cremallera alrededor del cursor: puedes echar una cantidad más pequeña que una moneda de 10 céntimos. Para extenderla, puedes usar un bastoncillo o una bola de algodón. También puedes usar un lubricante para cremalleras que limpie y engrase los dientes.
Si la cremallera no cierra
A veces, la cremallera no se cierra cuando tiras del cursor. Esto pasa cuando hay dientes estropeados, el cursor está gastado o las piezas están sucias. Si tienes este problema, sigue los siguientes pasos:
- Comprueba que los dientes estén alineados.
Examina los dientes para ver si están estropeados. Si hay dientes doblados, enderézalos con los dedos (si son de plástico) o con unos alicates de punta (si son de metal).
- Arregla el cursor si es necesario.
Si nada funciona, mira bien el cursor para ver si está gastado. Con el uso, a veces empieza a dar de sí, lo que podría romper la cremallera.
Antes de quitar el cursor de la cremallera, comprueba si las aberturas (cada lado por el que pasan los dientes) son del mismo tamaño. Si alguna de ellas es demasiado grande, no podrá enganchar correctamente los dientes. Cierra con cuidado las aberturas con unos alicates para que tengan su tamaño original. También puedes poner el cursor entre los extremos de los alicates y apretar hacia dentro para comprimirlo.
Si no consigues arreglar el cursor mientras está colocado, tira de los topes superiores con los alicates para quitarlos. Después, saca el cursor de la cremallera y examínalo. Si está retorcido y no puedes arreglarlo, compra uno nuevo en una mercería o por internet.
Para cambiar el cursor, enhebra los dientes superiores de cada lado de la cremallera. Luego muévelo de arriba a abajo para comprobar que funciona. Vuelve a poner los topes superiores. Coloca cada pieza donde estaba y apriétala firmemente con los alicates para fijarla. Tira suavemente para asegurarte de que el cursor está bien sujeto.
- Limpia cada pieza.
La suciedad o el polvo pueden impedir que la cremallera se cierre. Mezcla unas gotas de lavavajillas con agua. Mete un trapo en la mezcla y frótalo por toda la cremallera, tanto por delante como por detrás. A continuación, intenta abrir y cerrar la cremallera.
Si todavía te cuesta abrocharla o mover el cursor, puede que tengas que llevar la prenda a una tienda de arreglos.
Si la cremallera se abre
Si la cremallera no se queda cerrada, intenta arreglar las piezas con los consejos anteriores. Sin embargo, puedes usar esta solución temporal si necesitas un arreglo urgente. Atraviesa el cursor de la cremallera con un clip para que haga de tirador. Después, ciérrala del todo y engancha el otro lado del clip al tope. Así la cremallera quedará sujeta hasta que puedas arreglarla o cambiarla.
Texto: Hannah Singleton