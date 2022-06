Los orígenes de la atleta y modelo Amira la han llevado a perseguir sus sueños

En lugar de eso, Amira se puso como objetivo ir a la universidad y vivir en Nueva York. Durante cuatro años, se centró al máximo. Participaba en todas las actividades extraescolares del Instituto Lutcher, como el club de tiro con rifle, el de salto con pértiga, varias sociedades de honor y el equipo de levantamiento de pesas. "Me encantaba levantar pesas", recuerda. "Me gustaba muchísimo. No se me daba especialmente bien, pero el equipo era estupendo. Fue campeón estatal 10 veces. Había algunas personas que lo hacían genial. Yo no era una de ellas, pero lo hacía lo mejor que podía".



Después de enviar docenas de solicitudes universitarias y

recibir una carta de aceptación de la Universidad de Nueva York en 2015, Amira cogió un vuelo de Luisiana a Nueva York con algunos de sus compañeros para empezar un nuevo capítulo de su vida.



"Muchas de las personas que conocí eran las primeras de su familia en ir a la universidad", cuenta. "Creo que eso me tranquilizó e hizo que fuese más fácil".