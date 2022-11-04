Cómo lavar una chaqueta de plumón

Las chaquetas de plumón son mullidas, cómodas y cálidas, por eso son un básico cuando bajan las temperaturas. Después de usarlas intensivamente durante todo el invierno, el tejido puede empezar a verse desgastado e incluso puede que ese relleno tan esponjoso que tenía empiece a aplanarse. Si te pasa, eso es señal de que hay que lavar la chaqueta.

Aunque hayas oído que lo mejor es llevar este tipo de prendas a la tintorería, no siempre es necesario. Muchas chaquetas Nike de plumón o acolchadas de poliéster se pueden meter en la lavadora.

Al igual que con cualquier otra prenda, mira la etiqueta y sigue las instrucciones de mantenimiento que se indican en ella antes de lavarlas en casa. Si puedes lavar tu chaqueta en casa, tanto a mano como en la lavadora, sigue estos consejos.

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