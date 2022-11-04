Cómo lavar una chaqueta de plumón
Cuidado del producto
Haz que tu chaqueta de plumón se mantenga fresca, suave y limpia con estos consejos de lavado de Nike.
Suministros
- Detergente suave o jabón
Herramientas
- Lavadora con carga frontal o bañera
- Pelotas para la secadora o pelotas de tenis (opcional)
Las chaquetas de plumón son mullidas, cómodas y cálidas, por eso son un básico cuando bajan las temperaturas. Después de usarlas intensivamente durante todo el invierno, el tejido puede empezar a verse desgastado e incluso puede que ese relleno tan esponjoso que tenía empiece a aplanarse. Si te pasa, eso es señal de que hay que lavar la chaqueta.
Aunque hayas oído que lo mejor es llevar este tipo de prendas a la tintorería, no siempre es necesario. Muchas chaquetas Nike de plumón o acolchadas de poliéster se pueden meter en la lavadora.
Al igual que con cualquier otra prenda, mira la etiqueta y sigue las instrucciones de mantenimiento que se indican en ella antes de lavarlas en casa. Si puedes lavar tu chaqueta en casa, tanto a mano como en la lavadora, sigue estos consejos.
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Cómo lavar una chaqueta de plumón en la lavadora
1.Si es posible, utiliza una lavadora de carga frontal.
Suele ser más delicado meter la ropa en este tipo de lavadoras que en las que tienen carga superior, porque no tienen el agitador central, que puede llegar a rajar la chaqueta durante el ciclo de lavado.
Si tu lavadora es de carga superior, lo mejor es que metas la chaqueta en una bolsa de malla antes de ponerla en el tambor. Así evitarás que las mangas se queden enganchadas en ese agitador central. Antes de meter la chaqueta, quita cualquier residuo de detergente que pueda quedar en el tambor y limpia el cajón de detergente si es necesario.
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2.Elige un detergente suave.
Algunos jabones son demasiado fuertes para lavar una chaqueta de plumón, y pueden desgastar los aceites naturales presentes en las plumas del relleno. Piensa en comprar un limpiador específico para plumones. Si no tienes ningún producto específico o si la prenda que quieres lavar es una chaqueta acolchada de poliéster, puedes optar por un detergente suave.
3.Prepara la chaqueta de plumón
Vacíale los bolsillos y ciérralos, y cierra la cremallera. Dale la vuelta. Lávala con prendas similares o sola.
4.Elige el programa adecuado
Lávala con agua fría y usa un centrifugado lento o normal. Si tu lavadora es de carga superior, usa la opción más delicada. Si solo vas a lavar una chaqueta de plumón, usa la opción de carga ligera.
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Cómo lavar una chaqueta de plumón a mano
- Llena la bañera o el lavabo con agua tibia.
- A medida que se esté llenando, vierte en el agua un tapón de detergente suave o de producto específico para plumones.
- Sumerge la chaqueta y deja que se empape durante unos minutos.
- Luego, frótala suavemente con las manos.
- Vacía la bañera o el lavabo y estruja todo el agua que puedas de la chaqueta. No retuerzas el tejido bruscamente. En vez de eso, presiona el material contra la propia superficie de la bañera o el lavabo.
- Aun así, seguirá bastante mojada. Extiende una toalla de baño en el suelo y tiende la chaqueta sobre ella, procurando que quede plana.
- Luego, enrolla la chaqueta dentro de la toalla. Cuando lo hayas hecho, písala suavemente para escurrir el exceso de agua.
Cómo secar una chaqueta de plumón
Aunque hayas lavado a mano tu chaqueta de plumón, lo mejor es secarla en la secadora para que las plumas se vuelvan a distribuir bien. Si solo la cuelgas para que se seque al aire, es probable que no recupere ese tacto mullido original.
- Asegúrate de cerrarle las cremalleras y métela en la secadora.
- Añade un par de pelotas de tenis o bolas específicas de secadora para que se redistribuyan las plumas.
- Pon la secadora a una temperatura baja.
- Si la chaqueta sigue mojada al final del ciclo, vuelve a ponerla a temperatura baja.
Preguntas más frecuentes
¿Cada cuánto tiempo hay que lavar las chaquetas de plumón?
Si te la pones muy a menudo (varias veces a la semana), te aconsejamos lavarla una vez al mes. Pero si no te la pones tanto, puedes lavarla una o dos veces al año. Quizá al final del invierno para tenerla preparada para la próxima temporada.
¿Hace falta un detergente específico para plumón?
Lo mejor es usar un detergente específico para plumones para lavar tu chaqueta. Si no tienes un producto especial, puedes usar un detergente suave. Evita los ordinarios, porque pueden deteriorar el aceite natural de las plumas del relleno.
Texto: Hannah Singleton