Los orígenes de la atleta y modelo Amira la han llevado a perseguir sus sueños

En este momento, Amira se está planteando lo que quiere hacer a continuación en la vida, incluida su relación con el deporte. Aunque a veces echa de menos formar parte de un equipo deportivo organizado, intenta mantenerse activa. En casa levanta pesas, sale a dar largos paseos y está a punto de empezar un reto de 30 días de yoga. Además, aunque dice ser una persona impaciente, está intentando incorporar la meditación a su rutina.



Inspirada por su bisabuelo, en la universidad investigó sobre la medicina interna y su influencia en los organismos marginados en la intersección de género y raza. Le apasiona la idea de reducir las altas tasas de mortalidad de las mujeres negras durante el parto y está pensando en canalizar esa energía con un certificado de doula para apoyar a las madres antes, durante y después del parto. "Mi madre tuvo cinco hijos y tiene cuatro cesáreas", dice Amira.



La nueva neoyorkina cree que su curiosidad, su sed insaciable de respuestas y su determinación para mejorar las cosas son cosa de familia. "De mi familia aprendí a cuidar de la comunidad", cuenta Amira. "Es lo que ellos hicieron".