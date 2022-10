Mamba Mentality: optimisme

Efter at have trukket sig tilbage fra basketball fokuserede Kobe på at træne den næste generation af piger på banen. Men Kobes effekt varer evigt, og den er global og inspirerer andre til at tage udviklingen af vores fremtidige kvindelige atleter seriøst.



Naomi Osaka har for nylig lanceret Play Academy, et nonprofit-initiativ, der støtter lokale organisationer, der benytter sport til at ændre pigers liv til det bedre. At få piger til at være aktive og engagere sig i sport hjælper dem med at klare sig bedre i skolen og have en bedre fornemmelse af, hvem de er.



Naomi sammenfatter det for os: "Det er for, at små piger kan dyrke sport og bare være aktive. For mig betyder det meget, for piger dropper ud af sport hurtigere end drenge, og det betyder meget for mig at kunne være med til at motivere piger gennem sport".



Naomi ser en fremtid for sig, hvor der er kvindelige atleter overalt.