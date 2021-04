Beyond the Fit: Lillian Ahenkan (aka “@FlexMami”) Dresses For Herself

¿Cómo han influido los años en la forma de verte a ti misma?

Llevé uniforme durante todo el instituto, así que solo tenía que pensar cómo vestirme un día de la semana, cuando iba a alguna fiesta los sábados. Una parte de mí estaba muy entusiasmada con la idea de ser adulta y poder vestirme a mi manera.



Acabar el instituto supuso un gran momento de aprendizaje para mí. Me cuestionaba quién era y cómo quería que me vieran. Esto se manifestó al poco de cumplir 20 años, cuando me preocupaba que la gente pensara que era vaga por llevar vaqueros y camiseta con zapatillas de deporte. Me costó mucho llegar al punto de sentirme bien vistiendo con comodidad. Me he dado cuenta de que en las culturas occidentales, arreglarse y vestir bien se asocia con connotaciones muy específicas, y eso lo interpreté como una especie de barrera de entrada. Supongo que de manera indirecta no me hace sentir cómoda, pero observar esos paralelismos siempre me resulta muy interesante.