Mamba Mentality: passion

Du kan ikke inspirere generationer af atleter uden passion. Det er passion, der gennemsyrer Mamba Mentality i så mange af de nuværende og kommende atleter, mens de stræber efter at være de allerbedste spillere. Hvad er passion for de resterende atleter i vores Mamba Week?



For Devin Booker handler det om at “hellige dig dine mål”. For Sabrina Ionescu handler det om at "være engageret i at lære, hvordan jeg bliver den bedste, jeg kan være". For Sydney Leroux er det lig med at “at holde liv i den ild, der får dig til altid at arbejde hårdt og blive, så længe den ild stadig brænder”. Og for Jewell Loyd er det, når “du ikke kan holde op med at tænke på det. Jeg føler det indeni, fordi den passion altid ulmer”.



Det kan ses på enhver atlet i det, de gør på og uden for banen med så meget hjerte og begejstring, som de udviser. Gør Kobe stolt, og lad din passion løfte dit spil endnu højere.