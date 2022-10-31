Cómo arreglar una cremallera

Si al abrocharte una chaqueta ves que la cremallera no sube, o peor, tiene huecos donde debería estar cerrada, no te preocupes. Claro que es frustrante, pero no deberías alarmarte. Con las herramientas adecuadas y algunos trucos, podrás arreglar la cremallera rota en casa.

Para arreglar una cremallera, es importante saber cómo funciona. Estos son los componentes principales:

El cursor es el mecanismo que se desplaza por los dientes de la cremallera y los engancha.

es el mecanismo que se desplaza por los dientes de la cremallera y los engancha. El tirador es la pieza que cuelga del cursor y se usa para subir y bajar la cremallera.

es la pieza que cuelga del cursor y se usa para subir y bajar la cremallera. Los dientes son las patillas de plástico o metal que se encuentran por toda la cremallera y la cierran.

son las patillas de plástico o metal que se encuentran por toda la cremallera y la cierran. El tope superior y tope inferior son las piezas de plástico o metal de la parte superior e inferior de la cremallera que evitan que el cursor pase de los bordes de esta.

Algunas cremalleras tienen un mecanismo más complejo en el tope inferior con una caja del cursor en un lado y un pasador en el otro. Este es más intrincado que el diseño estándar de tope inferior, así que es mejor no quitar estas piezas cuando vayas a arreglar la cremallera. Sin embargo, puedes quitar los topes superiores para acceder a los componentes que estén rotos.

Estos son algunos trucos para arreglar una cremallera estropeada.