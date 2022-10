Sørg for, at sportsfaciliteterne passer til piger

Eksperter siger, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de får chancen for at dyrke sport. Men i dag dropper piger ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes arbejde med eksperter og partnere i lokalmiljøet med at vende denne tendens til at droppe ud, har vi skabt denne Træningsvejledning til piger: et hjælpemiddel til at vejlede, støtte og styrke unge atleter.



Virkeligheden er, at sportsudstyr og -steder ikke sædvanligvis er designet til piger. Og det bliver ubevidst forstærket på mange måder. At skulle gå tværs gennem parken for at finde et toilet eller bære aflagte spillerdragter fra drengenes hold signalerer, at kvindelige atleter ikke har samme værdi som mandlige. Beskyttelsesudstyr er heller ikke altid skabt med kvindelige atleter i tankerne og kan ende med at passe dårligt, være ukomfortabelt og sommetider endda ikke sikkert at bruge.



Alt for ofte må piger nøjes, hvilket former deres oplevelser med sport negativt.



Piger har brug for udstyr, der passer dem, steder i nærheden, der er rene og sikre til at kunne klare hygiejnebehov, og træning, der er planlagt på steder og tider, der ikke udsætter dem for fysiske risici. Mens du ikke nødvendigvis kan bygge dem et bedre toilet, kan du skabe en sikker og behagelig oplevelse for dem ved tage disse behov i betragtning, når du planlægger sportssessioner og placeringer.



Og husk så på, at mange piger ikke bliver opmuntret til at dyrke sport. Blot det at møde op kan være en risiko, så det er derfor endnu vigtigere for hende at have et positivt og sundt miljø, hvor hun kan føle sig sikker og have det sjovt og er fri for at blive diskrimineret og dømt.