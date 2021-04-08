Beyond the Fit: Lillian Ahenkan (aka “@FlexMami”) Dresses For Herself

Encontrar tu identidad a través del estilo: esta polifacética mujer es siempre ella misma, sin complejos
Cultura
El estilo de Lillian Ahenkan está marcado por sus raíces ghanesas, su educación en Sídney y su confianza para lograr lo que se proponga.
"Más allá del estilo" es una serie que explora cómo las mentes creativas emergentes unen estilo personal e identidad.
Lillian Ahenkan, también conocida como @FlexMami dentro y fuera de las redes sociales, nos cuenta: "Lo que más me motiva es vivir una vida que se parezca a mis sueños tanto como sea humanamente posible". Esta joven de 26 años, nacida en Sídney, ya ha alcanzado muchos de esos sueños, como ser presentadora de televisión, DJ, escritora, podcaster y empresaria, entre otros. Lillian es la personificación de una creatividad polifacética.
Aunque tiene diferentes plataformas para conectar con la gente y diferentes entornos para los que vestirse, la única opinión que le preocupa a Lillian cuando se trata de su estilo e identidad es la suya propia. Sobre su proceso de creación de estilo, afirma: "No me gusta teorizar en exceso sobre la creatividad. Es intuitiva y sale de manera espontánea". Sin embargo, cuando se trata de vestirse para posibles trabajos, Lillian admite que: "tengo que tener en cuenta a mi público. Cuando estoy en un entorno online puedo llevar una camiseta corta para trabajar y no pasa nada. Pero si entro en una sala de juntas, probablemente no sería apropiado. Puede que lo haga de todos modos, puede que no".
El estilo de Lillian refleja su personalidad y está ligado a la autoexpresión y a una ferviente individualidad, sin dejar de lado sus raíces ghanesas. Eso se refleja en que le apasiona mezclar colores y estampados atrevidos. Sin embargo, no siempre estuvo tan segura de sí misma. En esta entrevista, Lillian habla de la evolución, desde que aprendió a apreciar y lucir sus raíces culturales hasta que fortaleció y reivindicó su propia identidad, pasando por ignorar las expectativas que limitan su verdadera creatividad y confianza.
"Soy una gran defensora de los debates importantes, de expresar mis opiniones y de animar al resto del mundo a hacer lo mismo".
Se te conoce por la manera atrevida en la que trabajas con los colores y los estampados. ¿Siempre te han atraído?
No, cuando estaba en el instituto, ¡mi estilo era el "scene"! Vestía mucho de negro, rojo y con estampados de cuadros, hasta que me di cuenta de que las connotaciones de ser scene o emo no iban conmigo. Era muy emo en cuanto a estilo, pero no en cuanto a estado de ánimo. Cuando visito a mi familia en Ghana, llevar ropa colorida es lo habitual. En realidad, solo te vistes de negro para los funerales. Así que sentía que estaba yendo en contra de lo que conocía y que había interiorizado el racismo sobre vestirme de color porque sentía que me convertía en otra persona y que no podía integrarme. Estar inmersa en la cultura ghanesa, que valora tanto la autoexpresión sin importar tu estatus socioeconómico, fue realmente vital y decisivo para mi forma de explorar el color y los estampados.
¿Ha influido tu familia en tu trayectoria personal? ¿Cómo han condicionado tu estilo las raíces ghanesas y tu educación en Sídney?
Desde luego, sobre todo me ha ayudado a hacer hincapié en vestir de forma apropiada para cada ocasión. A mi madre le fascinaba la política de respetabilidad. Al principio, pensé que era algo cultural. Aunque mi madre lleva 30 años en Sídney, no está tan acostumbrada como cabría esperar. Decía que las jóvenes de Ghana saltarían de alegría si pudieran tener la independencia de vestirse como quisieran. Por eso le sorprendía que yo solo quisiera ir de negro cuando podía llevar accesorios divertidos como pendientes, diademas y pañuelos.
¿Cómo han influido los años en la forma de verte a ti misma?
Llevé uniforme durante todo el instituto, así que solo tenía que pensar cómo vestirme un día de la semana, cuando iba a alguna fiesta los sábados. Una parte de mí estaba muy entusiasmada con la idea de ser adulta y poder vestirme a mi manera.
Acabar el instituto supuso un gran momento de aprendizaje para mí. Me cuestionaba quién era y cómo quería que me vieran. Esto se manifestó al poco de cumplir 20 años, cuando me preocupaba que la gente pensara que era vaga por llevar vaqueros y camiseta con zapatillas de deporte. Me costó mucho llegar al punto de sentirme bien vistiendo con comodidad. Me he dado cuenta de que en las culturas occidentales, arreglarse y vestir bien se asocia con connotaciones muy específicas, y eso lo interpreté como una especie de barrera de entrada. Supongo que de manera indirecta no me hace sentir cómoda, pero observar esos paralelismos siempre me resulta muy interesante.
Hay paralelismos no solo en la cultura, sino también en la identidad de género, ¿verdad?
Me gusta mucho jugar con mi feminidad. Durante mucho tiempo, pensaba: "no quiero vestirme de forma femenina porque la connotación de ser una 'chica femenina' es negativa.". Luego decidí que no me importaba y que me gustaban los vestidos y que me considerasen guapa y mona. Del mismo modo, mañana podría llevar un traje de chaqueta y sentirme cómoda con él. Se trata de llevar lo que quiera y lo que me haga sentir bien.
En muchos sentidos, la autoexpresión puede ser sinónimo de estilo. ¿Cómo te expresas más allá de tu forma de vestir?
¡Con palabras! Soy una gran defensora de los debates importantes, de expresar mis opiniones y de animar al resto del mundo a hacer lo mismo. En los últimos dos años, también me he convertido en una persona muy orgullosa de su casa, aprovechando cualquier momento para hacer manualidades, decorar e invertir en un entorno que me haga sentir sensacional. Con mi espacio, hago un esfuerzo consciente para conseguir muebles y piezas de decoración que me despierten alegría. Me alejo de la mentalidad de decorar un espacio con lo más barato y voy más allá de las normas. Doy prioridad al diseño, al color, a los estampados y a la comodidad, lo que me permite tener un espacio en el que me gusta estar y al que me gusta volver.
"A menudo me reafirmo en situaciones en las que alguien me dice que sería mejor no vestir con tanto color. Y yo respondo: '¿por qué no?'".
¿Sigues sintiendo algún tipo de presión para contener tu estilo (como cuando evitabas los colores durante el instituto), especialmente en Sídney, donde la moda puede ser, a veces, bastante homogénea?
Nunca. Entiendo por qué la gente lo haría, pero (y voy a decir que es porque soy Acuario) siempre he sentido fascinación por ser única y ser yo misma, especialmente en ambientes en los que se espera que sea cualquiera. A veces juega en mi contra y puede tener una implicación negativa en la percepción que tiene la gente sobre mi trabajo. Es como si dijeran: "Vale, si te pasas tanto tiempo arreglándote, entonces seguro que no estás concentrada lo suficiente en tu trabajo". Cuestiono constantemente las ideas ligadas a vestir de una determinada manera. A menudo me reafirmo en situaciones en las que alguien me dice que sería mejor no vestir con tanto color. Y yo respondo: "¿por qué no?"
Texto: Ella Jane
Fotografía: Yasmin Suteja
Publicado: septiembre de 2020