Mamba Mentality: ærlighed

Sky er stadig ved at komme sig efter en håndledsskade, men det afholder ham ikke fra at stræbe efter at blive bedre hver dag. At erkende, at du er bange, er ærlighed, og det er noget, den 12-årige skater byder velkommen. Sky siger: “Jeg kan lide følelsen. Det lige, når du lykkes med noget nyt og gør noget, der var skrækindjagende, bare prøver nye ting. Jeg elsker bare den følelse, og det er det, der får mig til at fortsætte, fordi jeg vil mærke den følelse.”



Og det er i sidste ende, hvad det handler om. At tage et ærligt kig på, hvad du kommer op imod i livet og i sport. For at nå det niveau, som Kobe, Sydney og Sky har nået i deres respektive karrierer, skal du altid være åben for sandheden.



Mamba Mentality handler om at se virkeligheden i øjnene hver dag, uanset hvor svært det sommetider kan være. Kobe gjorde det. Det kan du også.