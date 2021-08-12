Los orígenes de la atleta y modelo Amira la han llevado a perseguir sus sueños

Los orígenes de Amira la han llevado a redefinir su futuro
Cultura
La atleta y modelo de 23 años ha perseguido sus sueños y se ha convertido en la primera universitaria de su familia.
"Un paso por delante" es una serie que destaca a personas que están rompiendo moldes tanto en el deporte como en la vida.
"Cuando me preguntan que de dónde soy, siempre respondo que del Quinto Pino". Amira Natanne está de broma, claro. En realidad se refiere a Lutcher (Luisiana, EE. UU.), un pueblecito industrial situado entre Nueva Orleans y Baton Rouge. "Para llegar, hay que salirse de la carretera", nos cuenta la modelo de 23 años, que se acaba de graduar en la universidad. "Todo el mundo se conoce y está emparentado".
Aunque sea un pueblo pequeño, Lutcher es la razón principal por la que Amira decidió que quería ver mundo. Es la primera persona de su familia en obtener un título universitario. Esto y vivir en Nueva York son parte de un sueño que pudo cumplir al irse de Lutcher para estudiar Bioética y luchar por forjarse una carrera profesional. Sentada en su apartamento de Bushwick, en el distrito de Brooklyn, a más de 2000 km de su ciudad natal, reflexiona sobre lo lejos que ha llegado.
La familia de Amira vive en Lutcher desde hace varias generaciones. Su bisabuelo fundó y dirigió el primer servicio paramédico de la zona, que durante un tiempo fue el único. Cuando era niña y alguien escuchaba su apellido, solía contarle alguna historia sobre cómo su bisabuelo había salvado la vida de un familiar. "Vivimos a 45 minutos de una gran ciudad, por lo que mi familia velaba por la seguridad de toda la zona", explica.
El hecho de tener una gran familia fue determinante en su desarrollo. "La persona que hubiera en la habitación en ese momento era la encargada de cuidarte", recuerda. Quienes la criaron siempre la animaron a crear y elegir su propio camino. "Nunca me prohibieron hacer algo por el hecho de ser una niña", dice Amira. "Más bien me decían que tenía que hacer lo que hiciera falta para cuidar de mí misma y no dejar que las opiniones de los demás me frenaran".
"Nunca me prohibieron hacer algo por el hecho de ser una niña. Más bien me decían que tenía que hacer lo que hiciera falta para cuidar de mí misma".
De ese modo, Amira aspiró a más. "Sabía que no quería quedarme en Lutcher para siempre", explica. "La vida allí consiste en ir al instituto, casarte con alguien que conozcas allí, iros a vivir juntos, tener hijos, trabajar en el campo y comprar una casa a los 22 años".
En lugar de eso, Amira se puso como objetivo ir a la universidad y vivir en Nueva York. Durante cuatro años, se centró al máximo. Participaba en todas las actividades extraescolares del Instituto Lutcher, como el club de tiro con rifle, el de salto con pértiga, varias sociedades de honor y el equipo de levantamiento de pesas. "Me encantaba levantar pesas", recuerda. "Me gustaba muchísimo. No se me daba especialmente bien, pero el equipo era estupendo. Fue campeón estatal 10 veces. Había algunas personas que lo hacían genial. Yo no era una de ellas, pero lo hacía lo mejor que podía".
Después de enviar docenas de solicitudes universitarias y
recibir una carta de aceptación de la Universidad de Nueva York en 2015, Amira cogió un vuelo de Luisiana a Nueva York con algunos de sus compañeros para empezar un nuevo capítulo de su vida.
"Muchas de las personas que conocí eran las primeras de su familia en ir a la universidad", cuenta. "Creo que eso me tranquilizó e hizo que fuese más fácil".
Irse de Lutcher le abrió la puerta a muchas experiencias nuevas. Por ejemplo, la contrató una agencia de modelos y ha desfilado en la Semana de la Moda de Nueva York y aparecido en muchas campañas publicitarias. También despertó su deseo de conocer el mundo. "Me di cuenta de que soy capaz de hacer cosas", explica. "He aprendido que soy independiente, inteligente, carismática cuando hace falta y firme cuando tengo que serlo". De hecho, ha viajado en solitario a lugares muy lejanos como Indonesia, México y el Reino Unido.
En este momento, Amira se está planteando lo que quiere hacer a continuación en la vida, incluida su relación con el deporte. Aunque a veces echa de menos formar parte de un equipo deportivo organizado, intenta mantenerse activa. En casa levanta pesas, sale a dar largos paseos y está a punto de empezar un reto de 30 días de yoga. Además, aunque dice ser una persona impaciente, está intentando incorporar la meditación a su rutina.
Inspirada por su bisabuelo, en la universidad investigó sobre la medicina interna y su influencia en los organismos marginados en la intersección de género y raza. Le apasiona la idea de reducir las altas tasas de mortalidad de las mujeres negras durante el parto y está pensando en canalizar esa energía con un certificado de doula para apoyar a las madres antes, durante y después del parto. "Mi madre tuvo cinco hijos y tiene cuatro cesáreas", dice Amira.
La nueva neoyorkina cree que su curiosidad, su sed insaciable de respuestas y su determinación para mejorar las cosas son cosa de familia. "De mi familia aprendí a cuidar de la comunidad", cuenta Amira. "Es lo que ellos hicieron".
Texto: Lakin Starling
Fotografía: Courtney Sofiah Yates
Vídeo: Sara McDowell, Amira Natanne
Publicado: septiembre de 2020