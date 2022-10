Konkurrencemindet drive for piger i sport

Eksperter siger, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de får chancen for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så meget som drenge. Som en del af Nikes arbejde med partnere i lokalsamfundet og eksperter for at vende denne trend, hvor piger falder fra, har vi skabt Træningsguiden til piger: en ressource, der hjælper med at vejlede, styrke og støtteunge atleter.



Piger elsker at spille og spille hårdt. Forskning bakker os op i dette: Tre fjerdedel af pigerne siger, at konkurrencerelaterede ting er det, de bedst kan lide ved sport. De kan også lide at spille på hold, der lægger vægt på at vinde og på at have det sjovt. Vi ved, at piger ikke er sarte, og de får ikke flere skader end drenge. Først og fremmest vil de bare spille.



Dette betyder ikke, at du skal have en fuldstændig perfekt scrimmage eller score til alle træninger. Det betyder, at du bør finde måder at engagere piger i en form for konkurrence, hvor de samtidig kan lære afgørende færdigheder.



De bedste typer spil er dem, der får børn til at bevæge sig, og hvor der er mindst mulige pauser. Spil og lege, der lærer dem om kommunikation, teamwork, problemløsning og bevægelsesfærdigheder er alt sammen fantastisk. Her er nogle sjove, nemme aktiviteter til at lære disse koncepter og hjælpe pigerne med at komme i gang.



Vi vil gerne have børn til at bevæge sig så meget som muligt, og det er også det, de selv vil, så sørg for at modificere spil og lege, så som tagfat, hvor det plejer at gå ud på at udelukke hinanden for at vinde over de andre. En modificeret version af tagfat kan fx være, at en spiller/deltager skal stå helt stille i fem sekunder og råbe navnet på sin yndlingsatlet eller -hold. Dernæst springer spilleren/deltageren op og kommer tilbage i legen.



Hvis man skal være i stand til at konkurrere, betyder det også, at piger har brug for at have den rigtige beklædning, der ikke bare passer til deres sport, men også til deres kroppe. Hvis en pige ikke virker til at være komfortabel eller pludselig vælger at sidde ude, mangler hun måske personligt udstyr som fx en sports-bh. Påtal det på så passende en måde som muligt over for pigen, forældrene eller værgen for at sikre, at hun kan spille sikkert og føle sig godt tilpas.