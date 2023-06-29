Behind the Design: Be True 2023
Zoe Schlacter (elle) es artista y se encuentra detrás del diseño de la colección Be True de 2023. La innovadora perspectiva de Zoe es famosa por sus peculiares patrones geométricos y coloridos estampados, y rinde homenaje a las comunidades LGTBQIA+ y su legado.
Raveena Bhalara (ella) y Mansoor Amjed (él), del equipo de diseño de Nike, te muestran en detalle las zapatillas, al tiempo que Zoe Schlacter te enseña el proceso de diseño y la inspiración detrás de la colección.
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Be True forma parte del compromiso de Nike con la comunidad LGBTQIA+, un esfuerzo por parte de toda la marca que empezó en 2012 para crear espacios más inclusivos en el mundo del deporte.
Be True forma parte del compromiso de Nike con la comunidad LGBTQIA+, un esfuerzo por parte de toda la marca que empezó en 2012 para crear espacios más inclusivos en el mundo del deporte.