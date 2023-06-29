Zoe Schlacter (elle) es artista y se encuentra detrás del diseño de la colección Be True de 2023. La innovadora perspectiva de Zoe es famosa por sus peculiares patrones geométricos y coloridos estampados, y rinde homenaje a las comunidades LGTBQIA+ y su legado.

Raveena Bhalara (ella) y Mansoor Amjed (él), del equipo de diseño de Nike, te muestran en detalle las zapatillas, al tiempo que Zoe Schlacter te enseña el proceso de diseño y la inspiración detrás de la colección.

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