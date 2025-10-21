Cómo las Air Jordan 1 y su combinación de colores prohibidos desataron la revolución

Cuando Jordan se ató por primera vez las zapatillas negras y rojas, no buscaba la polémica. Estaba probando unas zapatillas con un diseño nuevo y atrevido en busca de la excelencia. Sin embargo, en aquel momento la liga tenía una estricta regla sobre la "uniformidad de las equipaciones", lo que significaba que las zapatillas tenían que cumplir con las restricciones de color y coincidir con las zapatillas de los otros jugadores.

Las Jordan negras y rojas, al destacar y ser diferentes del resto de zapatillas de la cancha, infringían esa regla. Jordan las usó de todos modos, porque consideraba que reflejaban tanto su personalidad como su juego. Su decisión de seguir rompiendo las reglas se convirtió en una declaración simbólica: no estaba ahí para encajar en la norma. Estaba ahí para cambiar el juego.

Jordan usó las AJ1 con diferentes combinaciones de colores durante su sensacional año de novato, lo que provocó una tormenta cultural. Cada vez que se ataba las zapatillas negras y rojas, Nike le respaldaba.

Nota del editor: Los siguientes extractos de "DNA Remembers" proceden de un informe de investigación interno publicado por primera vez por Digital Nike Archives en octubre de 2014. Años después, ofrecen una visión de cómo han cambiado con el tiempo los detalles que rodean a la combinación de colores prohibida de las Jordan.