Inspirer piger til at være modige gennem sport

Eksperter siger, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de får chancen for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes arbejde med eksperter og partnere i lokalmiljøet med at vende denne tendens til at droppe ud, har vi skabt denne Træningsvejledning til piger: et hjælpemiddel til at vejlede, støtte og styrke unge atleter.



At deltage i sport kræver ofte, at man tager chancer. Det kræver sårbarhed at lære en ny færdighed, at gennemføre en ukendt øvelse eller stole på dig selv, når man stormer forsvaret. Og mens piger ofte hyldes og belønnes for at gøre noget korrekt, får de ikke den samme positive feedback, når de prøver en ny teknik og fejler.



I en sportslig kontekst betyder det, at en pige måske tøver med at prøve noget, hun ikke er sikker på, at hun vil lykkes med. Men hvis hun aldrig løber nogen risiko, undgår at gå dybt efter en bold eller kun deltager i baneeventen, hun er bedst til, vil hun gå glip af en masse utrolige oplevelser.



Forestil dig en pige, der forsøger, selv når hun ikke er sikker på at score. Eller en, der konkurrerer i butterfly, når freestyle er hendes stærkeste disciplin. Eller når en pige er vikar for målmanden og lader otte mål gå ind, men den redning, hun havde, er den, der huskes. Disse piger har lært at være modige, og det vil gøre hele forskellen for dem, i sport såvel som i livet.



Tjek denne TED Talk for at få mere at vide om at opdrage piger til at være modige.