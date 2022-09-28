5 beneficios para la salud de las saunas de infrarrojos según los expertos

Para algunas personas, una sesión de sauna es un ritual habitual después de entrenar. Y, además, por un buen motivo. Estas pequeñas salas calientes ayudan a sudar y ofrecen varios beneficios para la salud. Al contrario que las saunas tradicionales, que calientan el aire y este, a su vez, el cuerpo, las saunas de infrarrojos calientan el cuerpo directamente por medio de la luz infrarroja.

Mientras que las saunas tradicionales pueden llegar a 82 grados centígrados, las saunas de infrarrojos alcanzan temperaturas de entre 43 y 60 grados centígrados, como explica Shaina Painter, nutricionista con un máster en Ciencias. Ya que las temperaturas que se alcanzan con la sauna de infrarrojos son inferiores, este tipo de sauna es más cómoda y más segura, así que se puede disfrutar durante períodos de tiempo más largos.

Monisha Bhanote, doctora especialista en estilos de vida holísticos, con máster en Ciencias y certificado del Consejo de Medicina Holística de EE. UU. (ABOIM), dice que suele recomendar la sauna de infrarrojos a sus pacientes y que la usa más que otro tipo de sauna.

Explica que es una sauna que usa el calor de la luz infrarroja para penetrar en la piel con mayor profundidad que una sauna que utiliza el aire caliente. Como resultado, sudas con mayor intensidad a una temperatura más baja.

Sigue leyendo para descubrir cómo este tratamiento de calor fomenta la relajación y el bienestar.