Fejr pigers sportsfremskridt, ikke kun sejre

Eksperter siger, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de får chancen for at dyrke sport. Men i dag dropper piger sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes samarbejde med nøglepersoner i lokalsamfundene og eksperter om at vende denne udvikling har vi skabt denne Guide til at coache piger, som er en kilde, der hjælper med at støtte, styrke og guide unge atleter.



Det er utroligt stærkt, når man ser sig selv blive bedre til noget. Piger vil gerne have trænere, som hjælper dem med at have det godt med deres fremskridt – uanset hvordan kampen ender. Det er der, man lærer noget, og der, hvor sport giver mening. Hvert sving, aflevering, sprint eller spark beviser det. Og det gør hver forbier, snublen, strejf eller fejl også.



I coaching kaldes dette for "Mastery Approach": Det er en samling metoder, der skaber motivation og indsats, udvikler atletiske færdigheder og reducerer angst. Trænere, der bruger mastery approach, gør det muligt for unge mennesker at engagere sig og tage ejerskab over deres læring. En træner, der benytter mastery approach, fokuserer på:



Ting, som en atlet kan kontrollere: Trænere, der fokuserer på, hvad en atlet kan kontrollere – som at gøre en indsats, prøve nye ting og blive ved med at forsøge at mestre noget, der er svært – hjælper atleten med at udvikle byggeklodser til at præstere, ikke kun til at fiksere på det endelige resultat. Dette fokus på hvad de kan kontrollere, hjælper også atleter med at erkende, hvordan de former deres egen vej, og hvilken type spiller de bliver.



Små sejre: Ingen tager en tennisketsjer i hånden og bliver Serena Williams på én dag. Og hvis en pige, der er ny i tennis, altid kun sammenligner sig selv med Serena eller bare med den bedste spiller på sit eget hold, så er hun sikker på at blive skuffet. I stedet bør man fejre de små øjeblikke, fx første gang hun skyder bolden over nettet, hendes længste duel eller hendes første overhåndsserv. På den måde bevarer hun motivationen og kan blive ved med at lære.



Kom igen efter fejl: Piger forholder sig ofte anderledes til fejl end drenge; de tager dem ofte mere personligt, hvilket kan føre til, at de hurtigere giver op for at undgå den ubehagelige følelse. Når man finder ud af, hvordan man mentalt kommer videre efter en fejl, hjælper det piger med at opbygge selvtillid, fokusere på den næste kamp og have det sjovt.



Piger vil vide, at de gør fremskridt – ikke bare i forhold til sejre eller nederlag, men i forhold til de færdigheder de har lært. Ingen er født med en mesterskabspokal i hånden. Det tager tid at blive bedre, og det betyder, at det er lige så vigtigt at fejre de daglige sejre (udvikling af færdigheder, at gøre en indsats, opmuntring og teamwork), som det er at fejre sejre og antal scorede mål.