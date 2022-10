At opmuntre piger til at skabe relationer i sport

Eksperter påpeger, at piger klarer sig bedre fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt, når de har mulighed for at dyrke sport. Men i dag dropper piger sport dobbelt så ofte som drenge. Som en del af Nikes samarbejde med nøglepersoner i lokalsamfundene og eksperter om at vende denne udvikling har vi sammensat denne Guide til at coache piger, som er en kilde, der hjælper med at støtte, styrke og guide unge atleter.



Sport er vigtigt af mange forskellige årsager – de erfaringer, du lærer, den selvtillid, du opbygger, og de relationer, du skaber. Når piger dyrker sport, lærer de af ligesindede, trænere, forældre og andre, som alle er med til at forme deres livslange udvikling som atleter og holdspillere.



Eksperter fra Women’s Sports Foundation spurgte piger om, hvad de godt kunne lide ved at dyrke sport. Det, de værdsatte allermest, var at få nye venner og være en del af et hold. Her er et andet vigtigt resultat af forskningen: Når en pige kan lide sin træner, er hun meget mere tilbøjelig til at ville dyrke sport i fremtiden. Som træner er en god start derfor at give sig tid til at lære pigerne at kende, prioritere øvelser, der kræver teamwork, og sørge for, at piger regelmæssigt spiller med nye partnere.



De mest indflydelsesrige trænere – på tværs af alle sportsgrene og niveauer – er dem, der træner individet, ikke spilleren. De mennesker, der er involveret i sport, kan blive nogle af de vigtigste mennesker i en piges liv. For at gøre piger interesseret i sport og få dem til at blive ved skal man fokusere på at skabe gode relationer mellem spillerne og mellem træner og spillerne.