Få piger til fortsat at dyrke sport

Piger vil gerne dyrke sport. De vil gerne bevæge sig, konkurrere, tage risici og føle, de er en del af noget. Opgaven består i at få piger ud på banen eller ind i træningscentret og sikre, at de har det rette udstyr (som sports-bh'er og hårelastikker) og at få dem til at blive ved med at spille.



Eksperter siger, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt og socialt, når de får chancen for at dyrke sport. Alligevel er der dobbelt så mange piger, der dropper ud af sport, sammenlignet med drenge. For piger i storbymiljøer og piger med anden etnisk baggrund er tallet endnu højere.



Den gode nyhed er, at vi alle kan gøre vores til at få piger til at dyrke sport og hjælpe dem med at blive ved med det. Piger har brug for nogle få, afgørende ting til at skabe en positiv og meningsfuld forbindelse til sport:



Muligheder for at være en del af et hold, konkurrere, få venner og være sammen med holdkammerater og de voksne omkring dem. Rollemodeller





er også vigtigt, såsom kvindelige trænere og mennesker i deres liv, som hylder kvindelige atleter. Piger, som har disse ting, har en større sandsynlighed for at blive ved med at dyrke sport, når de bliver ældre. Sidst, men ikke mindst, skal vi skabe en sportskultur, der inkluderer og hylder piger, for at få dem til at komme igen og dyrke deres sport. Dette starter med kulturen, vi skaber på vores hold.





er også vigtigt, såsom kvindelige trænere og mennesker i deres liv, som hylder kvindelige atleter. Piger, som har disse ting, har en større sandsynlighed for at blive ved med at dyrke sport, når de bliver ældre. Sidst, men ikke mindst, skal vi skabe en sportskultur, der inkluderer og hylder piger, for at få dem til at komme igen og dyrke deres sport. Dette starter med kulturen, vi skaber på vores hold.



Nike samarbejder med eksperter og partnere i lokalsamfundet om at vende denne tendens til at droppe ud af sport. De voksne i pigernes liv kan advokere for dette ved at skabe positive oplevelser for pigerne på deres respektive sportsbaner og alle andre steder, hvor pigerne deltager i sport. Vi har skabt denne guide som et sted, hvor alle kan starte. Og hvis du gerne vil have flere tips, kan du tjekke disse sider med tips.