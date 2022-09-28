5 beneficios para la salud de las saunas de infrarrojos según los expertos
Salud y bienestar
Varios expertos explican la ciencia que hay detrás del uso de las saunas de infrarrojos y cómo pueden mejorar la salud en general.
Para algunas personas, una sesión de sauna es un ritual habitual después de entrenar. Y, además, por un buen motivo. Estas pequeñas salas calientes ayudan a sudar y ofrecen varios beneficios para la salud. Al contrario que las saunas tradicionales, que calientan el aire y este, a su vez, el cuerpo, las saunas de infrarrojos calientan el cuerpo directamente por medio de la luz infrarroja.
Mientras que las saunas tradicionales pueden llegar a 82 grados centígrados, las saunas de infrarrojos alcanzan temperaturas de entre 43 y 60 grados centígrados, como explica Shaina Painter, nutricionista con un máster en Ciencias. Ya que las temperaturas que se alcanzan con la sauna de infrarrojos son inferiores, este tipo de sauna es más cómoda y más segura, así que se puede disfrutar durante períodos de tiempo más largos.
Monisha Bhanote, doctora especialista en estilos de vida holísticos, con máster en Ciencias y certificado del Consejo de Medicina Holística de EE. UU. (ABOIM), dice que suele recomendar la sauna de infrarrojos a sus pacientes y que la usa más que otro tipo de sauna.
Explica que es una sauna que usa el calor de la luz infrarroja para penetrar en la piel con mayor profundidad que una sauna que utiliza el aire caliente. Como resultado, sudas con mayor intensidad a una temperatura más baja.
Sigue leyendo para descubrir cómo este tratamiento de calor fomenta la relajación y el bienestar.
5 posibles beneficios de las saunas de infrarrojos
Tanto las saunas de infrarrojos como las tradicionales ofrecen beneficios, incluida la mejora de la circulación y la salud cardíaca, explica Rathna Nuti, doctora y miembro de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia (AAFP). Jennifer Bontreger, doctora en medicina osteopática, plantea que una sauna de infrarrojos provoca reacciones del cuerpo similares a las inducidas por el ejercicio moderado. Así es como puede mejorar tu bienestar y rendimiento atlético:
1.Calma los músculos doloridos
Bontreger explica que una sesión de sauna de infrarrojos mejora la circulación sanguínea y esto puede ayudar a acelerar la recuperación muscular después de la actividad física. Usarla de forma regular puede ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento.
La doctora dice que un estudio de 2015 a pequeña escala con 10 hombres físicamente activos demostró que 30 minutos de sauna infrarroja después de un duro entrenamiento de resistencia mejoró la recuperación neuromuscular en comparación con aquellos que no habían usado la sauna.
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2.Puede ayudar con el dolor crónico
La sauna de infrarrojos también puede ser un método prometedor para tratar el dolor crónico, explica Bontreger. Como prueba, señala un estudio de 2008 a pequeña escala. Los pacientes con artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria conocida como espondilitis anquilosante notaron mayor bienestar después de 8 sesiones de sauna durante el transcurso de 4 semanas.
3.Puede reducir la inflamación
Se ha demostrado que usar la sauna de infrarrojos tiene un efecto antiinflamatorio en el sistema vascular, dice Painter. Las sesiones activan las proteínas de choque térmico, un grupo de proteínas que reaccionan a la temperatura corporal alta y ayudan a reducir el daño celular provocado por las especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres.
Painter explica que se ha demostrado que las proteínas de choque térmico prolongan la esperanza de vida y mejoran el proceso de envejecimiento en general.
4.Desintoxica el cuerpo
Painter dice que la sauna, ya sea la tradicional o la de infrarrojos, puede mejorar la expulsión de elementos tóxicos del cuerpo.
Un estudio de 2012 demostró que el cuerpo prefiere expulsar metales pesados a través del sudor en lugar de hacerlo por la orina o la sangre, explica la nutricionista.
Painter también añade que reducir la carga tóxica puede disminuir el daño oxidativo, el envejecimiento celular prematuro y los trastornos en sistemas orgánicos, como el endocrino o el cardiovascular.
5.Reduce los niveles de presión sanguínea y fomenta la salud cardíaca
Las cardiopatías son la principal causa de muerte en la mayoría de grupos étnicos y raciales de EE. UU., tanto para hombres como para mujeres, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los estudios han revelado que las saunas de infrarrojos pueden ayudar a mejorar la salud cardíaca y a reducir la presión sanguínea, explica Painter.
En concreto, las saunas de infrarrojos pueden ser beneficiosas para aquellas personas que presenten factores de riesgo de enfermedades de las arterias coronarias, como el colesterol alto, la presión sanguínea elevada y la diabetes. Por eso, como explica Painter, usar las saunas de infrarrojos puede ayudar a mejorar la producción de óxido nítrico. Esto, a su vez, dilata (ensancha) los vasos sanguíneos para ayudar a mejorar la circulación y el flujo de sangre.
Hay datos que lo respaldan: un estudio de 2017 publicado en el Journal of Human Hypertension reveló que una sesión de sauna de 30 minutos reducía la rigidez arterial y mejoraba la presión sanguínea. Para un estudio de 2004, los pacientes con, como mínimo, un factor de riesgo coronario usaron la sauna de infrarrojos diariamente durante 2 semanas. Como resultado, se redujeron la presión arterial sistólica y los niveles de estrés oxidativo de los participantes. Y otro estudio de 2004, que se centró en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, demostró que participar en un programa de 2 semanas con una sesión de sauna de infrarrojos de 15 minutos al día podía mejorar el ritmo cardíaco irregular.
Consejos para usar las saunas de infrarrojos
En general, Painter aconseja utilizar la sauna de 2 a 4 veces por semana. Si tu objetivo es la recuperación, úsala después del entrenamiento.
Painter recomienda que antes de las sesiones, te cepilles con un cepillo seco. Usar este tipo de cepillo seco de cerdas duras para masajear tu cuerpo ayuda al sistema linfático a expulsar residuos a través del sudor. Para probarlo, empieza por los pies y ve cepillando hacia arriba, con movimientos circulares amplios.
Luego, date una sesión de sauna de entre 5 y 30 minutos (en general, no más de 15 minutos en saunas tradicionales). Mientras te aclimatas a la sauna, empieza con una temperatura de 38 grados centígrados y aumenta a 60 grados centígrados con el tiempo, explica Painter. Si notas signos de hipertemia o sobrecalentamiento, termina la sesión, aconseja la nutricionista. Ten cuidado con los mareos, los dolores de cabeza, las nauseas, el ritmo cardíaco elevado, la visión borrosa, los calambres musculares y el dolor.
Después de la sauna, recupera tu temperatura normal poco a poco para evitar oscilaciones en la presión arterial, explica Painter. Prueba a hacer un descanso de 2 a 5 minutos antes de tomar una ducha o baño con agua fría.
¿Hay algo más que debas tener en cuenta? No olvides hidratarte antes de entrar en una sauna. Es importante que te hidrates al menos 24 horas antes de la sesión y justo después de la misma para evitar los sobrecalentamientos, los mareos y la deshidratación, dice Bhanote.
Bebe, como mínimo, 2 litros de agua antes, durante y después de la sesión, sugiere la doctora Melissa Nicolletti.
Si notas que te mareas o te aturdes con la sauna o tienes tendencia a que te baje la presión sanguínea, prueba con los electrolitos (en pastilla o bebida) para evitar la deshidratación, dice Painter.
¿Quién debería evitar las saunas de infrarrojos?
Consulta siempre con tu médico antes de plantearte este tipo de terapia. La doctora Michelle Henne aconseja que evites la sauna si tienes alguno de estos problemas de salud:
- Estenosis aórtica severa (una dolencia cardíaca)
- Dolor en el pecho a causa de una cardiopatía
- Ataque al corazón reciente
- Infarto reciente
Además, las saunas no se recomiendan para personas mayores, embarazadas o niños. Tampoco se debe consumir alcohol antes de entrar a una sauna.
Texto: Dina Cheney