Beyond the Fit: Lillian Ahenkan (aka “@FlexMami”) Dresses For Herself

No, cuando estaba en el instituto, ¡mi estilo era el "scene"! Vestía mucho de negro, rojo y con estampados de cuadros, hasta que me di cuenta de que las connotaciones de ser scene o emo no iban conmigo. Era muy emo en cuanto a estilo, pero no en cuanto a estado de ánimo. Cuando visito a mi familia en Ghana, llevar ropa colorida es lo habitual. En realidad, solo te vistes de negro para los funerales. Así que sentía que estaba yendo en contra de lo que conocía y que había interiorizado el racismo sobre vestirme de color porque sentía que me convertía en otra persona y que no podía integrarme. Estar inmersa en la cultura ghanesa, que valora tanto la autoexpresión sin importar tu estatus socioeconómico, fue realmente vital y decisivo para mi forma de explorar el color y los estampados.